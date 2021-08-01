5 гигантских машин времён СССР





СССР был огромной страной, занимавшей 1/7 часть суши. И большая её часть была не освоена или освоена не до конца. Именно поэтому, уже начиная с 30-х годов в СССР начинается бум освоения территория и для перемещения в суровых краях, была необходима огромная, зачастую невиданная техника. Тут на обычном внедорожнике не проедешь, нужны вездеходы. И их создавали!