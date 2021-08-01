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5 гигантских машин времён СССР

5 гигантских машин времён СССР (6 фото)

Автор:
01 августа 2021 09:46
Сообщество : СССР
Метки: СССР   авто   гиганты   интересно   машина   факты   фото   
1437
6


СССР был огромной страной, занимавшей 1/7 часть суши. И большая её часть была не освоена или освоена не до конца. Именно поэтому, уже начиная с 30-х годов в СССР начинается бум освоения территория и для перемещения в суровых краях, была необходима огромная, зачастую невиданная техника. Тут на обычном внедорожнике не проедешь, нужны вездеходы. И их создавали!

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Метки: СССР   авто   гиганты   интересно   машина   факты   фото   
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9  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
описание скудновато. можно было просто фото выложить и всё. а дальше думайте сами
"приводил её в движение с мощным рыком"
а это вообще шедевр
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15k
ЦСКА 10 минут назад
Не мешало бы про расход топлива прописать....
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6k
Михаил Полчаса назад
Делаю вывод, ЗИЛ в СССР был самым креативным автогигантом, чего только не производили.....холодильник до сих пор на даче тарахтит
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8k
Vacony 59 минут назад
вот интересно было бы посидеть за рулем такого самосвала... ощущения наверно что едешь на горе
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