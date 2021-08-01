5 гигантских машин времён СССР

СССР был огромной страной, занимавшей 1/7 часть суши. И большая её часть была не освоена или освоена не до конца. Именно поэтому, уже начиная с 30-х годов в СССР начинается бум освоения территория и для перемещения в суровых краях, была необходима огромная, зачастую невиданная техника. Тут на обычном внедорожнике не проедешь, нужны вездеходы. И их создавали!
Ведь промышленность также была впечатляюще огромной. И на её мощностях можно было изобретать и создавать доселе невиданных монстров. Сегодня мы расскажем о самых интересных гигантских машинах времён Советского Союза, которые и сегодня впечатляют не меньше!
1. ЗИЛ 131Б
Покоритель бездорожья и один из первых в СССР 8-колесных вездеходов-амфибий имел 2 двигателя, вращающих каждый свою колёсную сторону. У машины отсутствовала подвеска (таким образом достигалось существенное снижение массы), что компенсировалось шинами низкого давления.
2. ЗИЛ Э167
Ещё один монстр из 60-х годов, имел подвеску переднего и заднего моста, диски из стеклопластика (опять же - для облегчения). Имел ширину 3,13 метра, длину - 9,42 и высоту 3 метра. В конструкции кабины также применены стеклопластиковые элементы, за счёт чего массу машины удалось снизить до 14 тонн при таких огромных размерах и фантастической проходимости.
3. ЗИЛ-135П "Дельфин"
Огромная боевая амфибия, не имеющая металлической рамы (также сделан из стеклопластика), имела в длину 14 метров и могла перевозить 22 бойца или 5 тонн в грузовом отсеке. К сожалению, после ходовых испытаний, машина так и не пошла в серию - военные отказались принимать его на вооружение.
4. МАЗ-7907
Огромный грузовик с формулой 24 на 24 колеса, изначально проектировался для перевозки тяжёлых ракет и работе в авиакосмической промышленности. Двигатель в 1250 лошадиных сил приводил её в движение с мощным рыком.
5. Белаз 75501
Самый большой карьерный самосвал СССР, имевший 8 ведущих колёс и массу в 480 тонн. Мощность двигателя составляла 3150 лошадиных сил.
Вот такие вот гиганты создавались во времена СССР. Воистину, величие страны отражается в её творениях!
Источник:
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Понравилось37
"приводил её в движение с мощным рыком"
а это вообще шедевр