14 гигантских штуковин, чьи размеры (особенно в сравнении) поражают

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Иногда понять, насколько огромные перед нами объекты, можно лишь в сравнении. В этом посте собраны разные гиганты, которые поражают своими размера.
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