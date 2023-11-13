FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8814 постов • 852 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 гигантских штуковин, чьи размеры (особенно в сравнении) поражают

14 гигантских штуковин, чьи размеры (особенно в сравнении) поражают

Автор:
13 ноября 2023 21:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размеры   гиганты   огромные штуки   прикольно   сравнение размеров   фото   
2855
15

Иногда понять, насколько огромные перед нами объекты, можно лишь в сравнении. В этом посте собраны разные гиганты, которые поражают своими размера.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Размеры   гиганты   огромные штуки   прикольно   сравнение размеров   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Rom Час назад
"Двигатель подводной лодки" особенно впечатляет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
_delphin_ Полчаса назад
"Статуя рядом с женщиной"??? Жертвы ЕГЭ заполоняют фишки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
americos 48 минут назад
Пицца на компанию? Не факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
sedoisever 58 минут назад
Особенно впечатлило фото: "Зуб коровы, зуб человека и мозг кукурузины."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 Час назад
Фотографируют карликов возле обычных вещей и думают, что мы поведёмся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62575



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда человек неправильно пишет слово

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#автомир#собака#фильм#Прикол#СССР#позитив#Москва
#животные#люди#интересно#Юмор#история#ДТП#аварии#авто аварии#подборка#актеры
#в мире#машина#факты#кино#полиция#мигранты#дети#Автовсячина#Россия#роль
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Комиксы с сарказмом, которые поймут не все Комиксы с сарказмом, которые поймут не все Ситуации с начальницами, которые выводят из себя Ситуации с начальницами, которые выводят из себя 14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей 14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей Стильный батя: мужчины, у которых своё понимание моды Стильный батя: мужчины, у которых своё понимание моды Фото из заграничных супермаркетов, в которых туристы от удивления разевают рты Фото из заграничных супермаркетов, в которых туристы от удивления разевают рты

На что жалуетесь?

Вернуться