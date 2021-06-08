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Хорошо, что они вымерли: 20 чудовищ из далекого прошлого в сравнении с человеком

Хорошо, что они вымерли: 20 чудовищ из далекого прошлого в сравнении с человеком (26 фото)

Автор:
08 июня 2021 15:02
Сообщество : Животные
Метки: Размеры   вымершие   гиганты   животные   интересное   палеонтология   сравнение   
1271
26

Все-таки гораздо интереснее видеть реальные размеры живших когда-то животных, особенно если рядом находится человек. Тогда сразу становится понятно выражение - как хорошо, что они не выжили...

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Метки: Размеры   вымершие   гиганты   животные   интересное   палеонтология   сравнение   
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14k
Serg2001 56 минут назад
Тигрокрыс.
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2k
ssb05 Минуту назад
Не в епервый раз уже такой пост, но с удовольствием взглянул ещё раз.
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13k
Александр 53 минуты назад
Пост интересненький, слава Богу, сейчас такие монстры не живут...

Маленький вопрос, по "бронтоскорпиону"... "412 млн. лет назад..."?!! А Земля тогда была?
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