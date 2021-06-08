Все-таки гораздо интереснее видеть реальные размеры живших когда-то животных, особенно если рядом находится человек. Тогда сразу становится понятно выражение - как хорошо, что они не выжили...
Вымершее парнокопытное млекопитающее из рода Гигантских оленей
Самая большая змея из живших на планете - длина около 15 метров, вес более тонны
Выше жирафа. Одно из самых крупных известных летающих существ за всю историю жизни на планете. Летал над сушей и питался падалью и мелкими позвоночными.
Вымерший вид из семейства медвежьих, обитавший в Северной Америке в конце плейстоцена, в период между 44 000 и 10 000 лет назад. Являлся одним из самых крупных представителей семейства медвежьих
Крупнейшее наземное травоядное животное, вес 20 тонн
Вид вымерших гигантских хищных млекопитающих, обитавших в эпоху среднего — позднего эоцена в Центральной Азии
Josephoartigasia monesi — ископаемый вид грызунов семейства пакарановых.
Самое крупное сумчатое млекопитающее. В длину эти существа достигали трех метров, а в высоту — двух и весили почти три тонны
Семейство вымерших хищных нелетающих птиц из отряда кариамообразных. Обитали в Южной Америке с палеоцена до плейстоцена 62—2 млн лет назад. Высота типичных представителей составляла 1—3 м.
Артроплевры — род ископаемых гигантских двупарноногих многоножек, известный из отложений верхнего карбона — нижней перми.
Вид ракоскорпионов, известный из нижнедевонских отложений в Рейнских Сланцевых горах на западе Германии. Самая крупная известная особь этого вида достигала рекордной для ракоскорпионов длины тела порядка 2,5 м
Крупнейшие из когда-либо существовавших муравьёв. Размах крыльев самок мог достигать 15 см. Вроде бы маленькие. а теперь представьте, что их целый муравейник
Вымерший род гигантских скорпионов, живший в силурийском периоде, 416 — 412 млн лет назад. К роду относится единственный вид — Brontoscorpio anglicus. размер около 1 метра
Гигантская свинья - больше современного медведя и весом более тонны
Немного вымерших животных. предки которых есть и сегодня
Гигант, существование которого еще не доказано достоверно, однако имеется множество упоминаний о гигантских людях их прошлого. Впрочем, если бы н был наш им предком и мы были такими же огромными, все вышеозначенные животные были бы не так страшны
Источник:
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Маленький вопрос, по "бронтоскорпиону"... "412 млн. лет назад..."?!! А Земля тогда была?