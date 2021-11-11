В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса

Мужчина, ругаясь матом, и обзывая "заднеприводным" гомосексуалистом, навалял видеооператору в салоне общественного транспорта, а затем добавил по выходу из него, на улице.

Свои впечатления от случившегося пострадавший описал в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск", попросив опознать обидчиков, розыском которых уже занялись правоохранители.