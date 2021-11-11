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В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса

В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 ноября 2021 14:51
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   драка   карелия   масочный режим   петрозаводск   скандал   транспорт   
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Мужчине и женщине не понравилось, что их попросили соблюсти масочный режим.

В троллейбусе первого маршрута города Петрозаводска парень попытался повлиять на пару, не пожелавшую надеть маски, через билетёршу. Понимая, что его претензии будут носить лишь рекомендательный характер, а кондуктора - обязательный, молодой человек отодвинулся и стал снимать происходящее на камеру телефона.

Такой поворот событий возмутил женщину, и та вцепилась масочнику в волосы. А когда парень попытался дать сдачи, кавалер дамы с громкой репликой: "Где ты там, герой? Кучерявый, иди сюда, я тебе разобью щас всё", — тоже принял участие в конфликте.



Мужчина, ругаясь матом, и обзывая "заднеприводным" гомосексуалистом, навалял видеооператору в салоне общественного транспорта, а затем добавил по выходу из него, на улице.


Свои впечатления от случившегося пострадавший описал в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск", попросив опознать обидчиков, розыском которых уже занялись правоохранители.

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Метки: Россия   видео   драка   карелия   масочный режим   петрозаводск   скандал   транспорт   
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111  комментариев
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10k
Иван Васильевич 3 часа назад
Мужчина, ругаясь матом, и обзывая "заднеприводным" гомосексуалистом, навалял видеооператору в салоне общественного транспорта, а затем добавил по выходу из него, на улице.

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60k
Опиум для народа 3 минуты назад
Маски носить не сложно и не напрягает. А вот "кучерявый" и правда п"дарас. За"бли уже снимать всё и всех и выкладывать, "банаты.
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3k
ДК Полчаса назад
Судя по комментариям, 2/3 на Фишках категорически против ношения масок и поддерживают избившее парня быдло (извините, но лично я другую характеристику им дать не могу никак!).
Пожелал бы им чтобы следующий оперирующий их или их близких хурург тоже оказался анти-масочником. Ведь без маски хирургу лучше дышать и лучше видно, такой "хирург" был бы "свободной личностью" с правом выбора, а еще "научные исследования" доказали бесполезность масок, ну и т.п. аргументы из "заслуживаюших уважения" источников в интернете! Но, наверно, таких хирургов не найдется...
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1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Это зрада,или перемога?
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4k
rere82 Полчаса назад
Любителю масок дополнительно два Спутника выписать.
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28k
LEPA Полчаса назад
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896
Довер Иванович 46 минут назад
Мда без смазки щас никуда.
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3k
Alexbux1 55 минут назад
В этом видео все прекрасно ....
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1k
Алексей 59 минут назад
А теперь, уважаемая публика, 10 страниц срача ни о чëм!! Пааанеслась!!
А теперь, уважаемая публика, 10 страниц срача ни о чëм!! Пааанеслась!!Посмотреть
А теперь, уважаемая публика, 10 страниц срача ни о чëм!! Пааанеслась!!
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176
Аккаунт удален Час назад
радуют дегенераты, которые думают, что маска не защищает... вы конченные, думаете, что вирус сам по себе распространяется? он на ваших соплях и слюняъ, которыми вы брызжете не закрывая свои морды намордниками.
Нормальные люди носят маски, вам же нужно надевать намордники...
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208
суссик Аккаунт удален Полчаса назад
А тебе купить мозги.. ковидобес.
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176
Аккаунт удален суссик 24 минуты назад
какой бес? мне плевать, делал чел привику, не делал... главное, чтобы все его гавно осталось при нем, так пусть носит маску...
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8k
Перст Указующий Час назад
а тем временем в новостях: Власти готовят законопроекты о проверке QR-кодов в транспорте, магазинах и общепите
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14k
sssss3 Час назад
Антиваксеры в восхищении от БЫДЛА, вот почему я не удивлён........
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39k
Олег Час назад
по 30 тыс штраф за отсутствие маски и по 6 лет за хулиганку.
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6k
Нестерин Сергей Час назад
Классно!!!
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85
@photoaQyn Час назад
маска является средствами индивидуальной защиты! То есть если ты одел/надел ты защитился. какого хрена ты тогда пристаёшь. причём агрессивно ко всем людям?
п.с. смешно когда люди думают что их телефон на который Они снимают их защитит
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85
@photoaQyn Нестерин Сергей 46 минут назад
лет 20 назад было опубликовано целая серия серьёзных медицинских работ, что маски ничему не помогают, А через 15 минут Вообще начинает вредить. самый главный по кавиду доктор фаучи за два года до эпидемии был соавтором книги в которой доказывал, что во время испанского гриппа большинство людей умерло не от самого гриппа, а от пневмонии которые провоцировали маски. то есть от масок
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252
Cаня 2 часа назад
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5k
Илларион Забродов 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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550
vijilante 2 часа назад
Ну и правильно отметелили.
Всякий койот будет чавкать...
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2k
sedoisever 2 часа назад
Ковидиоты настолько ополоумели, что считают нормальным визжать и вцепляться в волосы за замечание о масках.
И их тут судя по минусующим – тьма...
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14k
Роберт Шекли 2 часа назад
Не удивлюсь, если тип уже был судим
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−31
User_1843265 2 часа назад
Идиотизм выкладывать закрытую сьемку Изощренное издевательство над публикой !
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