В Карелии отметелили требовавшего надеть маски парня, прямо в салоне троллейбуса

Мужчине и женщине не понравилось, что их попросили соблюсти масочный режим.
В троллейбусе первого маршрута города Петрозаводска парень попытался повлиять на пару, не пожелавшую надеть маски, через билетёршу. Понимая, что его претензии будут носить лишь рекомендательный характер, а кондуктора - обязательный, молодой человек отодвинулся и стал снимать происходящее на камеру телефона.
Такой поворот событий возмутил женщину, и та вцепилась масочнику в волосы. А когда парень попытался дать сдачи, кавалер дамы с громкой репликой: "Где ты там, герой? Кучерявый, иди сюда, я тебе разобью щас всё", — тоже принял участие в конфликте.
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Мужчина, ругаясь матом, и обзывая "заднеприводным" гомосексуалистом, навалял видеооператору в салоне общественного транспорта, а затем добавил по выходу из него, на улице.
Свои впечатления от случившегося пострадавший описал в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск", попросив опознать обидчиков, розыском которых уже занялись правоохранители.
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Пожелал бы им чтобы следующий оперирующий их или их близких хурург тоже оказался анти-масочником. Ведь без маски хирургу лучше дышать и лучше видно, такой "хирург" был бы "свободной личностью" с правом выбора, а еще "научные исследования" доказали бесполезность масок, ну и т.п. аргументы из "заслуживаюших уважения" источников в интернете! Но, наверно, таких хирургов не найдется...
Нормальные люди носят маски, вам же нужно надевать намордники...
п.с. смешно когда люди думают что их телефон на который Они снимают их защитит
Всякий койот будет чавкать...
И их тут судя по минусующим – тьма...