Эта загадочная Россия: даже в Грязях реально нарваться на "королеву муай-тай"

А дело было так: охранник магазина схватил женщину за рукав... Второй и третий удар он ощущал, как во сне...
Как стало известно со страниц Lipetskmedia.ru, 22 октября в магазине «Линия», в городе Грязи произошёл инцидент, который один из очевидцев успел снять на видео. На кадрах запечатлено, как мужчина в форме охранника рядом с кассой удерживает женщину за рукав левой руки. Не дождавшись или не став ждать, когда тот отпустит рукав, бой-баба навешивает мужчине чёткого крюка правой в голову. Явно не ожидав такой подачи, охранник теряет равновесие и падает на пол всё, ещё не отпуская рукав покупательницы, а та, не теряя времени, добивает стража, хорошо поставленным прямым ударом руки. Видя, что баба разошлась не на шутку и вот-вот укокошит пенсионера, в происходящее вмешиваются два мужчины, пытаясь оттащить забияку от жертвы. Однако она успевает нанести ещё один результативный удар, на этот раз ногой и попадает пыром точно в голову охранника. И того, три выверенных удара точно в цель - голову мужчины. Секьюрити в ауте.
Позже, местная газета GOROD48 поведала, что конфликту предшествовал неприятный инцидент: женщина случайно разбила в торговом зале бутылку с обычного пива. То есть цена вопроса - 100 рублей.Охранник требовал заплатить за порчу товара, женщина была против, и он схватил её за рукав. Что было дальше - описано выше и показано ниже.
Источник:
Как рассказали корреспондентам в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящий момент участники конфликта не имеют друг к другу претензий: охранник простил 29-летнюю женщину из Липецка, а та возместила ущерб магазину.
Однако колесо правосудия не так легко остановить: на чемпионку боёв в торговом зале был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. И проверка по факту происшествия ещё незакончена в ОМВД по Грязинскому району.
Источник:
- В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук
- Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой
- В сеть просочились кадры крутого файтинга приезжих на территории столичного хостела
- Дебоширка в Сочи вышибла стеклянную дверь магазина, рассердившись на замечание продавца
- Тем временем где-то в России: старики-разбойники - неизвестный дубль
Понравилось41
Он просто после того удара уже не запоминает, что было в его жизни раньше вчерашнего дня.