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Эта загадочная Россия: даже в Грязях реально нарваться на "королеву муай-тай"

Эта загадочная Россия: даже в Грязях реально нарваться на "королеву муай-тай" (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 19:31
Сообщество : Криминал
Метки: Грязи   Россия   видео   драка   липецк   магазин   охрана   покупатель   
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А дело было так: охранник магазина схватил женщину за рукав... Второй и третий удар он ощущал, как во сне...

Как стало известно со страниц Lipetskmedia.ru, 22 октября в магазине «Линия», в городе Грязи произошёл инцидент, который один из очевидцев успел снять на видео. На кадрах запечатлено, как мужчина в форме охранника рядом с кассой удерживает женщину за рукав левой руки. Не дождавшись или не став ждать, когда тот отпустит рукав, бой-баба навешивает мужчине чёткого крюка правой в голову. Явно не ожидав такой подачи, охранник теряет равновесие и падает на пол всё, ещё не отпуская рукав покупательницы, а та, не теряя времени, добивает стража, хорошо поставленным прямым ударом руки. Видя, что баба разошлась не на шутку и вот-вот укокошит пенсионера, в происходящее вмешиваются два мужчины, пытаясь оттащить забияку от жертвы. Однако она успевает нанести ещё один результативный удар, на этот раз ногой и попадает пыром точно в голову охранника. И того, три выверенных удара точно в цель - голову мужчины. Секьюрити в ауте.

Позже, местная газета GOROD48 поведала, что конфликту предшествовал неприятный инцидент: женщина случайно разбила в торговом зале бутылку с обычного пива. То есть цена вопроса - 100 рублей.Охранник требовал заплатить за порчу товара, женщина была против, и он схватил её за рукав. Что было дальше - описано выше и показано ниже.

Как рассказали корреспондентам в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в настоящий момент участники конфликта не имеют друг к другу претензий: охранник простил 29-летнюю женщину из Липецка, а та возместила ущерб магазину.

Однако колесо правосудия не так легко остановить: на чемпионку боёв в торговом зале был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. И проверка по факту происшествия ещё незакончена в ОМВД по Грязинскому району.

Источник:

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Метки: Грязи   Россия   видео   драка   липецк   магазин   охрана   покупатель   
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15k
Corvus Corax Час назад
Не должна была платить, если случайно. Это проблема магазина.
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минодвесп 4 минуты назад
Охранники не являются участниками правовых отношений магазина, торговой точки и покупателей, поэтому у них нет никаких оснований вмешиваться в эти отношения.
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28k
LEPA 5 минут назад
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12k
Великий Кормчий 12 минут назад
Даже боюсь представить, что сделает эта мадам, если выпьет бутылку пива.....
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344
Николай 18 минут назад
с одной стороны, мужичка жалко, с другой, он не имел права хватать и задерживать кого бы то ни было, если действия этого кого бы то ни было не угрожают жизни и здоровью окружающих или его самого... обожаю точный и выверенный юридический язык))))
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2k
Sergius SPb 36 минут назад
Что за клуша? Неожиданность для пенса и все. В репу дуре и отъедет.
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636
VOX 40 минут назад
Это жестокость. Била так, как будто хотела убить. От таких ударов любой пенсионер отправится на небеса. Она прекрасно отдавала себе отчёт - кого бьёт и как бьёт.
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Мда. Все таки служба в спецназе не проходит даром. Бывшая спецназерка зарядила в голову деду, как если бы он был вражеским солдатом. Наверняка у нее и краповый берет есть.
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3k
Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
Пиво разбила случайно в нокаут охранника тоже случайно отправила
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5k
Ruk 49 минут назад
ну и норм. я сегодня тоже хотел накатить такому же охраннику хватальщику за рукав, я перекрыл выезд из подземной парковки, разгружался - две коробки, одну чел в дом потащил, ждал пока за второй придёт, прибежал охранник и стал хватать за рукав - ты въезд перекрыл!, был бы один - накатил бы, с клиентом было неудобно. а с другой стороны - как охраннику в магазине задержать вора или испорившего товар человека до приезда вызванной милиции
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753
Миша 58 минут назад
С такими талантами зачем ей эти грязи!
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3k
Sunny11 Час назад
> участники конфликта не имеют друг к другу претензий: охранник простил 29-летнюю женщину

Он просто после того удара уже не запоминает, что было в его жизни раньше вчерашнего дня.
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494
Predictor Час назад
А с какого испуга она вообще должна оплачивать эту бутылку?
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27k
Aqueronte Час назад
По такой зона плачет.
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10k
Павел Бреусов Час назад
То есть за незаконное лишение свободы "три дня работал" не ответит, он не имеет права никого задерживать, максимум вызвать полицию.
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