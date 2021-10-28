Эта загадочная Россия: даже в Грязях реально нарваться на "королеву муай-тай"

Как стало известно со страниц Lipetskmedia.ru, 22 октября в магазине «Линия», в городе Грязи произошёл инцидент, который один из очевидцев успел снять на видео. На кадрах запечатлено, как мужчина в форме охранника рядом с кассой удерживает женщину за рукав левой руки. Не дождавшись или не став ждать, когда тот отпустит рукав, бой-баба навешивает мужчине чёткого крюка правой в голову. Явно не ожидав такой подачи, охранник теряет равновесие и падает на пол всё, ещё не отпуская рукав покупательницы, а та, не теряя времени, добивает стража, хорошо поставленным прямым ударом руки. Видя, что баба разошлась не на шутку и вот-вот укокошит пенсионера, в происходящее вмешиваются два мужчины, пытаясь оттащить забияку от жертвы. Однако она успевает нанести ещё один результативный удар, на этот раз ногой и попадает пыром точно в голову охранника. И того, три выверенных удара точно в цель - голову мужчины. Секьюрити в ауте.