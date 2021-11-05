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Знакомство приезжих с трансвеститом не заладилось сразу: что-то пошло не так

Знакомство приезжих с трансвеститом не заладилось сразу: что-то пошло не так (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 04:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   Россия   видео   выходцы   гости   драка   знакомство   трансвестит   
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Доподлинно неизвестно о чём был диалог на Питерском вокзале, но закончился он звонкой оплеухой накрашенному мужичку.

Гости прямо с перрона почувствовали себя хозяевами положения, но, столкнувшись в здании с накрашенным чудом-юдом в мультяшном парике, опешили и как-то растерялись. Должно быть ни одна из сторон сразу не поняла, с кем столкнулась.

Скорее всего, в ответ на наводящие вопросы, чудо послало потенциальных ухажёров по известному адресу и ртутный индикатор "горячей крови" тут же скакнул вверх. На пощёчину транс ответил прямым правым обидчику, но перестарался. И как только корпус с искусственным бюстом двинулся вслед за ударом в пустоту и потерял равновесие, гость, используя навыки в самбо (не редкость среди выходцев с Северного Кавказа), тут же размотал мужичка в лосинах и ловко бросил через себя.

Едва оправившись от встряски, мужик родившийся не в том теле уже не пытался атаковать и всё же пропустил несколько ударов, включая "йоко" в живот. А когда вокруг него начала образовываться стая (тоже не редкость среди выходцев...), предпочёл ретироваться и скрыться, оставив детали своего туалета, в качестве трофеев гордым победителям трансвестита.

Видео сражения было опубликовано на Telegram-канале "Only Street Fighting".

Источник:

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Метки: Петербург   Россия   видео   выходцы   гости   драка   знакомство   трансвестит   
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12k
Вася 8 часов назад
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6k
dikijjim 10 минут назад
фуй мразота кышь отседава дети смотрят.
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4k
Виктор 2 часа назад
Надо было в костюме ослика встречать ....
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1k
А.М. 4 часа назад
заголовок поста должен звучать "ПИД%РАСТЫ НАПАЛИ НА ТРАНСВЕСТИТА"
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1k
Андрей Евтушенков 4 часа назад
Чуры хотели перепихнуться, им же не дают, вот и трансуху захотели
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976
Dorell 4 часа назад
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2k
Sergius SPb 4 часа назад
Россия 21 века. Горцы бьют" транса на вокзале Питера....
Во что город превратили?
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29k
Седой 5 часов назад
тут дурку надо вызывать, больные люди дерутся
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2k
Йожык 5 часов назад
Транс горцам отказал, те обиделись
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1k
Nico 5 часов назад
последние время замечаю, много женщин ходят в мужской одежде, прям косят. их тоже можно бить?
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15k
Вася Александрович 6 часов назад
Страна дикарей. Была, есть и будет всегда.
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316
阿鋒 Вася Александрович 21 минуту назад
Васенька, не отвлекайтесь! Продолжайте драить / сооружать / чинить сортир хозяину
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4k
livaneth 7 часов назад
Интересно, а если бы это происходило в Мюнхене, на чью сторону встала бы немецкая Фемида? Что бы победило - толерантность или политкорректность?
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50k
SAndre 7 часов назад
а тут я болею за кавказцев
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11k
Graf_Dracula 7 часов назад
Гнать в шею все гейев и пи.д.а..ов. Это не болезнь, и не нужно жалеть их или лечить. Это просто х.е.р.н.я. Так что поскорее бы издать такой закон чтобы запретили такое поведение прилюдно. Пусть [мат].ся у себя дома, а на людях выходят в нормальном виде. Тут новое поколение гуляет.
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215
Мурчелло Опиум для народа 2 часа назад
Так их не видно и не слышно было.
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3k
ezhik 7 часов назад
..не подлетел бы второй "гость", который к тому же и сцикливый, не факт кто бы одержал победу :)
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316
阿鋒 7 часов назад
Забрали бы его с собой в вагон и катились бы - откуда приехали вместе с ним :)
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1k
max 7 часов назад
Когда приезжие шакалы толпой на богатыря, это понятно, ведь один на один очень сцикливо.
Но когда толпой на петуха, это не позор а позорищеищеищо.
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71
Александр Поляков 7 часов назад
не пойму кто больше мне не нравится... гомик с Питера или обезьяны мохнорылые. опять же вреда от гомика нет. А мохнорылые ублюдки нарушают спокойствие.
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9
Михайло Потапыч Александр Поляков 7 часов назад
Это называется "из Петербурга".
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7k
Игорь 8 часов назад
Автор - судя по стилю - то же какой то не традиционный
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14k
Александр 8 часов назад
На Питерском вокзале(!) гости с Кавказа(!) что-то не поделили с "европейским" гостем(!)... Это как в, например, Костроме подерутся негр с китайцем...За кого "болеть"?
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6k
Артём 8 часов назад
Борьба была равна...
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