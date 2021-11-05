Знакомство приезжих с трансвеститом не заладилось сразу: что-то пошло не так

Доподлинно неизвестно о чём был диалог на Питерском вокзале, но закончился он звонкой оплеухой накрашенному мужичку.
Гости прямо с перрона почувствовали себя хозяевами положения, но, столкнувшись в здании с накрашенным чудом-юдом в мультяшном парике, опешили и как-то растерялись. Должно быть ни одна из сторон сразу не поняла, с кем столкнулась.
Скорее всего, в ответ на наводящие вопросы, чудо послало потенциальных ухажёров по известному адресу и ртутный индикатор "горячей крови" тут же скакнул вверх. На пощёчину транс ответил прямым правым обидчику, но перестарался. И как только корпус с искусственным бюстом двинулся вслед за ударом в пустоту и потерял равновесие, гость, используя навыки в самбо (не редкость среди выходцев с Северного Кавказа), тут же размотал мужичка в лосинах и ловко бросил через себя.
Едва оправившись от встряски, мужик родившийся не в том теле уже не пытался атаковать и всё же пропустил несколько ударов, включая "йоко" в живот. А когда вокруг него начала образовываться стая (тоже не редкость среди выходцев...), предпочёл ретироваться и скрыться, оставив детали своего туалета, в качестве трофеев гордым победителям трансвестита.
Источник:
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Во что город превратили?
Но когда толпой на петуха, это не позор а позорищеищеищо.
"какой то"?
"не традиционный"?
Вы там все нерусские, что ли?