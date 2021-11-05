Знакомство приезжих с трансвеститом не заладилось сразу: что-то пошло не так

Скорее всего, в ответ на наводящие вопросы, чудо послало потенциальных ухажёров по известному адресу и ртутный индикатор "горячей крови" тут же скакнул вверх. На пощёчину транс ответил прямым правым обидчику, но перестарался. И как только корпус с искусственным бюстом двинулся вслед за ударом в пустоту и потерял равновесие, гость, используя навыки в самбо (не редкость среди выходцев с Северного Кавказа), тут же размотал мужичка в лосинах и ловко бросил через себя.