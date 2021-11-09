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И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро

И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2021 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   вагон   видео   драка   криминал   метро   мигранты   
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На территории Московского метрополитена зафиксировано очередное правонарушение с участием приезжих.

Инцидент имел место в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. На записи видно, что драчунами были два человека.. По данным телеграм-канала 112, один из них – уроженец кавказской республики, другой – приезжий из ближнего зарубежья. Они сцепились друг с другом на полу вагона, разнимать их пришлось сотрудникам полиции. Об этом сообщает агентство"Рамблер".

Участников подземного сражения доставили в отделение полиции. После разбирательства стало ясно: ни один из гостей не проиграл - обоим борцунам будут вручены "специальные призы" (штрафы за мелкое хулиганство).

И пару строк мистики напоследок: как отмечает канал РЕН ТВ, никто из участников драки не смог внятно объяснить, почему она произошла. Свидетели также не заметили предпосылок к конфликту.


Напомним, что ранее писалось об избиении в вагоне метро москвича тремя горцами.

И ещё один похожий материал, но с иной концовкой: пассажиры, как единый организм отреагировали на агрессию приезжих и выкинули наглецов из вагона прямо в распростёртые объятия правоохранителей.

Источник:

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Метки: Москва   Россия   вагон   видео   драка   криминал   метро   мигранты   
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55  комментариев
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2k
Frank Borman 11 часов назад
Схватка была равна - сражались два говна.

Хорошо, что не успели достать ножики из карманов. А то потом отмывать весь вагон от крови.
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3k
Иван 2 часа назад
Выясняли кто больше любит Путина.
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211
Георгий Давыдов 2 часа назад
Выясняли кто самый загорелый?
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17k
Vital Idol 4 часа назад
всё новое, хорошо забытое старое...
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8k
trak 7 часов назад
Животные должны перевозиться в клетках в багажном отделении , а не в одном вагоне с людьми.
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5k
samsr 7 часов назад
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 7 часов назад
Москву делили.
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374
Mr White Man 8 часов назад
Новый термин - "смуглый гость" :) А, что ? Весьма толерантно :)
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34
ManA108 8 часов назад
Мартышка и макака делять территорию.
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29k
a.fey 8 часов назад
Попытка преодоления языкового барьера.
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27
zigis1973 9 часов назад
Выселить в родную деревню, без права выезда .
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55
ДедушкаРа 9 часов назад
А вот у меня сейчас такая мысль в голову пришла: сейчас каждый день освещают происшествия с участием гостей и местных лиц неславянских национальностей. Мне уже это приелось и не хочется обращать внимание на подобные новости. Так может для того и делается - чтобы привыкали? И уже так не реагировали?
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258
Vovan 9 часов назад
Зоопарк на выезде с гастролями
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135
Аккаунт удален 9 часов назад
А вы заметили такую вещь. Чем больше закручивают гайки с ковидом и прочей ересью, по типу ("В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых"), тем больше появляется новостей о том, что кто то из животных начал залупляться?
Создается впечатление, что волну негатива хотят направить в другое русло
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39
Сергей 10 часов назад
"не смогли объяснить" блин. да они даже себе это объяснить не смогут. ибо если в голове мозгов как у драчливого петуха, то как бы этого мозга хватало чтоб в штаны не ссать... а они про "объяснить"
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199
super.kkk-2016 10 часов назад
Путин, нужно больше бибизян, незаменимых специалистов. А то скучно. К себе в дворец трудоустраивай.)))
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1k
Bar 10 часов назад
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597
Вальдемар 10 часов назад
Зачем русские лезут разнимать? Наоборот надо было кому нить из них так незаметно нож одолжить. Для хорошего дело не жалко.
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897
Иван Иванович 10 часов назад
Обезьяны.
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332
trancer001 10 часов назад
"...никто из участников драки не смог внятно объяснить, почему она произошла."
Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе...)))
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222
Serega Tim 10 часов назад
раковые опухоли нужно лечить на ранней стадии а не ждать пока разростуться по стране!!!
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