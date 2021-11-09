И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро

Участников подземного сражения доставили в отделение полиции. После разбирательства стало ясно: ни один из гостей не проиграл - обоим борцунам будут вручены "специальные призы" (штрафы за мелкое хулиганство).

И пару строк мистики напоследок: как отмечает канал РЕН ТВ, никто из участников драки не смог внятно объяснить, почему она произошла. Свидетели также не заметили предпосылок к конфликту.