И вот опять: два смуглых гостя схлестнулись в поединке, в вагоне столичного метро

На территории Московского метрополитена зафиксировано очередное правонарушение с участием приезжих.
Инцидент имел место в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. На записи видно, что драчунами были два человека.. По данным телеграм-канала 112, один из них – уроженец кавказской республики, другой – приезжий из ближнего зарубежья. Они сцепились друг с другом на полу вагона, разнимать их пришлось сотрудникам полиции. Об этом сообщает агентство"Рамблер".
Участников подземного сражения доставили в отделение полиции. После разбирательства стало ясно: ни один из гостей не проиграл - обоим борцунам будут вручены "специальные призы" (штрафы за мелкое хулиганство).
И пару строк мистики напоследок: как отмечает канал РЕН ТВ, никто из участников драки не смог внятно объяснить, почему она произошла. Свидетели также не заметили предпосылок к конфликту.
Напомним, что ранее писалось об избиении в вагоне метро москвича тремя горцами.
И ещё один похожий материал, но с иной концовкой: пассажиры, как единый организм отреагировали на агрессию приезжих и выкинули наглецов из вагона прямо в распростёртые объятия правоохранителей.
Источник:
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Хорошо, что не успели достать ножики из карманов. А то потом отмывать весь вагон от крови.
Данные особи им явно не обладают.
Создается впечатление, что волну негатива хотят направить в другое русло
Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе...)))