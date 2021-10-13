Пассажиры метро выгнали из вагона пристававших к девушке кавказцев

На этот раз за одну пассажирку заступились практически все находившиеся в вагоне люди.
Вчера вечером на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел очередной конфликт с кавказцами, который вполне мог закончиться повторением истории с Романом Ковалёвым.
Но на этот раз пассажиры были куда активней, и за девушек, к которым приставали трое бородатых гостей столицы, заступились сразу несколько русских мужчин. Вскоре к конфликту подключились все находившиеся в вагоне. Одна из пассажирок через машиниста вызвала наряд полиции. Нарушителей вытолкали из вагона на станции «Текстильщики», где их уже ожидали правоохранители.
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Один вступивших в конфликт мужчина принял предложение приезжего и хотел было выйти из метро, чтобы разобраться «одын на одын», но от избиения толпой его спасла незнакомая женщина, заставив остаться в вагоне. Что касается выдворенных из метро кавказцев, их судьба неизвестна, но судя по видео, горцев не стали задерживать, ограничившись "воспитательной беседой".
Авторы ТГ-канала «Правый курс», которые первыми опубликовали это видео, считают, что сплотиться и так отреагировать на очередную выходку приезжих помогла недавний инцидент с заступившимся за девушку и избитым тремя дагестанцами Романом Ковалёвым - после увиденного людям стало стыдно оставаться в стороне.
«Считаем, что это благодаря массовой огласке прошлого случая, буквально федеральному пиару и героизации Романа Ковалева. Теперь терпилой быть стыдно, а давать отпор, не проходить мимо несправедливости — это почетно», - говорится в подписи к видео.
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=Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метрополитена выплатить 2 млн руб. пострадавшему в драке на Арбатско-Покровской..=
Патруль доставил в отделение полковника и
какого-то алкаша за то, что они избили в троллейбусе еврея. Дежурный
спрашивает полковника:
- Ну, рассказывайте, за что человека избили.
Полковник рассказывает:
- Понимаете, еду я в троллейбусе, на одной из остановок заходит еврей и
встает мне на ногу. Минуту стоит, две. Ну, думаю, через пять минут не
сойдет - я ему и врежу.
- С вами все понятно,- говорит дежурный и обращается к алкашу - Ну а
вы-то чего влезли?
- Ну, знаете,- говорит алкаш - еду я в троллейбусе и вдруг вижу:
полковник то на часы посмотрит, то на еврея, то на часы - то на еврея, а
потом как ебнет! Ну я и подумал, что по всей стране началось.
Для чего весь этот цирк? Из телевизора говорят как хорошо, что власть гонит мигрантов, как хорошо, что мы все разные, но все дружные. А в реальной жизни немного иначе. Так может миграция не должна быть такой, какой ее видит власть? Может в основу должна лечь именно ассимиляция? Не надо быть разными. Надо быть членами общества и соблюдать правила.
https://www.mk.ru/politics/2021/10/12/vlasti-rossii-razreshili-vernutsya-300-tysyacham-gastarbayterovpravonarushiteley.htmlhttps://www.mk.ru/politics/2021/10/12/vlasti-rossii-razreshili-vernutsya-300-tysyacham-gastarbayterovpravonarushiteley.html
На одной чаше весов этого решения:
-Увеличение криминала. Траты на лечение одних, ловлю, суды, отсидку и выдворение других.
-Уменьшение зарплат граждан.
-Уменьшение авторитета власти.
-Утечка денег из страны.
На другой чаше:
-Кто-то получит больше сиюминутных доходов.
Что-то упустил?