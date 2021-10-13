Пассажиры метро выгнали из вагона пристававших к девушке кавказцев

Один вступивших в конфликт мужчина принял предложение приезжего и хотел было выйти из метро, чтобы разобраться «одын на одын», но от избиения толпой его спасла незнакомая женщина, заставив остаться в вагоне. Что касается выдворенных из метро кавказцев, их судьба неизвестна, но судя по видео, горцев не стали задерживать, ограничившись "воспитательной беседой".

Авторы ТГ-канала «Правый курс», которые первыми опубликовали это видео, считают, что сплотиться и так отреагировать на очередную выходку приезжих помогла недавний инцидент с заступившимся за девушку и избитым тремя дагестанцами Романом Ковалёвым - после увиденного людям стало стыдно оставаться в стороне.

«Считаем, что это благодаря массовой огласке прошлого случая, буквально федеральному пиару и героизации Романа Ковалева. Теперь терпилой быть стыдно, а давать отпор, не проходить мимо несправедливости — это почетно», - говорится в подписи к видео.