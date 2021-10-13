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Пассажиры метро выгнали из вагона пристававших к девушке кавказцев

Пассажиры метро выгнали из вагона пристававших к девушке кавказцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 11:06
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   кавказцы   конфликт   метро   полиция   
2163
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На этот раз за одну пассажирку заступились практически все находившиеся в вагоне люди.

Вчера вечером на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел очередной конфликт с кавказцами, который вполне мог закончиться повторением истории с Романом Ковалёвым.

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Но на этот раз пассажиры были куда активней, и за девушек, к которым приставали трое бородатых гостей столицы, заступились сразу несколько русских мужчин. Вскоре к конфликту подключились все находившиеся в вагоне. Одна из пассажирок через машиниста вызвала наряд полиции. Нарушителей вытолкали из вагона на станции «Текстильщики», где их уже ожидали правоохранители.

Один вступивших в конфликт мужчина принял предложение приезжего и хотел было выйти из метро, чтобы разобраться «одын на одын», но от избиения толпой его спасла незнакомая женщина, заставив остаться в вагоне. Что касается выдворенных из метро кавказцев, их судьба неизвестна, но судя по видео, горцев не стали задерживать, ограничившись "воспитательной беседой".


Авторы ТГ-канала «Правый курс», которые первыми опубликовали это видео, считают, что сплотиться и так отреагировать на очередную выходку приезжих помогла недавний инцидент с заступившимся за девушку и избитым тремя дагестанцами Романом Ковалёвым - после увиденного людям стало стыдно оставаться в стороне.



«Считаем, что это благодаря массовой огласке прошлого случая, буквально федеральному пиару и героизации Романа Ковалева. Теперь терпилой быть стыдно, а давать отпор, не проходить мимо несправедливости — это почетно», - говорится в подписи к видео.

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Метки: Москва   видео   кавказцы   конфликт   метро   полиция   
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4k
rutt 51 минуту назад
Пожалуй это ещё один повод сказать Роману спасибо. Только так с ними и надо. Пока они не поймут что они тут не желанные гости, так и будут наглеть.
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29k
Snork Snorkoff 2 минуты назад
А всего-то ))
=Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метрополитена выплатить 2 млн руб. пострадавшему в драке на Арбатско-Покровской..=
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112
Alexander 7 минут назад
Причем ведут себя так только "кучкой", по одиночке они более застенчивые тихони... Где ваше восточное достоинство? Переродились? Понторезы...
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578
Ольга 9 минут назад
Да, наконец-то наши мужики вспомнили, что у них есть яйца. И даже без драки обошлось.
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1k
MC 10 минут назад
Чтобы всем этим черножопым ублюдкам показать их место, необходимо снова ввести тотальную проверку документов лиц кавказской национальности с досмотром на наличие оружия. Для начала хотя бы так.
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9k
harlamov 10 минут назад
Как тут не вспомнить старый советский анекдот:
Патруль доставил в отделение полковника и
какого-то алкаша за то, что они избили в троллейбусе еврея. Дежурный
спрашивает полковника:
- Ну, рассказывайте, за что человека избили.
Полковник рассказывает:
- Понимаете, еду я в троллейбусе, на одной из остановок заходит еврей и
встает мне на ногу. Минуту стоит, две. Ну, думаю, через пять минут не
сойдет - я ему и врежу.
- С вами все понятно,- говорит дежурный и обращается к алкашу - Ну а
вы-то чего влезли?
- Ну, знаете,- говорит алкаш - еду я в троллейбусе и вдруг вижу:
полковник то на часы посмотрит, то на еврея, то на часы - то на еврея, а
потом как ебнет! Ну я и подумал, что по всей стране началось.
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39k
dima423 12 минут назад
Почему полиция их не приняла? надо быдло сунуть в кпз, подержать несколько часиков до выяснения личности и обстоятельств происшествия...а дальше уже думать отпускать их или нет, в зависимости от поведения
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737
Конрад Карлович 12 минут назад
Опять обезьяны в городе.
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942
сеньор Леонсио 19 минут назад
Надо не куар коды вводить,а метить людей отметившихся в подобном поведении и не пускать в общественные места!
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1k
Denkk 19 минут назад
Горные бараны. [мат] их надо толпой.
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4k
RRK 22 минуты назад
Сейчас идет политика привлечения мигрантов в РФ, так что мусора будут усиленно защищать обезьянок от насилия местных, чтобы другие обезьянки из своих заповедников не боялись приезжать в РФ
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1k
MC Полчаса назад
Хабиб Нурмагомедов опубликовал шутку о медали от Александра Бастрыкина, обращённую к Конору Макгрегору и указывающую нам на скандальный инцидент в московском метро. "Меня тоже толпой избили дагестанцы", - написал Хабиб. Предводитель обезьян!
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4k
Максим Полчаса назад
В истории нашей страны не раз существовало наказание в виде запрета на посещение некоторых городов либо запрещали выезжать из родного региона. Почему не вспомнить историю? Не можешь вести себя в обществе? Оставайся на воспитании родителей или местных правоохранительных органов.
Для чего весь этот цирк? Из телевизора говорят как хорошо, что власть гонит мигрантов, как хорошо, что мы все разные, но все дружные. А в реальной жизни немного иначе. Так может миграция не должна быть такой, какой ее видит власть? Может в основу должна лечь именно ассимиляция? Не надо быть разными. Надо быть членами общества и соблюдать правила.
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1k
И так сойдёт Полчаса назад
Эти, не?
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1k
Андрей Ы. Полчаса назад
Надеюсь недалеко то время, когда таких деятелей будут забивать на месте.
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36k
Alex Полчаса назад
Говно черножопое
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15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Гребни бородатые допрыгаются, будут как в 90-е ходить в обосраных штанах.
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4k
sibull 38 минут назад
Овцеёбам всё неймётся, суки и гандоны.
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13k
butata 38 минут назад
Обезьяны, хуле
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781
asd 40 минут назад
На этом фоне мигрантам - правонарушителям разрешили вернуться в Россию.
https://www.mk.ru/politics/2021/10/12/vlasti-rossii-razreshili-vernutsya-300-tysyacham-gastarbayterovpravonarushiteley.htmlhttps://www.mk.ru/politics/2021/10/12/vlasti-rossii-razreshili-vernutsya-300-tysyacham-gastarbayterovpravonarushiteley.html
На одной чаше весов этого решения:
-Увеличение криминала. Траты на лечение одних, ловлю, суды, отсидку и выдворение других.
-Уменьшение зарплат граждан.
-Уменьшение авторитета власти.
-Утечка денег из страны.
На другой чаше:
-Кто-то получит больше сиюминутных доходов.
Что-то упустил?
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7k
кот базилий 42 минуты назад
Опять дикари, что за люди х.з, хуже собак бешеных.
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