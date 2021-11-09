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«Правило пяти секунд» с едой – правда или выдумки голодных?

«Правило пяти секунд» с едой – правда или выдумки голодных? (5 фото)

Автор:
09 ноября 2021 15:31
Метки: еда   микробы   пища   
1079
5

Все мы любим вкусно поесть. И все мы периодически роняем заветную пищу. Какова же боль, когда ты купил вкусную шаверму и после первого же укуса её уронил, или перевернул тарелку с только что пожаренной золотистой картошечкой.

У каждого своё понимание вкуснятины, но многие бросаются её поднимать, искренне веря в «правило пяти секунд». Наверняка все слышали про эту теорию о том, что именно в этот период бактерии не цепляются за еду, а находятся в режиме ожидания.


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Самое интересное, что, по версии историков, это «правило» придумали аж во времена Чингисхана. Якобы он сказал, что еду можно есть, если она пролежала на земле не больше пяти часов. Спустя столетия теория модернизировалась, сократив время до пяти секунд.


Неудивительно, если это придумали британские историки, ведь именно с их «светлыми умами» часто связаны забавные мемы


Выглядит это абсурдно хотя бы потому, что монголы вряд ли замеряли время, прежде чем что-то съесть. Тем более, когда речь идет аж о пяти часах. Но имеет ли для микробов значение, сколько еда пролежала на полу?


Тестили эту версию на кусочке арбуза, хлеба простого и намазанного маслом, а также жевательный мармелад. Роняли на плитку, дерево, ковры и стальную поверхность.


Время тоже на «отдых для еды» выбирали разный – от 1 до 300 секунд, а после посмотрели, кто нацеплялся. Надо было ещё по-чингисхановски проверить и зарядить 5 часов. Особое внимание уделяли бактериям, вызывающим диарею и прочие кишечные расстройства. И как вы думаете, есть ли профит в этом правиле?


Оказалось, не всё так глупо и бессмысленно. Понятно, что совсем избежать появления микробов на еде невозможно, даже ели ты «самая быстрая рука на Диком Западе».  Однако о времени зависит, сколько их нацепляется – миллионы или десятки миллионов. Но это, думаю, и так очевидно.


На итог влияет не только время, но и структура еды, и поверхность. Поэтому опыт был не напрасен. Выяснилось, что бактерии быстрее окучат вашу пищу, если она влажная, а уронили вы её на твердую ровную поверхность. Исходя из этого опыта, самым грязным оказался арбуз, уроненный на стальную поверхность.


Самым чистым, оказался хлеб, упавший на ковер. Так что 100% защиту это правило не дает, а значит, выбирайте, куда ронять с умом. Но лучше ешьте внимательно, чтобы потом не просидеть вечерний уик-энд на унитазе.

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Метки: еда   микробы   пища   
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7  комментариев
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47k
Albert GER 3 часа назад
для автора поясняю - Чингизхан говорил о мясе(это и есть единственная еда монголов).
и в мясе действительно портится за это время и кушать несвежее мясо нежелательно.
у них же не было холодильников. они еду или гнали с собой или хватали по дороге свежих.
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3k
a_komolow 23 минуты назад
Там вчера газета лежала!
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133
Дима Новосельский 43 минуты назад
Точно,а динозавры считали что в течении пяти лет...потому и вымерли
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36k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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10k
MMH 2 часа назад
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59k
Андрей 3 часа назад
"Что упало у студента - то упало на газетку".
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9k
Andrei 3 часа назад
Вот интересно, что по мотивам "самых дурацких научных исследований" запилен целый пост с иллюстрациями, видимо совсем не дурацкий.
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