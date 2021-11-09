«Правило пяти секунд» с едой – правда или выдумки голодных?

Самое интересное, что, по версии историков, это «правило» придумали аж во времена Чингисхана. Якобы он сказал, что еду можно есть, если она пролежала на земле не больше пяти часов. Спустя столетия теория модернизировалась, сократив время до пяти секунд.

Неудивительно, если это придумали британские историки, ведь именно с их «светлыми умами» часто связаны забавные мемы