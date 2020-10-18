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Есть на ночь – полезно! 9 продуктов, которые можно есть перед сном

Есть на ночь – полезно! 9 продуктов, которые можно есть перед сном (10 фото)

Автор:
18 октября 2020 09:23
Сообщество : Еда
Метки: еда   на ночь   пища   полезно   факты   фото   
737
10
Есть на ночь вредно! После шести вечера заприте холодильник! Если вы все еще придерживаетесь таких правил вроде бы "здорового питания", должны вам сообщить, что они остались далеко в прошлом. Современная наука настаивает, что есть вечером не только можно, но и нужно!
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Метки: еда   на ночь   пища   полезно   факты   фото   
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6  комментариев
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26k
parallax 2 часа назад
А каким боком здесь грибы? Они трудно перевариваются и относятся к тяжёлой пище.
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Maestro 6 минут назад
всё могу понять, прости и съесть. Но грибы - выбачайте...
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46k
alertol 22 минуты назад
Если на ночь нельзя есть, зачем тогда в холодильнике лампочка ?
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7k
Maestro alertol 5 минут назад
запомню
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3k
yahaomsk Час назад
Есть на ночь – полезно! 9 продуктов, которые можно есть перед сном
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