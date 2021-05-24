Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось

По словам ван Туллекена, для своего эксперимента он придерживался диеты, на 80% состоящей из сверхпереработанных продуктов - так питается примерно 20% британцев

По прошествии месяца оказалось, что у Криса испортились сон и настроение, началась изжога, развилось чувство беспокойства, вялость и снизилось либидо. Еще у него появились геморроидальные узлы от запора. "Я чувствовал себя на 10 лет старше, но не осознавал, что это все из-за еды, пока не перестал придерживаться этой диеты, - говорит он

Крис поправился почти на 7 кг за четыре недели и формально попал в категорию "излишнего веса". "Если бы я набирал вес такими темпами в течение шести месяцев, я бы поправился почти на 40 кг", - говорит он. На этом все не закончилось.

Сканирование мозговой активности показало, что области мозга Криса, отвечающие за вознаграждение, установили связи с областями, ответственными за повторяющееся автоматическое поведение. "Мой мозг просто велит мне поедать сверхобработанную пищу, даже если я этого не хочу", - говорит он, добавляя, что это аналогичная реакция мозга на прием веществ, которые мы традиционно считаем вызывающими привыкание: сигареты, алкоголь и наркотики. Изменения в мозговой активности не стали перманентными. "Но если за четыре недели это происходит с моим 42-летним мозгом, то что делается с хрупким развивающимся мозгом наших детей?" - говорит он.

Мы не знаем точно, почему пищевые продукты, подвергшиеся сверхобработке, обладают таким эффектом, но Крис говорит, что большинство гипотез сводятся к комбинации физического процесса обработки и их питательного состава.

Сколько мы едим?

Крис обсудил результаты своей диеты, показанной в фильме, с доктором Кевином Холлом, старшим исследователем Национального института здравоохранения. Холл провел исследование, в ходе которого добровольцам предложили две диеты, сопоставимые по содержанию жира, сахара, соли и клетчатки, но одна из них состояла из необработанных продуктов, а другая - примерно на 80% из ультра-обработанных продуктов. Участники могли есть предложенную пищу столько, сколько захочется.

Его исследование показало, что люди, которые питались переработанной пищей, в среднем ели более чем на 500 калорий в день больше и за две недели прибавили в весе почти на килограмм. Анализы крови показали повышение уровня гормона, ответственного за чувство голода, и снижение уровня гормона, который заставляет нас чувствовать себя сытыми. Эти результаты соответствовали опыту Криса - содержание гормонов голода в его организме за время эксперимента выросло на 30%, что, возможно, отразилось на количестве съеденного.

Холл также обнаружил, что питавшиеся обработанной пищей участники эксперимента ели намного быстрее, чем те, кто питался необработанными продуктами, что, возможно, способствовало потреблению большего количества калорий. Крис тоже испытал нечто похожее - по его словам, "многие продукты так легко пережевывать и глотать". Предыдущие исследования показали, что медленный прием пищи снижает ощущение голода.