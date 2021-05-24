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Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось

Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось (4 фото)

Автор:
24 мая 2021 08:53
Сообщество : Еда
Метки: в мире   еда   люди   питание   пища   фото   
685
4

Телеведущий доктор Крис ван Туллекен поставил перед собой задачу в течение месяца придерживаться диеты, состоящей в основном из переработанных продуктов

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Метки: в мире   еда   люди   питание   пища   фото   
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30k
KiploksAKS 59 минут назад
Веганы атакуют!
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−200
Иосиф 13 минут назад
Мы помним как в ссср добывали низкокачественную пищу в огромных очередях. А из наличия селедка и тошнотики.
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4k
Мистер Фикс Полчаса назад
То-есть он обожрался, и удивился результату?
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