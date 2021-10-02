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Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона?

Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона? (9 фото)

Автор:
02 октября 2021 09:16
Сообщество : Факты
Метки: Чёртов орех   еда   интересно   пища   факты   фото   
1629
9

Что ели наши предки триста-четыреста, а то и тысячу лет назад? Да и не только наши, но и предки современных жителей Азии, Европы и Африки.

Какой продукт был популярен, универсален и питателен, когда не знали ни картофеля, ни кукурузы, ни других «нажористых» овощей? Знакомьтесь: рогульник плавающий или чилим, или чёртов орех, или водяной орех.

Почему чёртов? А вы посмотрите на форму его плода.

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Правда, похож на голову быка, увенчанную рогами? Ну и еще он растет в воде. Орех. В воде. Ясное дело – чёртов.

Конечно, такой форме плода есть научное объяснение. И оно очень простое. Дело в том, что чилим – растение реликтовое. Он появился в начале кайнозойской эры, во времена могучих зубастых млекопитающих, многие из которых были растительноядными.

Эти гиганты кормились на изобиловавших зеленой массой речных мелководьях. То есть там, где рос чилим. Для выживания орех был вынужден отрастить жесткие «рога»-колючки, ими же он цепляется за дно, чтобы укорениться. И хотя травоядных гигантов уже давно нет, чёртов орех по сей день не ослабляет бдительность.

Его твердых плодов с острыми рогами не решаются коснуться ни рыба, ни утка, ни водяная крыса. Впрочем, жутковатое название и внешний вид нисколько не помешали популярности этого дикороса среди людей.

Водяные орехи в больших количествах найдены даже в постройках каменного века. Причем размеры запасов говорят о том, что чилим играл роль, аналогичную роли картофеля в наше время.

В X-XII веках водяные орехи были очень популярны и на Руси. Их ели сырыми и запеченными, сушили, толкли, добавляли в муку. А в XVIII веке в России чилим разводили в прудах и на побережье Каспийского моря. Всего 60–70 лет назад пресные водоемы Среднего и Нижнего Поволжья, Южной Сибири, Алтая, Дальнего Востока изобиловали этим растением.

В Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове и Астрахани орехи возили на базар возами и продавали мешками. Жителей Астрахани даже называли «чилимщиками» – за их пристрастие к этому ореху. Чилим там готовили особым способом – засаливали прямо со скорлупой в слабом рассоле, что придавало орехам пикантный вкус.

Сейчас рогульник плавающий встречается крайне редко и занесен в Красную Книгу России. Все потому, что растение предпочитает для жизни стоячие и медленно текущие воды, а укореняется на глубинах от 0.8 до 2 м.

По мере строительства крупных водохранилищ популяция чилима стала стремительно сокращаться. Сейчас это красивое растение еще можно встретить кое-где в старицах рек. В благоприятных условиях чилим заполоняет большие акватории. Если вы увидите в воде крупную и красивую розетку листьев, похожих на березовые – жесткие и с зубчиками, знайте: перед вами он – рогульник плавающий.

Под плавающей розеткой прячется уходящий в глубину стебель, а на нем –ажурные свободные корни. В мае-июне чилим зацветает белыми цветами, которые поднимаются из воды рано утром и поздно вечером.

Спустя месяц на нижней стороне розетки листьев образуются плоды – заключенные в твердую скорлупу орехи диаметром до 2-3 см. Эти орехи по вкусу напоминают каштаны – хрустящие и слегка сладковатые. Ядро чилима содержит до 50% крахмала, белки, жиры, протеины и клетчатку.

А вам случалось когда-то пробовать чёртов орех?

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Метки: Чёртов орех   еда   интересно   пища   факты   фото   
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11  комментариев
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−9
ШурикУУУ Час назад
Вот потому, что мы едим пиндосовское всё.. а не наше, русское.. репу, брюкву, чилим и прочее - мы и болеем и вымираем... Позавезли говна бабло рубить.. - ведитесь дальше...
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1k
Федор Медведев 42 секунды назад
Бабушка рассказывала, что только благодаря чилиму от голода и спасались.
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26k
Е-Лена Полчаса назад
Случилось как-то наступить на него - много лет назад...
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5k
disevenvis Полчаса назад
У нас его просто называли - чёртик
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5k
gor Полчаса назад
По вкусу на картоху чем то похож,в Астрахани в войну он здорово выручал(отец рассказывал),там в ильменях его и сейчас полно растёт,а вот наступать на него ну очень неприятно.
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2k
zloikrot Полчаса назад
практически каждый год нахожу на пляжах черного моря пару штук. никто не мог объяснить, что это за фигня. теперь знаю. годный пост. спасибо.
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785
Иван 47 минут назад
В прежние времена и мидии были едой низшего класса.. после того, как их бедняки почти истребили у побережий, они стали дефицитом и деликатесом для богатых.. странно что репу не жрут богатеи, ее тож чет не стало
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4k
ZmeyUA 47 минут назад
В детстве на Днепре и Десне его было валом. Сейчас не знаю.
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8k
Павел Час назад
Сколько раз в детстве я наступал на него...Острый падла
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