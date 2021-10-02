Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона?

Правда, похож на голову быка, увенчанную рогами? Ну и еще он растет в воде. Орех. В воде. Ясное дело – чёртов.

Конечно, такой форме плода есть научное объяснение. И оно очень простое. Дело в том, что чилим – растение реликтовое. Он появился в начале кайнозойской эры, во времена могучих зубастых млекопитающих, многие из которых были растительноядными.

Эти гиганты кормились на изобиловавших зеленой массой речных мелководьях. То есть там, где рос чилим. Для выживания орех был вынужден отрастить жесткие «рога»-колючки, ими же он цепляется за дно, чтобы укорениться. И хотя травоядных гигантов уже давно нет, чёртов орех по сей день не ослабляет бдительность.