Почему в разных странах запретили мультгероев на коробках с едой

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Например, в Чили несколько лет назад мультяшные персонажи на нездоровой еде были запрещены.
С чем у вас ассоциируется словосочетание «детская еда»? Если в вашем доме живет младенец, то вероятно с тем, что вряд ли имеет какой-то слишком ярко выраженный вкус, скорее всего, это детские пюре и каши. А если в вашем доме живет уже взрослый ребенок, то наверняка его «еда» неотделима от конфет, мороженого, зефира, хлопьев и прочих сладостей. Но как раз из-за обилия всех этих вкусностей во многих странах стоит остро проблема детского ожирения.
Как думаете, какие хлопья выберет ваша дочь?
Кроме этого, обилие этих вкусностей зачастую вообще определяет продуктовую корзину семьи. Например, в Великобритании борцы за здоровое питание провели исследование и выяснили, что в основном британские родители ориентируются на вкусы детей, и именно выбор детей определяет то, что будут есть остальные члены семьи.
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Другой момент заключается в том, что чаще всего на такой еде, которую предпочитают дети, красуется их любимый мультяшный герой или какой-нибудь очаровательный персонаж. Такая практика встречается повсеместно: на хлопьях с большим количеством сахара может красоваться единорог, на шоколадных монетках ― герои из «Щенячьего патруля», на жевательном мармеладе ― Маша и Медведь или свинка Пеппа. И этой традиции много лет: например, Nestlé уже несколько десятилетий изображает на своем Nesquik задорного кролика. Таков маркетинг, и производители лакомств охотно пользуются этими приемами.
Британцы даже провели исследование: они предложили детям выбрать между полезным печеньем с морковью и хлопьями с забавным мультяшным персонажем. И как вы думаете, что выбрало большинство детей? Конечно же, хлопья с веселым героем.
Но в последние годы страны, обеспокоенные проблемой нездорового питания и лишнего веса детей, стали запрещать изображать на упаковках с нездоровой едой мультяшных героев. Они обвиняют производителей в манипуляции детским сознанием и тем, что многие пищевики пользуются детской неопытностью, заставляя их соблазняться красивой упаковкой.
Но в последние годы страны, обеспокоенные проблемой нездорового питания и лишнего веса детей, стали запрещать изображать на упаковках с нездоровой едой мультяшных героев. Они обвиняют производителей в манипуляции детским сознанием и тем, что многие пищевики пользуются детской неопытностью, заставляя их соблазняться красивой упаковкой.
Под нездоровой едой подразумеваются все продукты питания и напитки с высоким содержанием сахара, соли, жиров, калорий. Например, в Чили подобный закон действует уже шесть лет: здесь большинство нездоровых продуктов имеют нейтральную упаковку. Кроме этого, все чипсы, сладости и хлопья имеют предупреждение о том, что это нездоровая пища.
А недавно подобный запрет ввела и Мексика: в их стране теперь запрещен Честер, который любит читос, и прочие персонажи. Честера, который красовался на упаковках с чипсами с середины 1980-х годов, в Мексике заменили на большую букву «С», правда она все еще имеет характерный окрас гепарда.
Кроме этого, на упаковках с такой едой производителей обязали указывать, что в них повышенное содержание жиров, сахара и других вредных веществ. В других странах предлагают мультгероев помещать на упаковки со здоровой едой, которая полезна для организма.
А как вы думаете, если устранить это анимационное влияние, добавив на упаковки с нездоровой пищей больше информации, это поможет пересмотреть питание в семьях?
А как вы думаете, если устранить это анимационное влияние, добавив на упаковки с нездоровой пищей больше информации, это поможет пересмотреть питание в семьях?
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