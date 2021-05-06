Почему в разных странах запретили мультгероев на коробках с едой

С чем у вас ассоциируется словосочетание «детская еда»? Если в вашем доме живет младенец, то вероятно с тем, что вряд ли имеет какой-то слишком ярко выраженный вкус, скорее всего, это детские пюре и каши. А если в вашем доме живет уже взрослый ребенок, то наверняка его «еда» неотделима от конфет, мороженого, зефира, хлопьев и прочих сладостей. Но как раз из-за обилия всех этих вкусностей во многих странах стоит остро проблема детского ожирения.