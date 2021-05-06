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Почему в разных странах запретили мультгероев на коробках с едой

Почему в разных странах запретили мультгероев на коробках с едой (7 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:57
Сообщество : Еда
Метки: в мире   вредная пища   еда   запрет   пища   фото   хлопья   
407
7
Например, в Чили несколько лет назад мультяшные персонажи на нездоровой еде были запрещены.
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Метки: в мире   вредная пища   еда   запрет   пища   фото   хлопья   
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3  комментария
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6k
Ф Ив 46 минут назад
Правильно сделали, что запретили. Упаковка - это тоже реклама, дети в отличие от взрослых еще не могут отфильтровать ее (рекламы) влияние.
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6k
sivanov1079 4 минуты назад
Люди примттивны, тем более дети. Маркетологи найдут способ втюхать это дерьмо. Это их работа
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8k
Вася Полчаса назад
чем ярче упаковка, тем больше вредной гадости
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