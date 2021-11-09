Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора

15871
20
Этот пост оценят настоящие циники и прагматики, ведь он просто пропитан юмором о смерти, различных болезнях и прочих вещах, о которых обычно не шутят. Чувство черного юмора - как ноги, у кого-то есть...
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда захотелось черненького, или порция экспериментального юмора
- Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора
- Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
- И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках
- Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
175
Понравилось175
Новости партнёров
Я подобное дел в детстве, но с гвоздями большими.
Гулял в кросовках я с бутылкою портвейна...
На пустыре проснулся с жудкого похмелья
Весь в чьей-то шерсти, голова моя гудит
Воняю псиной и очко моё горит
Меня оттрахала собака Баскервилей
Пока я пьяный спал на пустыре
Моё очко болит, а совесть пилит:
Я чмо-петух - писать через "тирэ"...
.
Босс: Но почему? Производители шампуня их постоянно на животных проверяют.
Сотрудник: Да, но мы производим ракетные установки FGM-148 Джавелин.
До сих пор удивляюсь что отделался только ожогом между пальцами ....
Не удивляться нужно было, а знаний в школе и универе набираться
- Доктор, как мои анализы?
Доктор, еле ворочая языком:
- У вас рак.
- Как!!!! Вы же еще вчера говорил, что у меня камни??!!
Доктор, поднимая воспаленные глаза:
- Да, а под камнем - рак!
Брюхо надо вспороть, ну и кишки тоже почикать.
Кстати, отрезанная голова никогда не всплывает.