Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора

Этот пост оценят настоящие циники и прагматики, ведь он просто пропитан юмором о смерти, различных болезнях и прочих вещах, о которых обычно не шутят. Чувство черного юмора - как ноги, у кого-то есть...

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