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Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора

Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора (20 фото)

Автор:
09 ноября 2021 12:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   болезнь   мемы   прикол   рак   смерть   черный юмор   
15871
20
Этот пост оценят настоящие циники и прагматики, ведь он просто пропитан юмором о смерти, различных болезнях и прочих вещах, о которых обычно не шутят. Чувство черного юмора - как ноги, у кого-то есть...
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Метки: Юмор   болезнь   мемы   прикол   рак   смерть   черный юмор   
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1k
Анна Анна 5 часов назад
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4k
Алексей Куликов 19 минут назад


Я подобное дел в детстве, но с гвоздями большими.
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4k
Доехал нормально Полчаса назад
Бежит мужик по лестнице вниз, и говорит "скорпион? нет, овен? нет, стрелец? нет. Забыл". Разворачивается и бежит вверх. Открывает дверь и спрашивает "Доктор, я опять забыл, что у меня?" У вас рак.
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23k
Bayker 37 минут назад
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14k
Hairy. 46 минут назад
Автор, ты достал выкладывать под видом постов на фишках ссылки на другие ресурсы, типа 24гаджет и прочего говна! Указыаай тэг реклама!
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3k
Exsiter 48 минут назад
.
Гулял в кросовках я с бутылкою портвейна...
На пустыре проснулся с жудкого похмелья

Весь в чьей-то шерсти, голова моя гудит
Воняю псиной и очко моё горит

Меня оттрахала собака Баскервилей
Пока я пьяный спал на пустыре
Моё очко болит, а совесть пилит:
Я чмо-петух - писать через "тирэ"...

.
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12k
Евгений Час назад
Сотрудник: Мы должны прекратить тестирование нашей продукции на животных
Босс: Но почему? Производители шампуня их постоянно на животных проверяют.
Сотрудник: Да, но мы производим ракетные установки FGM-148 Джавелин.
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3k
Костя Час назад
Вот черный юмор ))
Ссылка www.youtube.com
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3k
Юра Гагарин 2 часа назад
это реальный случай
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18k
Егор 2 часа назад
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4k
Андрей Ильин 2 часа назад
Патологоанатом умер, но все равно поехал на работу :)
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0
Nikolai 3 часа назад
Я в детстве засунул в розетку шпильку - в розетку.
До сих пор удивляюсь что отделался только ожогом между пальцами ....
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8k
Алексей 3 часа назад
ружье в чехол от гитары спокойно поместится. Интересно как автор гитару в чехол от ружья засунул
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5k
ГГалка 4 часа назад
некоторые "шутки" даже для чёрного юмора за гранью фола. у всего есть граница.
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5k
Bartello 4 часа назад
Поликлиника. Доктор с похмелья. Заходит пациент:
- Доктор, как мои анализы?
Доктор, еле ворочая языком:
- У вас рак.
- Как!!!! Вы же еще вчера говорил, что у меня камни??!!
Доктор, поднимая воспаленные глаза:
- Да, а под камнем - рак!
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10k
MMH 4 часа назад
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14k
Сергей 4 часа назад
11.Все равно всплывёт... В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Ваш Кэп.
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147
Александр Чирков 5 часов назад
не поленился, погуглил
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1k
Victor 5 часов назад
Комментарий к фото
а сверху серпантин бросить, будет феерично
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11k
Александр 5 часов назад
А выглядит, как школа №85 в Минске. Вот батька... Вот неполиткорректный тиран!!! :)
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107k
Барон Мюнхгаузен. 5 часов назад
ТС явно без ног...
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