Подвыпившая жительница Кузбасса после ссоры с соседкой по двору открыла стрельбу из травмата

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Конфликт "яжемам" перешел от потасовки к решительным действиям. Одна из дам решила разобраться с обидчицей по-взрослому и достала пистолет.
Жительницы Новокузнецка из Заводского района города поссорились из-за детей. Точнее, из-за детских игрушек и поведения одной из мамаш, которая, по словам очевидцев, вела себя неадекватно: напившись, падала в песочнице на малышей, сквернословила и бузила. Унять распоясавшуюся даму тогда так и не смогли и написали на нее заявление в ПДН (Подразделение по делам несовершеннолетних).
Протрезвев, через несколько дней дама решила разобраться с обидевшими ее мамашами и пошла ва-банк.
"Спустя несколько дней мы сидели во дворе. Она вышла, начала предъявлять за какие-то игрушки, потом начала предъявлять за ПДН, потом опять за игрушки, после чего начала вытаскивать пистолет и стрелять по людям", - рассказывает одна из участниц конфликта, получившая в ходе столкновения с агрессивной мамашей пулевое ранение в руку.
Осторожно! Видео содержит сцены драки и стрельбы!
Часть конфликта успели снять на видео. На кадрах видно, как напряженный разговор перерастает в потасовку и стрельбу. Что характерно, курившая дама в пылу борьбы так и не потеряла сигарету, а снимавшая дрожащими руками развязку конфликта, не покинула свой пост.
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журнализды принципиально не хотят понимать, чем различаются пневмат и травмат или это ради интереса к статье делается?))) к статье про быдломать и пневмат с меньшим интересом отнесутся?
Могу поспорить, интервью она "на кортах" давала....
Опытное быдломать. :)))