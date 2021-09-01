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Подвыпившая жительница Кузбасса после ссоры с соседкой по двору открыла стрельбу из травмата

Подвыпившая жительница Кузбасса после ссоры с соседкой по двору открыла стрельбу из травмата (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Травматический пистолет   детская площадка   кузбасс   ранение   стрельба   
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Конфликт "яжемам" перешел от потасовки к решительным действиям. Одна из дам решила разобраться с обидчицей по-взрослому и достала пистолет.

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Метки: Травматический пистолет   детская площадка   кузбасс   ранение   стрельба   
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16  комментариев
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34k
Антон 2 часа назад
Это не травмат, пневматический ПМ. Но быдло самки нашли друг друга, там ко всем вопросы со стороны опеки должны быть.
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127
Вадим В. Новоженов 2 секунды назад
Грёбанные толстожопые тунеядки! Ребёночек, бедненький, как его жалко то.
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9k
Савл 8 минут назад
Жаль собак там не было; вмиг порядок бы навели!
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2k
Свет в темноте 11 минут назад
это обычный пневматический пистолет (продается без лицензии и справок)
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22k
Михаил Сметанкин 38 минут назад
Это не травмат, а обычный страйкбольный пневмат.
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5k
Александр Зотов 47 минут назад
открыла стрельбу из травмата
-------
журнализды принципиально не хотят понимать, чем различаются пневмат и травмат или это ради интереса к статье делается?))) к статье про быдломать и пневмат с меньшим интересом отнесутся?
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6k
Игорь Час назад
я бы к таким мамашкам подойти побоялся
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9k
Andrey Час назад
"...начала предъявлять за какие-то игрушки, потом начала предъявлять за ПДН..."
Могу поспорить, интервью она "на кортах" давала....
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174
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Даже сигарету не выплюнула.
Опытное быдломать. :)))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
63k
1k
DarkOmen 2 часа назад
Автор, а видео посмотреть, прежде чем создать заголовок, не судьба? Или вы не разбираетесь, что такое травматическое оружие и пневматическое? Быдло-шмара взяла в руки пневматику и почувствовала себя крутой бандиткой, которой должны все испугаться! За подобные выкрутасы руки нужно переломать! А снимавшая вообще поразила, подруга борется с вооружённым человеком, а дура снимает видео не вмешиваясь!
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Это центровая района,хорошо,что только травмат достала,а то могла и в песочнице закатать
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34k
Alex 2 часа назад
Пристрелить обоих
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112
Роман Оникс 2 часа назад
Приматы ))
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
а подружка, вместо помощи, стоит и снимает ))
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