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Полицейский решил свести счёты с жизнью в оружейке, заявив, что угнетаем инопланетянами и начальством, задерживающим премию

Полицейский решил свести счёты с жизнью в оружейке, заявив, что угнетаем инопланетянами и начальством, задерживающим премию (2 фото)

Автор:
07 сентября 2021 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   волгоград   записка   овд   полиция   психолог   самоубийство   требование   
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"Прошу привлечь к ответственности… всех остальных пи****сов (лиц нетрадиционной сексуальной ориентации - прим. ред.), которые принуждали меня к суициду и нае**ли (не выполнили ранее данные обещания - прим. ред.) меня в выплате моей законной премии за полугодие", - указал правоохранитель из Волгограда в своей предсмертной записке, забаррикадировавшись в оружейной комнате своего отдела внутренних дел.

"Нервы ржавеют, потому что из стали, стали ни к чёрту - меня достали...", - Сергей Шнуров, группа Ленинград.


Как сообщает Telegram-канал "Mash", 38-летний сотрудник органов внутренних дел из Волгограда решил шикануть в последние часы своей жизни. Евгений заперся в оружейной комнате, передал коллегам смачную предсмертную записку, а затем, потребовал виски и сигар, заявив, что будет сидеть здесь взаперти, потому что снаружи его достают инопланетяне, а люди не платят обещанных премий.


Однако к счастью руководства отдела, и сотрудника со ржавыми нервами, к месту происшествия быстро примчал, вызванный начальством психолог, который смог убедить эксцентричного полисмена, что для "Клуба 27" он староват и Кобейна из него тоже не получится - фигура не того масштаба. Мужчина, поразмыслив, согласился с убойными доводами, сложил оружие и вышел в коридор с поднятыми руками — после чего его и отстранили от службы.

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Метки: Россия   волгоград   записка   овд   полиция   психолог   самоубийство   требование   
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
«Нет основания не доверять сотруднику полиции». Сказал п…расы и инопланетяне - значит п…расы и инопланетяне
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7k
Serjio 12 минут назад
Шизофрения это плохо
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7k
кот базилий 17 минут назад
Хорошо в универсам не пошел счеты сводить.
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1k
Гур Полчаса назад
Осень епта...сезонное обострение... Щаз столько мудаков повылазит...
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4k
livaneth 37 минут назад
Он даже Александра Сергеевича уже пережил.
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27k
lem02 41 минуту назад
Столько средств на выделяют на этих... силовиков, а они еще находят повод для бычки. И потребовал не хлеба. Сигар и виски. Он сцуко, через лет пять на пенсию выйдет и пенсию ведомственную. И санатории у него ведомственные и форма и поди квартира. Выеживается еще.
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555
Ranae 43 минуты назад
Ну зато теперь премию выплатят психологу
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14k
Мария Коненкова 53 минуты назад
Зачем предотвратили? Это же социально опасный тип. Если из-за невыплаченной премии демонстративный суицид с кажутся единственным выходом, то тут один шаг до убийства жены и детей из-за ещё какой-нибудь жизненной неурядицы, возведенной в масштаб вселенской катастрофы. А этот мудак еще и шизик с обострением, раз ему инопланетяне мерещатся. Стало быть, самовыпил - лучший вариант для чистоты генофонда и общественной безопасности.
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21k
Inter 54 минуты назад
А про инопланетян автор от себя добавил??
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9k
harlamov Час назад
Вот ни фига не психолог, но по записке видно, что это слабовольное тупое быдло и чмо.
И этому биомусору доверяют оружие и отправляют в город "служить и защищать"...
Печально, что тут скажешь. Любой торговец арбузами этого "мента" запугает и заставит за сигаретами бегать. Место его в макдональдсе туалеты мыть.
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431
Fisher1979 Час назад
Абсолютно не вижу ничего смешного, государство и начальники вертят всех на х@ю а народ лишь усмехается.
Как в анекдоте в фильме Отчаянный, где бармена обсекает мужик на спор, а тот лишь рад нескольким долларам.
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8k
Павел Тарасов Час назад
Подпись, т.е. последний абзац заявления просто восхищает))) С уважением..."хотя с каким на#уй уважением, пошли вы пид#ры на#уй" ШЕДЕВР
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18k
Аня Час назад
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11k
Великий Кормчий Час назад
А я всегда говорил, что педерасты это инопланетяне!
Заговор планетарного масштаба раскрыт рядовым сотрудником ОВД!
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2k
Sergey Nekrasov Час назад
Записка написана от души.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
И этим гуманоидам доверяют оружие...
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Осеннее обострение началось.
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