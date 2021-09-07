Полицейский решил свести счёты с жизнью в оружейке, заявив, что угнетаем инопланетянами и начальством, задерживающим премию

"Нервы ржавеют, потому что из стали, стали ни к чёрту - меня достали...", - Сергей Шнуров, группа Ленинград.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", 38-летний сотрудник органов внутренних дел из Волгограда решил шикануть в последние часы своей жизни. Евгений заперся в оружейной комнате, передал коллегам смачную предсмертную записку, а затем, потребовал виски и сигар, заявив, что будет сидеть здесь взаперти, потому что снаружи его достают инопланетяне, а люди не платят обещанных премий.