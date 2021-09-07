Полицейский решил свести счёты с жизнью в оружейке, заявив, что угнетаем инопланетянами и начальством, задерживающим премию

"Прошу привлечь к ответственности… всех остальных пи****сов (лиц нетрадиционной сексуальной ориентации - прим. ред.), которые принуждали меня к суициду и нае**ли (не выполнили ранее данные обещания - прим. ред.) меня в выплате моей законной премии за полугодие", - указал правоохранитель из Волгограда в своей предсмертной записке, забаррикадировавшись в оружейной комнате своего отдела внутренних дел.
"Нервы ржавеют, потому что из стали, стали ни к чёрту - меня достали...", - Сергей Шнуров, группа Ленинград.
Как сообщает Telegram-канал "Mash", 38-летний сотрудник органов внутренних дел из Волгограда решил шикануть в последние часы своей жизни. Евгений заперся в оружейной комнате, передал коллегам смачную предсмертную записку, а затем, потребовал виски и сигар, заявив, что будет сидеть здесь взаперти, потому что снаружи его достают инопланетяне, а люди не платят обещанных премий.
Однако к счастью руководства отдела, и сотрудника со ржавыми нервами, к месту происшествия быстро примчал, вызванный начальством психолог, который смог убедить эксцентричного полисмена, что для "Клуба 27" он староват и Кобейна из него тоже не получится - фигура не того масштаба. Мужчина, поразмыслив, согласился с убойными доводами, сложил оружие и вышел в коридор с поднятыми руками — после чего его и отстранили от службы.
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И этому биомусору доверяют оружие и отправляют в город "служить и защищать"...
Печально, что тут скажешь. Любой торговец арбузами этого "мента" запугает и заставит за сигаретами бегать. Место его в макдональдсе туалеты мыть.
Как в анекдоте в фильме Отчаянный, где бармена обсекает мужик на спор, а тот лишь рад нескольким долларам.
Заговор планетарного масштаба раскрыт рядовым сотрудником ОВД!