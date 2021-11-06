30 забавных фотографий для поднятия настроения

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Если не хочется читать новости, а хочется просто посмеяться от души - идите сюда. Вот целая подборка снимков, которые не вызывают негатива.
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24. "Пожалуйста, берите по 2-3 штуки каждый. Или сразу все, я же табличка, а не полицейский"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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