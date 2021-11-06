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30 забавных фотографий для поднятия настроения

30 забавных фотографий для поднятия настроения (31 фото)

Автор:
06 ноября 2021 12:14
Сообщество : Картинка дня
Метки: для настроения   забавные снимки   картинка дня   подборка фото   подборка фотографий   улыбнись   
1170
31
Если не хочется читать новости, а хочется просто посмеяться от души - идите сюда. Вот целая подборка снимков, которые не вызывают негатива.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: для настроения   забавные снимки   картинка дня   подборка фото   подборка фотографий   улыбнись   
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612k
Alexey Berestenko Час назад
- Боцман, держи крен, сцука!

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15k
Дмитрий 4 минуты назад
Глядя на десятую картинку нельзя не вспомнить старого доброго водителя погрузчика Клауса

Ссылка www.youtube.com
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6k
Roninsamuray Час назад
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