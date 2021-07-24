Большая фотоколлекция всякой всячины

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Найдите пару минут и полистайте эту подборку - она поможет вам отвлечься и расслабиться. Самое то для субботнего дня!
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9. Лицо человека, которого только что признали невиновным в убийстве, за которое он отсидел 17 лет
45. Шакил О'Нил (рост 2,16 м) рядом с картонной фигурой самого высокого зарегистрированного человека в истории Роберта Уодлоу (2,72 м)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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