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15 снимков, момент для которых был подобран идеально

15 снимков, момент для которых был подобран идеально (16 фото)

Автор:
08 мая 2021 14:42
Сообщество : Картинка дня
Метки: забавные снимки   картинка дня   нужный момент   поймай мгновение   поймай момент   удачные совпадения   удачные фотографии   
710
16
Назовите это глюком в матрице или случайным везением, неважно. Эти фотографии были сделаны ровно в нужный момент, и результаты впечатляют!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавные снимки   картинка дня   нужный момент   поймай мгновение   поймай момент   удачные совпадения   удачные фотографии   
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Corvus Corax Час назад
3. Пират поневоле
Какой пират? Это Элли Драйвер! )))
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Arvo Laar 4 минуты назад
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479
Игорь Меншиков 8 минут назад
С праздником товарищи
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479
Игорь Меншиков 9 минут назад
Дохрена чего хотелось сказать на фотки, а сил осталось пернуть и лечь
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2k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Стакан наполовину расколот или наполовину цел?
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