15 снимков, момент для которых был подобран идеально

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Назовите это глюком в матрице или случайным везением, неважно. Эти фотографии были сделаны ровно в нужный момент, и результаты впечатляют!
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11. "Отражение от наклейки на окно делает мой туалет похожим на квестовый предмет в видеоигре"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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