Забавные минималистичные картинки от Стива Нельсона

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Иллюстратор Стив Нельсон (он же Snelse) в свободное время рисует комиксы. Он публикует на своем веб-сайте или в Instagram что-нибудь новое практически ежедневно. Стив выбрал свои любимые рисунки и сделал отличную подборку, которая может вам понравиться. "Я сделал это в надежде заставить вас смеяться", - говорит он.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Весёлые картинки о нашей жизни Юмор жизненные зарисовки забавные комиксы картинка дня комиксы
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