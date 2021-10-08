Забавные минималистичные картинки от Стива Нельсона

Австралийский художник рисует комиксы о парочке, чьи отношения такие же яркие, как и их волосы

Очаровательные комиксы, которые расскажут о жизни с мопсом

15 комиксов о жизни компьютеров, которые поймут даже те, кто «я ничего не нажимал, оно само пропало»