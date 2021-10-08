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Забавные минималистичные картинки от Стива Нельсона

Забавные минималистичные картинки от Стива Нельсона (26 фото)

Автор:
08 октября 2021 11:24
Сообщество : Комиксы
Метки: Весёлые картинки о нашей жизни   Юмор   жизненные зарисовки   забавные комиксы   картинка дня   комиксы   
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Иллюстратор Стив Нельсон (он же Snelse) в свободное время рисует комиксы. Он публикует на своем веб-сайте или в Instagram что-нибудь новое практически ежедневно. Стив выбрал свои любимые рисунки и сделал отличную подборку, которая может вам понравиться. "Я сделал это в надежде заставить вас смеяться", - говорит он.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Весёлые картинки о нашей жизни   Юмор   жизненные зарисовки   забавные комиксы   картинка дня   комиксы   
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