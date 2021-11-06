"Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту

Спортсмен из Чечни Абдулкерим Эдилов отправил боксера Ричарда Ларти из Ганы в нокаут, практически его не коснувшись. Темнокожий соперник картинно упал и был признан побежденным. Пользователи Сети усомнились в подлинности победы чеченского боксера и тут же вспомнили про то, как спецназовцы в Грозном получали краповые береты.
3 ноября в Грозном прошел турнир по профессиональному боксу "Время легенд". Поединок с боксером из Ганы длился ровно 45 секунд - чеченский спортсмен отправил чернокожего борца в нокаут, который многим показался подозрительным.
Ведь соперник чеченского спортсмена упал еще до удара. Выглядит все так, будто он не стал дожидаться увечий и просто обезопасил себя от контакта.
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Пользователи Сети уже пошутили над поединком, назвав его единственным в мире бокса бесконтактным боем, а чернокожему спортсмену посулили "Оскар". Правда, дают ли награду за плохое исполнение роли - вот в чем вопрос. Хотя, как мы помним, некоторым это вполне удается - взять хотя бы недавнюю шумиху по поводу краповых беретов, которые бойцы Чечни получили, не особо напрягаясь.
Мастер спорта Денис Вильданов прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном так: «Я ни разу за всю историю бокса не видел такого удара, чтобы человек от него так вот замертво упал. При этом голова его не шелохнулась, удар пришелся в область защиты, при этом он начал падать еще до самого акцента удара».
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, это была честная победа?
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Ну так и здесь тоже самое , просто надо считать этих недочеловеком ,как неудачную шутку природы и смеяться .
Тем самым выражая полное не уважения
Обезьяна ,она и в Африке обезьяна.