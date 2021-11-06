"Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту

Мастер спорта Денис Вильданов прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном так: «Я ни разу за всю историю бокса не видел такого удара, чтобы человек от него так вот замертво упал. При этом голова его не шелохнулась, удар пришелся в область защиты, при этом он начал падать еще до самого акцента удара».