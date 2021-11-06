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"Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту

"Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2021 09:00
Сообщество : Спорт
Метки: бой   бокс   видео   грозный   заказной бой   краповый берет   нокаут   оскар   
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Спортсмен из Чечни Абдулкерим Эдилов отправил боксера Ричарда Ларти из Ганы в нокаут, практически его не коснувшись. Темнокожий соперник картинно упал и был признан побежденным. Пользователи Сети усомнились в подлинности победы чеченского боксера и тут же вспомнили про то, как спецназовцы в Грозном получали краповые береты.

3 ноября в Грозном прошел турнир по профессиональному боксу "Время легенд". Поединок с боксером из Ганы длился ровно 45 секунд - чеченский спортсмен отправил чернокожего борца в нокаут, который многим показался подозрительным.


Ведь соперник чеченского спортсмена упал еще до удара. Выглядит все так, будто он не стал дожидаться увечий и просто обезопасил себя от контакта.


Пользователи Сети уже пошутили над поединком, назвав его единственным в мире бокса бесконтактным боем, а чернокожему спортсмену посулили "Оскар". Правда, дают ли награду за плохое исполнение роли - вот в чем вопрос. Хотя, как мы помним, некоторым это вполне удается - взять хотя бы недавнюю шумиху по поводу краповых беретов, которые бойцы Чечни получили, не особо напрягаясь.



Мастер спорта Денис Вильданов прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном так: «Я ни разу за всю историю бокса не видел такого удара, чтобы человек от него так вот замертво упал. При этом голова его не шелохнулась, удар пришелся в область защиты, при этом он начал падать еще до самого акцента удара».



А как считаете вы, уважаемые фишкяне, это была честная победа?

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Метки: бой   бокс   видео   грозный   заказной бой   краповый берет   нокаут   оскар   
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36k
Alex Час назад
Из негра плохой актер совсем, упал раньше чем бородатый ударил. Чечены, такие чечены, лишь бы нае**ать...
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292
MerryGoRound Полминуты назад
Негру дали подзаработать, чеченцы хотели, как обычно, позерски "выйти победителями". За кулисами, после "боя" негр и чеченец получили по мерседесу... ;)))
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327
Александр 2 минуты назад
Я думаю ,что не надо злобно и агрессивно к этому относится , мы когда в цирке или на Петросяна смотрим ,мы же смеёмся.
Ну так и здесь тоже самое , просто надо считать этих недочеловеком ,как неудачную шутку природы и смеяться .
Тем самым выражая полное не уважения
Обезьяна ,она и в Африке обезьяна.
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3k
a_komolow 3 минуты назад
Деньги решают всё!
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313
Pterocactus 15 минут назад
А самое смешное то, что чечен сам не ожидал СВОЕГО удара и чуть не упал сам, вслед за негром.
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33k
Aleksandr 17 минут назад
Они храбрые только толпой на одного...
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14k
Александр Н. 24 минуты назад
А негр-то красавчик. Так опозорить "победителя" - это дорогого стоит.
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536
Вадим Курбатов Полчаса назад
Бородатые клоуны. Им в цирк надо, а не на ринг! Себя давно обесчестили, теперь ещё и спорт опускают.
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13k
Кархародон Полчаса назад
Позор. И «победителю» и «побеждённому».
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933
pitsilver Полчаса назад
Чеченские битвы все больше превращаются в американский Wrestling
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6k
Roninsamuray Полчаса назад
Вот с этого ракурса явно видна актёрская роль
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1k
Acid Snake 37 минут назад
Ну как всегда, гордые горцы на поверку оказались мошенникам. Достойны только презрения.
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1k
Дмитрий 37 минут назад
Расисты чёртовы! Негру в кои веки дали возможность подзаработать, а вы тут же набросились на человека...
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268
Lobsterhan 42 минуты назад
Ээээ....што критыкуэш а? Это бил новый, дон, стил боя да! Баксэр пироста, дон, нэ выдэржаль такого, клянусь мамой, мощнага удара да!
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40
tokik 43 минуты назад
Интересно , когда рамзанчик подарит мерседес победителю за честную победу? )
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11k
Типа граф 54 минуты назад
Это стопудоф мастер бесконтактного боя ! Он просто не стал сразу применять свои навыки , дабы не посрамить честь дружественного товарища из Ганны.
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1k
shingotln 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
кот базилий Час назад
Ми всо можем, пыратывник от страх упаль..
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2k
NIS Час назад
Тут - или быстро падать , или долго извинятся. И то и другое - на камеру ! еГаный флойд выбрал более легкий вариант ..
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12k
net Час назад
Ноги подлетели вверх и согнулись, ещё до касания. Мне кажется, что даже Тайсон в свои лучшие годы при таком попадании не вырубил бы соперника.
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18k
KOSTELLO Час назад
Это у него обморок от позолоченных труселей соперника
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