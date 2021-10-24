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Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко

Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 10:04
Сообщество : Спорт
Метки: Победа   Тимоти Джонсон   Фёдор Емельяненко   бой   видео   спорт   
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Во время турнира Bellator 269, впервые проведённого в России, боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко одержал победу над своим американским коллегой Тимоти Джонсоном.

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Метки: Победа   Тимоти Джонсон   Фёдор Емельяненко   бой   видео   спорт   
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2  комментария
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zloikrot 14 минут назад
видео полное ..но. весь бой минута 45.
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сеньор Леонсио 15 минут назад
Молодец,Федор! Вот что значит русский по духу! Здоровья,и успехов во всём!
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