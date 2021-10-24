Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко

Для Емельяненко эта победа сороковая при шести поражениях. И стоит отметить, что в этот раз 45-летний боец впервые вышел на ринг с декабря 2019 года. Ходят слухи, что Фёдор намерен завершить карьеру в этом году. Но пока только известно, что его ждёт ещё как минимум один бой.

2021-10-24T10:04:01+03:00