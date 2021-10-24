Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко

970
2
1
Во время турнира Bellator 269, впервые проведённого в России, боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко одержал победу над своим американским коллегой Тимоти Джонсоном.
Турнир проходил на «ВТБ-Арене» в Москве. Всего 1 минуту и 45 секунд понадобилось многократному чемпиону мира по смешанным боевым искусствам, чтобы вновь доказать всем на что он способен. Его соперник занимает второе место в рейтинге Bellator среди тяжеловесов.
Первый, он же и последний раунд закончился нокаутом. Для Джонсона это не первое поражение, ранее он проигрывал Виталию Минакову и Валентину Молдавскому.
Для Емельяненко эта победа сороковая при шести поражениях. И стоит отметить, что в этот раз 45-летний боец впервые вышел на ринг с декабря 2019 года. Ходят слухи, что Фёдор намерен завершить карьеру в этом году. Но пока только известно, что его ждёт ещё как минимум один бой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайский феномен в спорте: почему спортсмены Поднебесной демонстрируют завидные результаты на Олимпиадах?
- Сорока против дрона
- Сборная России по пляжному футболу в третий раз выиграла чемпионат мира
- Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора
- Три спортсмена, взявших "золото" благодаря благородству и человечности
33
Понравилось33
Новости партнёров