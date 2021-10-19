Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги

Парень ощутил непреодолимое желание "выключить громкость" и через несколько мгновений перестал ему сопротивляться...
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Only Street Fighting", видно, как у фасада здания, напоминающего спортивный зал, чёрный парень втирал белому какую-то дичь. Причём делал это, со свойственной этим людям, при наличии поддержки сзади, нахрапистой наглостью.
Однако любому терпению приходит конец: щебетание было прервано мощным локтевым ударом в голову.
Как сказал Козьма Прутков: "Если у тебя есть фонтан - заткни его, ибо он иссякнет".
P.S. Если кто-то из читателей обладает познаниями в разговорном английском языке и сможет перевести и выложить в комментах речь забавного чёрного юноши, думаю - все будут ему благодарны.
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По факту ничего такого не сказал, если серьёзно. Просто "Я не бросаю тебе вызов, послушай, послушай..." и что-то ещё неразборчиво перед "бам!"
Белый говорит: отойди, не трогай меня.
Черный я хочу теье объяснить, слушай, слушай.
Белый; слушаю..., да я слушаю.
Чёрный наконец-то произносить: и так, расизм... И в это время ему прилетает локоть. Как раз на слове расизм, это слышно лучше всего.
Видимо, доводы были неубедительные :-)