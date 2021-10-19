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Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги

Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 07:11
Сообщество : Криминал
Метки: видео   громкость   дичь   драка   криминал   локоть   нокаут   удар   
2981
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Парень ощутил непреодолимое желание "выключить громкость" и через несколько мгновений перестал ему сопротивляться...

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Only Street Fighting", видно, как у фасада здания, напоминающего спортивный зал, чёрный парень втирал белому какую-то дичь. Причём делал это, со свойственной этим людям, при наличии поддержки сзади, нахрапистой наглостью.

Однако любому терпению приходит конец: щебетание было прервано мощным локтевым ударом в голову.


Как сказал Козьма Прутков: "Если у тебя есть фонтан - заткни его, ибо он иссякнет".

P.S. Если кто-то из читателей обладает познаниями в разговорном английском языке и сможет перевести и выложить в комментах речь забавного чёрного юноши, думаю - все будут ему благодарны.

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Метки: видео   громкость   дичь   драка   криминал   локоть   нокаут   удар   
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26  комментариев
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4k
Mixalych 2 часа назад
Да пофиг что эта обезьяна ему втирала. За видос спасибо
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814
taxcop 12 минут назад
А слово негр вместо представителя…… в заголовке вам религия запрещает писать?
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−6
Лютик 20 минут назад
Можно пересматривать вечно.
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8k
БарНалей 20 минут назад
Удар крайне жесткий, локтем... 90% челюсть развалилась..
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4k
бедный студент из Африки 22 минуты назад
он хотел ему сказать одну вещь, но так и не смог
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3k
Виктор Полчаса назад
Не сошлись в пассионарной теории этногенеза Гумилёва .
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5k
yahaomsk 37 минут назад
как бы это видео на рабочий стол монитора поставить
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36k
Alex 41 минуту назад
Ништяк
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585
Anal Aggressor 42 минуты назад
Он, говорил, что некоторые авторы, на фишках любят, запятые больше чем, они, того заслуживают

По факту ничего такого не сказал, если серьёзно. Просто "Я не бросаю тебе вызов, послушай, послушай..." и что-то ещё неразборчиво перед "бам!"
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13k
* 43 минуты назад
Да ниче особо.

Белый говорит: отойди, не трогай меня.
Черный я хочу теье объяснить, слушай, слушай.
Белый; слушаю..., да я слушаю.
Чёрный наконец-то произносить: и так, расизм... И в это время ему прилетает локоть. Как раз на слове расизм, это слышно лучше всего.

Видимо, доводы были неубедительные :-)
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8k
Андрей Ма-С 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Гур 51 минуту назад
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527
Квантовый_Слесарь_82 53 минуты назад
Он ему про Фому, а он всё про Ерёму.
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60k
Опиум для народа 54 минуты назад
Некоторые отсталые индивиды не понимают что такое личное пространство и что вежливость( если бы белый послал негра сразу нах"й открытым текстом-тот может и понял бы)-не повод присесть на уши. Видно же,что парень не хочет общаться,отойди. Нет, негру показалось что вот-дело в шляпе, сейчас х"йню свою на уши навешу. Но что-то пошло не так.
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3k
дед Сергей 58 минут назад
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47k
Albert GER Час назад
у них не сошлись мнения по отношению к раннему Иосифу Бродскому.
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28k
Антон Час назад
Нельзя себя так вести в конфликтной ситуации: Белый несколько раз подставлялся, отворачиваясь в сторону, не следя за противником. Так очень легко быстро и незаметно получить удар, на который не успеешь среагировать. Негр же стоял, как манекен, открыв челюсть, прямой стойкой, представляя удобную мишень для удара, чем белый, сконцентрировавшись, и воспользовался.
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893
Сергей Ковалев Час назад
Мой родственник в годы перестройки поехал в США ,хотел посмотреть сможет ли он там жить,обстанвку,работа и так далее. Он очень хороший автомеханик. Устроился на сервис.Хозяин увидел,что человек разбирается и работает в автомобилях.Чуть ли за руки не хватал,уговаривал его остаться у него работать,зарплату предложил очень достойную. Но дядя отказался и уехал обратно. Причина-вот такие вот экземляры. Морально давят,что то втирают постоянно. Дядя человек не мелкий,но не стал рисковать свободой и принял решение уехать
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586
Alex Час назад
Вот если бы этого чёрного парня поменять на жирного жидёнка, вот тогда бы была вообще пушка.
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12
В-ий Час назад
Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Уже целый дня Канта не читал...
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568
Добрый Самаритянин Час назад
На это можно смотреть вечно!
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