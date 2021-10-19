Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Only Street Fighting", видно, как у фасада здания, напоминающего спортивный зал, чёрный парень втирал белому какую-то дичь. Причём делал это, со свойственной этим людям, при наличии поддержки сзади, нахрапистой наглостью.

Однако любому терпению приходит конец: щебетание было прервано мощным локтевым ударом в голову.