FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3305 постов • 442 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
«Теперь я на 100% русский»: боксёр из США решил жить в Россию и взял себе новое имя

«Теперь я на 100% русский»: боксёр из США решил жить в Россию и взял себе новое имя

Автор:
09 августа 2023 18:39
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   бокс   гражданство   кевин джонсон   отчество   чемпион мира   
1081
5
1

Теперь его зовут Кевин Владимирович.

Кевин Джонсон - 43-летний боксёр из США.

За его плечами 36 побед, 21 поражение и 2 ничьих. В декабре 2009-го он  проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии WBC украинскому боксеру Виталию Кличко.

В 2017 Джонсон стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету. Но удержать его не смог и в следующем году уступил титул хорвату Петару Милашу.

Уже в апреле этого года Джонсон заявил, что хочет переехать в Россию. А позже поменял имя на «Кевин Владимирович»:

Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский.

18 августа Кевин Владимирович проведёт бой с чемпионом мира 2021 года россиянином Марком Петровским.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   бокс   гражданство   кевин джонсон   отчество   чемпион мира   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Старичок 2 часа назад
"боксёр из США решил жить в Россию и" это на каком языке,на кличковском?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 3 минуты назад
Автор, что значит "решил жить в Россию"??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick 19 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
BiZ Полчаса назад
а в донецк поедешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бывалый 36 минут назад
Как же России его не хватало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 43 минуты назад
Чтобы стать русским не достаточно заменить фамилию на отчество, братулёк-уголёк..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
klop 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg 51 минуту назад
Берите, не жалко. Хоть всех черных забирайте.

"4 августа 2023 г. в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района состоялась церемония закладки первого камня под строительство Афродеревни."
https://rg.ru/2023/08/06/v-tverskoj-oblasti-nachalos-stroitelstvo-afrikanskoj-derevni.htmlhttps://rg.ru/2023/08/06/v-tverskoj-oblasti-nachalos-stroitelstvo-afrikanskoj-derevni.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 2 часа назад
Не всех больных войной убило....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236170



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что же ему снится?

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#США#аварии#кино#Автовсячина#знаменитости#интересное#собака
#Юмор#машина#автомир#интересно#забавно#позитив#подборка#новости#дети#природа
#Прикол#люди#в мире#ДТП#авто аварии#факты#фильм#сарказм#Прошлое#конфликт
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Люди встречаются, люди влюбляются, женятся Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться