«Теперь я на 100% русский»: боксёр из США решил жить в Россию и взял себе новое имя

Уже в апреле этого года Джонсон заявил, что хочет переехать в Россию. А позже поменял имя на «Кевин Владимирович»:

Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский.