«Теперь я на 100% русский»: боксёр из США решил жить в Россию и взял себе новое имя

Теперь его зовут Кевин Владимирович.
Кевин Джонсон - 43-летний боксёр из США.
За его плечами 36 побед, 21 поражение и 2 ничьих. В декабре 2009-го он проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии WBC украинскому боксеру Виталию Кличко.
В 2017 Джонсон стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету. Но удержать его не смог и в следующем году уступил титул хорвату Петару Милашу.
Уже в апреле этого года Джонсон заявил, что хочет переехать в Россию. А позже поменял имя на «Кевин Владимирович»:
Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский.
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18 августа Кевин Владимирович проведёт бой с чемпионом мира 2021 года россиянином Марком Петровским.
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