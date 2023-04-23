«Рты закрыли оба»: вежливый омский таксист и беседа с пассажирами

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Вскоре они уже были и сами не рады, что сели в его авто.
В Омске, таксист взял заказ, и к нему в машину уселились парень и девушка. Молодой человек помалкивал, а дама прихлебывала энергетик. Водителю это не понравилось, и он попросил убрать напиток. В ответ начался скандал.
Хотя победителем в нём оказался всё же таксист.
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Что-то обе стороны как-то не айс...
2. водятел не может запрещать пить что угодно, кроме алкоголя!
3. водятел - чмо ущербное...
4.оплата услуги перевозка наличными, обычно происходит после выполнения услуги, если иное не было оговорено до начала поездки...
Запрещены оскорбления и нецензурные слова.
Нельзя агрессивно требовать ответа или решения вопроса от сотрудников поддержки.
Запрещено угрожать и переходить на личности.
Водитель начал тупо провоцировать, а не решать конфликт. Конфликт на уровне банку не пейте был решен - банку выкинули. Водитель в последующем разошелся, не мог справиться с эмоциями, оскорблял необоснованно пассажиров. Да я-да [мат] - да пойдем выйдем - а ты кто такой бла-бла, не хватало еще вопроса "ты где сидел". Такому хератору надо держаться подальше от любых мест где оказываются услуги людям. На склад иди - таскай ящики или вози навоз на своей колымаге.
У меня друган так сделал: вышел и стал перед машиной, что б разговора на регике не слышно было, а драку видно. Таксюк его один единственный раз ударил, потом телек обновил человеку, 32" ))) За один всратый синяк, легкие телесные повреждения.
но это единственное в чем он прав. он может только сказать: "уберите напиток или покиньте автомобиль". хамить и орать матом на пассажиров, которые к тому же выполнили его требование и выкинули энергетик у него права нет.
пассажиры по-хорошему должны были в этой ситуации покинуть машину и потребовать от диспетчера компенсацию и другого водителя. разговаривать с быдлом на его языке - себя не уважать. пассажир может потребовать "или едем молча или остановите машину в удобном для выхода месте и прекратим поездку"
по сути говно оплачивает только услугу стрижки, а вот какую прическу ему носить решает уже парикмахер.
Вариант 2: Дать леща борзотному таксисту.
Вариант 3: Отмудохать ВСЕХ!