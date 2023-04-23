«Рты закрыли оба»: вежливый омский таксист и беседа с пассажирами

В Омске, таксист взял заказ, и к нему в машину уселились парень и девушка. Молодой человек помалкивал, а дама прихлебывала энергетик. Водителю это не понравилось, и он попросил убрать напиток. В ответ начался скандал.

Хотя победителем в нём оказался всё же таксист.