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«Рты закрыли оба»: вежливый омский таксист и беседа с пассажирами

«Рты закрыли оба»: вежливый омский таксист и беседа с пассажирами

Автор:
23 апреля 2023 19:29
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   омск   пассажиры   скандал   такси   энергетик   
3538
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Вскоре они уже были и сами не рады, что сели в его авто.

В Омске, таксист взял заказ, и к нему в машину уселились парень и девушка. Молодой человек помалкивал, а дама прихлебывала энергетик. Водителю это не понравилось, и он попросил убрать напиток. В ответ начался скандал.

Хотя победителем в нём оказался всё же таксист.

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Метки: видео   водитель   омск   пассажиры   скандал   такси   энергетик   
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28  комментариев
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4k
Влад 5 часов назад
Я в растерянности - в какую сторону боевой диван разворачивать?
Что-то обе стороны как-то не айс...
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16k
Vital Idol Полчаса назад
1. энергетик не алкоголь
2. водятел не может запрещать пить что угодно, кроме алкоголя!
3. водятел - чмо ущербное...
4.оплата услуги перевозка наличными, обычно происходит после выполнения услуги, если иное не было оговорено до начала поездки...
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2k
Aleks 46 минут назад
Не понимаю этих проблем, есть клиентоориентированность, проблема в прокладке между рулем и сиденьем.
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1k
Baklanavr Час назад
Для водителей яндекстакси:

Запрещены оскорбления и нецензурные слова.
Нельзя агрессивно требовать ответа или решения вопроса от сотрудников поддержки.
Запрещено угрожать и переходить на личности.

Водитель начал тупо провоцировать, а не решать конфликт. Конфликт на уровне банку не пейте был решен - банку выкинули. Водитель в последующем разошелся, не мог справиться с эмоциями, оскорблял необоснованно пассажиров. Да я-да [мат] - да пойдем выйдем - а ты кто такой бла-бла, не хватало еще вопроса "ты где сидел". Такому хератору надо держаться подальше от любых мест где оказываются услуги людям. На склад иди - таскай ящики или вози навоз на своей колымаге.
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2k
Oskarin 2 часа назад
там же на месте надо было удавить таксиста...рожа быдлячья...
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3
Юзер Скептик 2 часа назад
Таксист явно быдло и абьюзер по жизни. Как только чувак позвонил и спросил у диспетчера можно или нет - водила зразу на говно изошел, начал истерику и хамить вполне нормальным людям. Как будто к нему в машину сели какие то чмошники. Пес людей унизил в первую очередь тем что за 200 рублей считает их кидалами, во вторых сразу на свой диалект перевел типа раз на раз выйдет. Че бл*ть? Иди так общайся в подвале с корешами своими наркоманами. Как при этом чувствовать себя не подготовленному человеку? С такими "базаром" и отношением к людям всю жизнь и будет таксистом.
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2k
Bobbus 2 часа назад
Обиженый жизнью таксист.
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1k
Moon24 2 часа назад
Пассажиры просто помойное быдло . Сказано животным не пить - обязаны были убрать алкоголь и ехать спокойно
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17k
Михаил Гривин 3 часа назад
Чего рамсить с этим неадекватом? "Остановите тут" - вышел и всё. Что он сделает? Каченли побежит устраивать? Ну подставь ему физиономию и обзови "3.14даром гнойным" или ещё в таком духе, пусть ляпнет пару раз - заяву в ментовку и привет.

У меня друган так сделал: вышел и стал перед машиной, что б разговора на регике не слышно было, а драку видно. Таксюк его один единственный раз ударил, потом телек обновил человеку, 32" ))) За один всратый синяк, легкие телесные повреждения.
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14k
Minos 3 часа назад
"Ты царь е*аный, чё ты эконом-то вызвал?.." - запомню этот перл.
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6k
Sanar 3 часа назад
Гоблин, отвечаю при мне бы опестюлился, похер ему на работу, бизнесмен видимо. Ну почему мне такие не встречаются.
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1k
Ирина К. 3 часа назад
Это Яндекс-такси? Не удивлена. Таксист хамло и быдло. Вытворяют х.з. что. Пользуюсь этим сервисом в последнюю очередь. Но, если других нет, то эти поднимают цену в 2-3 раза, и позволяют себе отказываться от заказа по своим соображениям. Говно-сервис.
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10k
Летучий Мыш 4 часа назад
Как то пассажиры мне тут более симпатичны.
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29k
Григорий 4 часа назад
Чувак, мы все за тебя! Тело надо пинать.
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861
DeDsmile 4 часа назад
такса прав что может потребовать не пить энергетик в машине на ходу.
но это единственное в чем он прав. он может только сказать: "уберите напиток или покиньте автомобиль". хамить и орать матом на пассажиров, которые к тому же выполнили его требование и выкинули энергетик у него права нет.
пассажиры по-хорошему должны были в этой ситуации покинуть машину и потребовать от диспетчера компенсацию и другого водителя. разговаривать с быдлом на его языке - себя не уважать. пассажир может потребовать "или едем молча или остановите машину в удобном для выхода месте и прекратим поездку"
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3k
poбт 4 часа назад
по сути это говно всего лишь оплачивает услугу перемещения в пространстве, через посредника в лице "агрегатора", а вот как говно может вести себя в автомобиле, решает его хозяин
сказал нельзя, значит нельзя
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34k
russger 4 часа назад
Быдлоавтодятел, надо ему хорошенько с ноги раз 15 прописать
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8k
SuperTroll 5 часов назад
Вариант 1: Дать леща быдло телке любительнице энергетиков.
Вариант 2: Дать леща борзотному таксисту.
Вариант 3: Отмудохать ВСЕХ!
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5k
михаил 5 часов назад
Если едут на работу, не факт, что это его девушка. Могут вместе работать и скидываться на такси по сто рублей.
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