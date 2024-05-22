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«Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал мужчине расправой из-за парковочного места

«Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал мужчине расправой из-за парковочного места

Автор:
22 мая 2024 16:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   внедорожник   водитель   конфликт   люблино   
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Ранее в том же районе зарезали 25-летнего байкера. Он попросил переставить машину и погиб.

Жители Люблино засняли 53-летнего Назарета Н. Гражданину не понравилось, что водитель отказался проехать вперёд, чтобы эмоциональный Назарет припарковал свой чёрный внедорожник.

Клянусь, застрелю! Не веришь? Давай попробуем?

Но парень оказался не робкого десятка и угроз не испугался.

Осторожно, мат:

Жильцы дома, возле которого произошёл конфликт, уже жаловались на владельца внедорожника из-за его горячего нрава. Теперь же хотят писать заявление в полицию с просьбой проверить - есть ли у него действительно оружие? И если да - то законно ли он его приобрёл? В этом уже будут разбираться силовики.

Такая реакция местных жителей объяснима. В апреле в этом же районе зарезали 25-летнего байкера Кирилла Ковалева.

Он приехал в гости к девушке и обратил внимание на машину, припаркованную у самых дверей подъезда. Молодой человек попросил её переставить, в ответ получил удар ножом от Шахина Аббасова и скончался до приезда скорой.

Осторожно, жёсткие кадры:

Аббасова задержали на следующий день.

Вместе с ним - его отца, дядю, брата и приятелей. Следствие подозревает, что эта компания занималась перевозом криминальных денег. Теперь на них висит и убийство.

Шахин Аббасов, его дядя и брат сидят в СИЗО и ждут приговора. Остальные четверо фигурантов тоже в камере, но их дело рассматривается отдельно (например, у его отца - фиктивное гражданство и более 70 млн рублей, происхождение которых он объяснить не может). На очередном судебном заседании адвокат Аббасовых просил отправить их под домашний арест, а троица участвовала в процессе по видеосвязи. Они с улыбкой наблюдали за обсуждением их участи, один из них курил.

Судью доводы защитника Аббасовых не удовлетворили и он оставил подозреваемых в СИЗО.

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Метки: Видео   Москва   внедорожник   водитель   конфликт   люблино   
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33  комментария
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62k
dima423 2 часа назад
Ну это уже статья, надо в полицию заявление писать и в прокуратуру до кучи!
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7k
Трям 6 минут назад
Чемодан, баран, кишлак.
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21k
Robin Hood 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Трям Полчаса назад
Присаживайся, назарет! А потом в лазарет...
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634
mik6059 Полчаса назад
Ещё одно подтверждение факта, что куски дерева необучаемые вообще.
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7k
Slowly Полчаса назад
Люблино превратилось в клоаку 12 лет назад после открытия этого сраного рынка "Садовод". Район просто потерян.
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−1
Kisa 39 минут назад
У него же на роже написано - обезьян; как ему права выдали??
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5k
РАТНИК 45 минут назад
Я не знаю на что рассчитывает правительство завозя миллионами горных неандертальцев - либо они заменят в вырежут местных жителей, либо их надо пока законным путём выдворять миллионами и вводить визовый режим, иначе будет резня как в Косово - тут кто победит в резне неизвестно - они у себя в аулостанах всех русских вырезали и выгнали и никто русских не спасал.
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1k
sport404 46 минут назад
Пора уже их фразу " клянусь " принимать за чистосердечное признание и впаять на полную.
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1k
Михаил 47 минут назад
А если этот лазарет местный... и не раз уже выеживался... может пора местным мужикам ему рассказать как себя вести в гостях нужно?
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131
rr 51 минуту назад
Это край. Макаки жизни недают нормальным людям
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1k
Андрей Граф Час назад
не надо с этими мразями вообще диалог вести, надо их сразу мочить!!! они тупые сыкливые обезьяны
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1k
Михаил Час назад
Назарет - п. и. з. д. о. б. о. л.
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18k
GROMOZEKA Час назад
Как-то так вижу ответ этому черкашу
Ссылка youtu.be
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6
Kvv Час назад
Отсосешь как всегда.На азербарана похож
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14k
Vital Idol Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
sava Час назад
Какие же они до омерзения дикие.....
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40k
russger Час назад
Такое ощущение, что чуркобесам дали задание как можно больше дичи творить и вызывать ненависть к своему народу
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41k
albedo 2 часа назад
я тебя пристрелю
------------
Иди сперва умойся, стрелок.
А то уж очень чумазый ты.
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10k
Alex 2 часа назад
Гнида черножопая
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
теперь только так!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2956 постов (2909 в горячем)

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