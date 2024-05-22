«Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал мужчине расправой из-за парковочного места

Ранее в том же районе зарезали 25-летнего байкера. Он попросил переставить машину и погиб.
Жители Люблино засняли 53-летнего Назарета Н. Гражданину не понравилось, что водитель отказался проехать вперёд, чтобы эмоциональный Назарет припарковал свой чёрный внедорожник.
Клянусь, застрелю! Не веришь? Давай попробуем?
Но парень оказался не робкого десятка и угроз не испугался.
Осторожно, мат:
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Жильцы дома, возле которого произошёл конфликт, уже жаловались на владельца внедорожника из-за его горячего нрава. Теперь же хотят писать заявление в полицию с просьбой проверить - есть ли у него действительно оружие? И если да - то законно ли он его приобрёл? В этом уже будут разбираться силовики.
Такая реакция местных жителей объяснима. В апреле в этом же районе зарезали 25-летнего байкера Кирилла Ковалева.
Он приехал в гости к девушке и обратил внимание на машину, припаркованную у самых дверей подъезда. Молодой человек попросил её переставить, в ответ получил удар ножом от Шахина Аббасова и скончался до приезда скорой.
Осторожно, жёсткие кадры:
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Аббасова задержали на следующий день.
Вместе с ним - его отца, дядю, брата и приятелей. Следствие подозревает, что эта компания занималась перевозом криминальных денег. Теперь на них висит и убийство.
Шахин Аббасов, его дядя и брат сидят в СИЗО и ждут приговора. Остальные четверо фигурантов тоже в камере, но их дело рассматривается отдельно (например, у его отца - фиктивное гражданство и более 70 млн рублей, происхождение которых он объяснить не может). На очередном судебном заседании адвокат Аббасовых просил отправить их под домашний арест, а троица участвовала в процессе по видеосвязи. Они с улыбкой наблюдали за обсуждением их участи, один из них курил.
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Иди сперва умойся, стрелок.
А то уж очень чумазый ты.