«Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал мужчине расправой из-за парковочного места

Жильцы дома, возле которого произошёл конфликт, уже жаловались на владельца внедорожника из-за его горячего нрава. Теперь же хотят писать заявление в полицию с просьбой проверить - есть ли у него действительно оружие? И если да - то законно ли он его приобрёл? В этом уже будут разбираться силовики.

Такая реакция местных жителей объяснима. В апреле в этом же районе зарезали 25-летнего байкера Кирилла Ковалева.