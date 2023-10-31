В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине

Следователи заинтересовались скандальным видео, разошедшимся по самарским пабликам. Речь идет о конфликте водителя белой «Гранты» и его пассажирок.
— Из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками, — утверждают в Следственном комитете области.
Однако в самом ролике, который, судя по всему, снимала с улицы другая пассажирка такси, применение мужчиной физической силы рассмотреть сложно. В пабликах видео сопровождается пояснением, что конфликт якобы произошел из-за того, что девушки захотели открыть окно, а водителю это не понравилось. Пассажирки решили сменить такси и хотели подождать новую машину в теплом салоне. Дальше словесная перепалка вроде бы перешла в физическую плоскость.
— Он выкинул за шкирку девушку из машины и избил её. Заступающаяся подруга получила по голове, — пишет один из телеграм-каналов, опубликовавших видео.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Далее избитые встретили ППСников, но те просто посоветовали снять побои и обратиться в отдел.
Написаны заявления в полицию. Таксиста, который потом еще и написал девушкам в соцсетях, что из-за них его заблокировали навсегда, разыскивают.
Источник:
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P.S.Слово "пассажир" вызывает у феминисток отвращение?
Матерящаяся девушка - это фи. А водила гранты, "обиженный" мигрант (диагноз такой )
Но если таксист реально окошко не дал открыть, тоже плохо, ведь могли наблевать )
Вижу пьяных шмар, которым рот нужно помыть с мылом.
Я иногда езжу на такси достаточно нетрезвый, но ни разу конфликтов не было, а пьяная баба почему то автоматически считает себя королевой, а остальных рабами.