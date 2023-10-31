В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине

— Из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками, — утверждают в Следственном комитете области.

Однако в самом ролике, который, судя по всему, снимала с улицы другая пассажирка такси, применение мужчиной физической силы рассмотреть сложно. В пабликах видео сопровождается пояснением, что конфликт якобы произошел из-за того, что девушки захотели открыть окно, а водителю это не понравилось. Пассажирки решили сменить такси и хотели подождать новую машину в теплом салоне. Дальше словесная перепалка вроде бы перешла в физическую плоскость.

— Он выкинул за шкирку девушку из машины и избил её. Заступающаяся подруга получила по голове, — пишет один из телеграм-каналов, опубликовавших видео.