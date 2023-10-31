FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 254 поста • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Таксисты
В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине

В Самаре таксист избил пассажирок за открытое окно в машине

Автор:
31 октября 2023 09:45
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Самара   Таксист   конфликт   открытое окно   пассажиры   такси   
2665
2
1

Следователи заинтересовались скандальным видео, разошедшимся по самарским пабликам. Речь идет о конфликте водителя белой «Гранты» и его пассажирок.

— Из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками, — утверждают в Следственном комитете области.


Однако в самом ролике, который, судя по всему, снимала с улицы другая пассажирка такси, применение мужчиной физической силы рассмотреть сложно. В пабликах видео сопровождается пояснением, что конфликт якобы произошел из-за того, что девушки захотели открыть окно, а водителю это не понравилось. Пассажирки решили сменить такси и хотели подождать новую машину в теплом салоне. Дальше словесная перепалка вроде бы перешла в физическую плоскость.


— Он выкинул за шкирку девушку из машины и избил её. Заступающаяся подруга получила по голове, — пишет один из телеграм-каналов, опубликовавших видео.


Далее избитые встретили ППСников, но те просто посоветовали снять побои и обратиться в отдел.

Написаны заявления в полицию. Таксиста, который потом еще и написал девушкам в соцсетях, что из-за них его заблокировали навсегда, разыскивают.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   Самара   Таксист   конфликт   открытое окно   пассажиры   такси   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Илья 2 часа назад
Везименятварь дали по щам ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Macdew Минуту назад
Черные не должны наших баб трогать, ни при каких условиях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 22 минуты назад
Ну что ж... Пьяные, сквернословящие особи женского пола (девушками назвать не могу) спровоцировали таксиста на конфликт с применением физической силы. Но почему то пострадавшие они, а таксист лишен лицензии, насколько я понял.
P.S.Слово "пассажир" вызывает у феминисток отвращение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Linuksoid 42 минуты назад
Как обычно, конец конфликта. Сдаётся мне, что дамы решили закурить и открыли окно, за, что их и высадили. После матерных обращений к водителю, его походу, решили физически достать и вывели из себя. А теперь они потерпевшие, бедные женщины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
kamchadal1963 44 минуты назад
Культурную дочку воспитала мама. После такой брани сам бы не сдержался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Artem 48 минут назад
Нашла коса на камень это называется..
Матерящаяся девушка - это фи. А водила гранты, "обиженный" мигрант (диагноз такой
)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 52 минуты назад
Классно. Подождать другое такси в теплом салоне другого такси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 56 минут назад
Пьяное быдло оправдывать не имеет смысла... Заплатила она....
Но если таксист реально окошко не дал открыть, тоже плохо, ведь могли наблевать )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
868
Antidepressant 57 минут назад
На данном видео девушек не вижу.
Вижу пьяных шмар, которым рот нужно помыть с мылом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Начало конфликта невидно, что они там сделали перед тем как их стали выкидывать, но судя по голосам они бухие, так что не все так однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леший Час назад
сам-то всё время за рулём, но из гостей бывает еду на такси....сидишь себе тихонько и никто не выкидывает тебя из машины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Цыц тут у меня Час назад
Бить их, конечно, последнее дело, надо отловить и наказать. Но, похоже, они сами долго просили. Жранут, потом начинают права качать. А у него за эту ночь, возможно, подобные уже были, вот и не сдержался.
Я иногда езжу на такси достаточно нетрезвый, но ни разу конфликтов не было, а пьяная баба почему то автоматически считает себя королевой, а остальных рабами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 2 часа назад
технически да, снять побои, писать заяву, приложить видео... практически мужика в психушку бы, да работа нервная, и у него крыша походу сорвалась, возможно они сами не святые, но это не повод срываться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

385082



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Семейные фотографии известных людей
Семейные фотографии известных людей
Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих
Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Он был поднят со дна и продолжил сражаться. Линкор «Калифорния»
Он был поднят со дна и продолжил сражаться. Линкор «Калифорния»
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Махачкала 29.10.2023

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#автомобили#интересное#природа#собака#Китай#авто аварии#фильм
#животные#Юмор#факты#забавно#кино#дети#аварии#СССР#Реакция#истории
#в мире#интересно#машина#автомир#позитив#США#ДТП#Хэллоуин#история#милота
Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15 Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15 Аргентинский таксист случайно связался с МКС Аргентинский таксист случайно связался с МКС «Рты закрыли оба»: вежливый омский таксист и беседа с пассажирами «Рты закрыли оба»: вежливый омский таксист и беседа с пассажирами Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто Подгузники не понравились: таксист вышвырнул женщину из салона авто "Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира "Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук

На что жалуетесь?

Вернуться