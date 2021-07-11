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Владение редактором, по их мнению, может увеличить шансы стать частью крутой тусовки.
Некоторые люди в соцсетях стараются выглядеть получше, чтобы друзья, одноклассники или коллеги обзавидовались. В ход идут любые методы, даже самые радикальные — например, фотошоп. Однако с ним стоит быть поосторожнее, ведь одно неловкое движение, и из идеальной красавицы или красавца человек превращается в куклу без пор и морщинок, а за точёной талией стены почему-то идут волнами. В особо запущенных случаях фильтров и фоторедакторов оказывается так много, что картинка из симпатичной превращается в пугающую.
1. Кажется, кто-то перестарался с фильтрами
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2. Внутренние органы? Не слышала о таком
3. Совсем как живая!
4. Лицо подруги всё выдало
5. Поиграла с фотошопом и проиграла
6. Отражение раскрывает все секреты
7. Как выглядят те самые ноги от ушей
8. Его руки настолько мощны, что способны гнуть тренажёры на фоне
9. Излишний фотошоп превратил красавицу в чудовище
10. Какие такие пропорции?
11. Никакого фотошопа, всё своё, натуральное
12. Глаза смотрят прямо в душу
13. Тени выдают всё
14. Почти что маска
15. Девушка, а зачем вам такие большие руки?
16. Превращение в эльфа завершено
17. Когда решила стать мультяшкой
18. Связь с реальностью потеряна
19. Подозрительное поведение воды на фоне талии
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