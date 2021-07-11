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Эти люди хотят казаться круче, чем они есть&nbsp;

Эти люди хотят казаться круче, чем они есть  (22 фото)

Автор:
11 июля 2021 09:07
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: забавно   люди   подборка   прикол   умора   фото   фотошоп   
444
22

Владение редактором, по их мнению, может увеличить шансы стать частью крутой тусовки.

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Метки: забавно   люди   подборка   прикол   умора   фото   фотошоп   
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1  комментарий
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Кирилл 47 минут назад
Здесь вполне себе стильно обработано... остальные трэш
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