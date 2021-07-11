Некоторые люди в соцсетях стараются выглядеть получше, чтобы друзья, одноклассники или коллеги обзавидовались. В ход идут любые методы, даже самые радикальные — например, фотошоп. Однако с ним стоит быть поосторожнее, ведь одно неловкое движение, и из идеальной красавицы или красавца человек превращается в куклу без пор и морщинок, а за точёной талией стены почему-то идут волнами. В особо запущенных случаях фильтров и фоторедакторов оказывается так много, что картинка из симпатичной превращается в пугающую.

1. Кажется, кто-то перестарался с фильтрами