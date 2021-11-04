Фотограф ВВС сфотографировал истребители и вооружение с воздуха в рамках «Тетрис-челленджа»

Это потрясающее фото с двумя истребителями, шестью грузовиками, бесчисленным множеством оружия и представителями ВВС потребовало тщательного планирования. «Идея возникла почти год назад, — рассказывает Стефанов My Modern Met. — Но из-за короткого дня в декабре и погодных условий мы отложили все на лето». Стефанов задумался о логистике съемки и собрал команду, которая помогла ему создать организованную композицию. «Самая трудная задача была у оружейников, которые должны были подготовить все оружие, собрать все бомбы, ракеты и снаряды, обезвредить их и подготовить к безопасному нахождению на земле, — вспоминает Стефано. — Этот этап длился около недели и проходил в перерыве между ежедневными рейсами».

Как только команда собрала нужные предметы, они начали отмечать, где должен находиться каждый из них. «Мы решили, где именно это будет проходить, и я обозначил мелом основные ориентиры, — рассказывает Стефанов. На следующий день мы начали оформлять снимок в 8 утра, и это заняло почти 8 часов».

Само собой, многие задействованные объекты были тяжелыми, и их было трудно перемещать. «Проблема была в том, что каждую бомбу, ракету и капсулу нужно перевозить вилочным погрузчиком, — говорит Стефанов. — Некоторые из них весят более 500 килограмм, другие 250 килограмм, а многие другие по 125 килограмм». В 15:30 Стефанов прибыл на место съемки на военном вертолете и сделал эпический снимок с высоты, примерно в 160 метрах над землей.