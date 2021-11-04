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Фотограф ВВС сфотографировал истребители и вооружение с воздуха в рамках «Тетрис-челленджа»

Фотограф ВВС сфотографировал истребители и вооружение с воздуха в рамках «Тетрис-челленджа» (11 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: болгария   ввс   военная техника   истребители   флэшмоб   фотография   челлендж   
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С первого взгляда кажется, что на этом фото запечатлены игрушечные самолетики и солдатики. На самом же деле все люди и объекты на снимке — настоящие. Снимок сделал Огнян Стефанов, официальный фотограф ВВС Болгарии, в рамках популярного «Тетрис-челленджа». Цель забавного флэшмоба — показать рабочее оборудование, аккуратно разложив его на полу и сфотографировав сверху.

Это потрясающее фото с двумя истребителями, шестью грузовиками, бесчисленным множеством оружия и представителями ВВС потребовало тщательного планирования. «Идея возникла почти год назад, — рассказывает Стефанов My Modern Met. — Но из-за короткого дня в декабре и погодных условий мы отложили все на лето». Стефанов задумался о логистике съемки и собрал команду, которая помогла ему создать организованную композицию. «Самая трудная задача была у оружейников, которые должны были подготовить все оружие, собрать все бомбы, ракеты и снаряды, обезвредить их и подготовить к безопасному нахождению на земле, — вспоминает Стефано. — Этот этап длился около недели и проходил в перерыве между ежедневными рейсами».

Как только команда собрала нужные предметы, они начали отмечать, где должен находиться каждый из них. «Мы решили, где именно это будет проходить, и я обозначил мелом основные ориентиры, — рассказывает Стефанов. На следующий день мы начали оформлять снимок в 8 утра, и это заняло почти 8 часов».

Само собой, многие задействованные объекты были тяжелыми, и их было трудно перемещать. «Проблема была в том, что каждую бомбу, ракету и капсулу нужно перевозить вилочным погрузчиком, — говорит Стефанов. — Некоторые из них весят более 500 килограмм, другие 250 килограмм, а многие другие по 125 килограмм». В 15:30 Стефанов прибыл на место съемки на военном вертолете и сделал эпический снимок с высоты, примерно в 160 метрах над землей.

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Метки: болгария   ввс   военная техника   истребители   флэшмоб   фотография   челлендж   
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3  комментария
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57k
Андрей Час назад
Два истребителя на поверку оказались парой штурмовиков Су-25. Но всё равно интересно.
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29k
Рекламщик 9 минут назад
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