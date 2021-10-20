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40 фотографий, похожих на картины известных сюрреалистов

40 фотографий, похожих на картины известных сюрреалистов (41 фото)

Автор:
20 октября 2021 15:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   искусство   пейзажи   сюрреализм   фотография   
243
41

В сообществе «Внезапный сюрреализм» пользователи Reddit делятся фотографиями вроде бы ничем не примечательных предметов и явлений, которые случайно вышли похожими на работы художников-сюрреалистов. Эти снимки точно заставят вас взглянуть на окружающий мир под другим углом!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   искусство   пейзажи   сюрреализм   фотография   
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5k
Ya Час назад
Видно что всё снято профессиональными ФОТОХУДОЖНИКАМИ(не фотографами). Профессиональные фотографы-это те кто за деньги свадьбы снимает.
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1k
Eugene 56 минут назад
Град в сетке от птиц.
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23k
SerGProS Час назад
"..в стиле художника Мондриана"
у всех Мандриан а у меня Полуян
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