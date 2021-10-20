40 фотографий, похожих на картины известных сюрреалистов

Автор:
20 октября 2021 15:25
В сообществе «Внезапный сюрреализм» пользователи Reddit делятся фотографиями вроде бы ничем не примечательных предметов и явлений, которые случайно вышли похожими на работы художников-сюрреалистов. Эти снимки точно заставят вас взглянуть на окружающий мир под другим углом!
2. "Хотел сфотографировать Эйфелеву башню в панорамном режиме, получилось отлично"
3. Град в урожайной сетке
5. Облака в Харродсбурге, Кентукки. Фото без фильтра
6. Отражение здания в разбитом зеркале на тротуаре
7. "Мой шарф идеально подошел к ковру в отеле"
8. "Такие облака называются скад-облака. Фото сделано в Южной Каролине"
9. В Турции выкапывают мозаику, которая пошла волнами после землетрясениями
11. Подстриженные деревья и кусты в тумане создают композицию в стиле художника Мондриана
12. Бассейн, который не затронула грязная паводковая вода
13. 5000 литров пролитых чернил
14. Заснеженный пляж на острове Хоккайдо, Япония
15. Кирпичная стена, стертая морем
16. Церковь на фоне горы, похожей на океан
17. Скульптура детей, качающихся на дереве, которого больше нет
22. Вход в подводную обсерваторию в Цуге
23. На берег вынесло голову манекена, покрытую моллюсками
24. "Иногда я составляю компанию сама себе"
25. Подводная дорога Нагабета, Япония
26. После урагана Сэнди американские горки в Нью-Джерси оказались в океане
28. Строительные леса в лучах закатного солнца
29. В вагоне поезда, перевозившего зерно, произошла утечка
31. Частично сгоревший электрический столб
33. Скука проигрывает искусству
34. Сарай перевернулся во время урагана
38. А тут придется как следует приглядеться. Подсказка: на фото есть вода
39. Тележки, наполовину погруженные в воду
40. Облачно-снежный пейзаж
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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