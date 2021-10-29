Фотограф запечатлел, как меняются арктические острова в разные времена года

Потом Луи-Шарль Байк решил сфотографировать два острова в Лапландии в разное время года с помощью дрона, и эти фотографии моментально разлетелись в социальных сетях. Интересный факт: в наши дни остров Котисаари является туристической достопримечательностью. Однако между 19 и 20 веками он был местом встречи лесорубов Рованиеми, столицы Лапландии, на севере Финляндии. Один из домов на этом острове переделали в таверну для отдыха туристов. Люди могут добраться до острова на лодке, которая ходит до него каждый день.