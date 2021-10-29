Фотограф запечатлел, как меняются арктические острова в разные времена года

Луи-Шарль Байк – фотограф, гид и модель из города Рованиеми в Финляндии. Он настоящий мастер сказочных пейзажей: в его работах фигурируют танцующие огни северного сияния, красивые леса, закаты, озера и прочие чудеса природы. Его Instagram полон волшебных снимков арктической Финляндии, Норвегии и Исландии, включая эту необычную серию: Луи-Шарлю удалось запечатлеть, как меняются два острова в Лапландии в разные времена года.
Луи-Шарль Байк – шведско-французский фотограф, живущий в Лапландии, самом северном регионе Финляндии. Эта область славится такими природными феноменами, как северное сияние и полуночное солнце, так что для фотографа это по-настоящему райское место. Луи-Шарль приехал в Финляндию три года назад, быстро нашел работу гидом, и его тут же заворожило северное сияние.
Теперь Луи-Шарль называет себя охотником за полярным сиянием. Он начал снимать всего год назад: «Я купил камеру и объектив и решил научиться сам, поэтому много практиковался. Изначально я планировал в основном фотографировать северное сияние».
Потом Луи-Шарль Байк решил сфотографировать два острова в Лапландии в разное время года с помощью дрона, и эти фотографии моментально разлетелись в социальных сетях. Интересный факт: в наши дни остров Котисаари является туристической достопримечательностью. Однако между 19 и 20 веками он был местом встречи лесорубов Рованиеми, столицы Лапландии, на севере Финляндии. Один из домов на этом острове переделали в таверну для отдыха туристов. Люди могут добраться до острова на лодке, которая ходит до него каждый день.
В портфолио Луи-Шарля есть еще множество удивительных пейзажей. Этот снимок он сделал в Исландии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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