FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6180 постов • 724 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотограф запечатлел, как меняются арктические острова в разные времена года

Фотограф запечатлел, как меняются арктические острова в разные времена года (26 фото)

Автор:
29 октября 2021 17:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: исландия   красота   пейзажи   природа   северное сияние   финляндия   фотография   
318
26

Луи-Шарль Байк – фотограф, гид и модель из города Рованиеми в Финляндии. Он настоящий мастер сказочных пейзажей: в его работах фигурируют танцующие огни северного сияния, красивые леса, закаты, озера и прочие чудеса природы. Его Instagram полон волшебных снимков арктической Финляндии, Норвегии и Исландии, включая эту необычную серию: Луи-Шарлю удалось запечатлеть, как меняются два острова в Лапландии в разные времена года.

Луи-Шарль Байк – шведско-французский фотограф, живущий в Лапландии, самом северном регионе Финляндии. Эта область славится такими природными феноменами, как северное сияние и полуночное солнце, так что для фотографа это по-настоящему райское место. Луи-Шарль приехал в Финляндию три года назад, быстро нашел работу гидом, и его тут же заворожило северное сияние.

×

Теперь Луи-Шарль называет себя охотником за полярным сиянием. Он начал снимать всего год назад: «Я купил камеру и объектив и решил научиться сам, поэтому много практиковался. Изначально я планировал в основном фотографировать северное сияние».

Потом Луи-Шарль Байк решил сфотографировать два острова в Лапландии в разное время года с помощью дрона, и эти фотографии моментально разлетелись в социальных сетях. Интересный факт: в наши дни остров Котисаари является туристической достопримечательностью. Однако между 19 и 20 веками он был местом встречи лесорубов Рованиеми, столицы Лапландии, на севере Финляндии. Один из домов на этом острове переделали в таверну для отдыха туристов. Люди могут добраться до острова на лодке, которая ходит до него каждый день.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: исландия   красота   пейзажи   природа   северное сияние   финляндия   фотография   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
LEPA 5 минут назад
Хрена се! Летом остров зелёный,осенью жёлтый,а зимой белый! Никогда бы не подумал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Шурман 2 часа назад
Красиво , а что же зимы нет ? только лето и осень , когда к Финам ходишь или к шведам там такая красота , особенно зимой когда ледокол идет и эти острова , просто сказка , а скрежет металла это не передать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Девушка-фотограф влюбилась в Исландию и переехала туда жить Девушка-фотограф влюбилась в Исландию и переехала туда жить 35 потрясающих пейзажей из Исландии 35 потрясающих пейзажей из Исландии Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии Где можно увидеть северное сияние в России? Где можно увидеть северное сияние в России?
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9314



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
0
0
Защити свой дом от зомби
Бросила кино и поселилась в тайге: куда пропала звезда 90-х Татьяна Скороходова
3
96
Бросила кино и поселилась в тайге: куда пропала звезда 90-х Татьяна Скороходова
Набирающие популярность в сообществах
Какие идеи продвигает сериал «Игра в кальмара»
1
32
Какие идеи продвигает сериал «Игра в кальмара»
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
3
3
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Рецепт#прикол#история#подборка#люди#картинки#Разное#закрутка
#Юмор#вкусно#кулинария#животные#Россия#дтп#фильм#автомир#интересное#аварии
#факты#как приготовить#кухня#кино#Ynews#автомобили#блины#панкейк#грибная икра#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться