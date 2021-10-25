Как выглядит дельта-штамм коронавируса

Первые фото и симптомы опасного вируса.
Фотографии сделаны в центре «Вектор». Хотя до этого и были фото из Китая, но ультратонкие срезы сделали именно в "Векторе". Вот как выглядит эта зараза под электронным микроскопом:
Впервые этот вирус появился в Индии, в Октябрь 2020 года. У него меньший инкубационный период, чем у обычных короны, и из организма он выводится дольше.
Его основные симптомы: головная боль, насморк, температура. Также бывают боли в животе и рвота. Обоняние, как правило, не пропадает.
В России первые случаи заболевания «дельтой» появятся в апреле 2021 года. А к сентябрю этого года они составили 97% всех мутаций, которые нашли у заболевших короной.
Источник:
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Я переболел за 2 дня.
Мальчик Толя 60 лет.