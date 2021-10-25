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Как выглядит дельта-штамм коронавируса

Как выглядит дельта-штамм коронавируса (2 фото)

Автор:
25 октября 2021 15:16
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   дельта   ковид   пандемия   фотография   штамм   
2106
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Первые фото и симптомы опасного вируса.

Фотографии сделаны в центре «Вектор». Хотя до этого и были фото из Китая, но ультратонкие срезы сделали именно в "Векторе". Вот как выглядит эта зараза под электронным микроскопом:

Впервые этот вирус появился в Индии, в Октябрь 2020 года. У него меньший инкубационный период, чем у обычных короны, и из организма он выводится дольше.

Его основные симптомы: головная боль, насморк, температура. Также бывают боли в животе и рвота. Обоняние, как правило, не пропадает.

В России первые случаи заболевания «дельтой» появятся в апреле 2021 года. А к сентябрю этого года они составили 97% всех мутаций, которые нашли у заболевших короной.

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Метки: COVID-19   дельта   ковид   пандемия   фотография   штамм   
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17  комментариев
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10k
Авакум 2 часа назад
Ничего сверх опасного. Это не сибирская язва.
Я переболел за 2 дня.
Мальчик Толя 60 лет.
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517
Мы Ул 18 минут назад
https://old.fishki.net/3984409-centr-vektor-vpervye-opublikovali-snimok-smertelynogo-virusa.htmlhttps://old.fishki.net/3984409-centr-vektor-vpervye-opublikovali-snimok-smertelynogo-virusa.html
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920
Руслан Полчаса назад
В Индии, откуда этот дельта-штамм, всё подуспокоилось. И заражений меньше, чем у нас, и смертей. Учитывая, что населения там 1,4 миллиарда. Кто-нибудь может рационально объяснить, как такое может быть? Вакцинированных там менее 30%, индийцы те ещё распи…дяи, антисанитария, нищета. Может быть они просто переболели и приобрели естественный иммунитет?
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375
Vadim Balabanov Час назад
После этих фотографий все стало ясно, конечно...
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18
В-ий Час назад
где-то читал, что общий объем всех существующих на планете вирусов короны - не больше половины ведра. И эти вот полведра безмозглых шариков так вломили всему стаду "венцов творения")
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27k
Notan Blaine Час назад
И как это отличается от гриппа с симптомами рвоты? Куда вообще все больные гриппом подевались?
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247
Юрий Матвеев Notan Blaine 11 минут назад
пока у тебя не пошла пневмония и тебя не положили в реанимацию - отличий и в правду не густо. А вот потом уже поздно выяснять "что пошло не так"
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