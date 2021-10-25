Как выглядит дельта-штамм коронавируса

Его основные симптомы: головная боль, насморк, температура. Также бывают боли в животе и рвота. Обоняние, как правило, не пропадает.

В России первые случаи заболевания «дельтой» появятся в апреле 2021 года. А к сентябрю этого года они составили 97% всех мутаций, которые нашли у заболевших короной.