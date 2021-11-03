Московский суд арестовал порноактрису за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля

29 октября Тверской суд на 10 месяцев отправил в колонию таджикского блогера Руслана Бобиева и московскую "модель" Анастасию Чистову за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного. 30 октября полицейские задержали инстаграмщицу Ирину Волкову, которая ещё летом опубликовала фото с оголёнными ягодицами рядом с Исаакиевским собором в Петербурге. 23 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело на вебкам-модель Лолиту Богданову (Lola Bunny), позировавшую с голой грудью на фоне Храма Василия Блаженного. Всех привлекли/привлекут по ч.1 ст. 148 УК ("публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Впрочем, две последние, поскольку они раскаялись, скорее всего, отделаются крупным штрафом.





Журналисты издания Znak.com провели среди россиян опрос, и выяснили, поддерживают ли они суровые наказания за обнаженные фотографии у храмов.