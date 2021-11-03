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Московский суд арестовал порноактрису за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля

Московский суд арестовал порноактрису за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кремль   арест   порноактриса   суд   хулиганство   ягодицы   
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На этот раз обошлось без чувств верующих.

Очередная модель эскортница нашла на свою задницу приключений, сфотографировав её на фоне одной из кремлёвских башен. За публикацию вульгарного снимка Тверской суд Москвы назначил Ксении Дамовой, известной в порноиндустрии под псевдонимом Рита Фокс (Rita Fox), 14 суток административного ареста. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

«Всем привет. Новости такие: все-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство», - написала не очень-то расстроенная Рита в своем ТГ-канале.

На фотографию девушки на фоне Кремля обратили внимание пользователи Сети, которые и пожаловались на снимок в интернет-приёмную ГУ МВД по Москве.

Напомним, что за последний месяц это уже четвертое дело за вульгарные снимки на фоне знаковых мест. И Рите Фокс повезло, что она "раскрепостилась" не перед храмом, и получила наказание не за оскорбление чувств верующих.

29 октября Тверской суд на 10 месяцев отправил в колонию таджикского блогера Руслана Бобиева и московскую "модель" Анастасию Чистову за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного. 30 октября полицейские задержали инстаграмщицу Ирину Волкову, которая ещё летом опубликовала фото с оголёнными ягодицами рядом с Исаакиевским собором в Петербурге. 23 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело на вебкам-модель Лолиту Богданову (Lola Bunny), позировавшую с голой грудью на фоне Храма Василия Блаженного. Всех привлекли/привлекут по ч.1 ст. 148 УК ("публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Впрочем, две последние, поскольку они раскаялись, скорее всего, отделаются крупным штрафом.


Журналисты издания Znak.com провели среди россиян опрос, и выяснили, поддерживают ли они суровые наказания за обнаженные фотографии у храмов.

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Метки: Кремль   арест   порноактриса   суд   хулиганство   ягодицы   
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816
Alex Час назад
Шлюшка просто привлекает к себе внимание. Кто ее знал? Никто. А теперь обсуждают. Вот и все. Очередная шалава.
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5k
Евгений 9 минут назад
Что то я упустил - друзья друзей уже спрашивали про видосики.
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476
svarog19692007 10 минут назад
Очередная реклама, очередной бл...ди... Дожились...Да молча ее посадите , и всё !
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281
Иголки Джазз 12 минут назад
А что, это такое сакральное место, что даже туалетов, там нет ? Глупая баба - и все...За что сажать ?
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476
svarog19692007 Иголки Джазз 9 минут назад
Вот как то Кремль... Один из Символов России...
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23k
Юрьевич 22 минуты назад
Зачем пиарить психически ненормальное существо? Она работает на вредном производстве, получила на этой почве психическое заболевание - непреодолимую тягу показать всем свою голую жопу на фоне кремля. Ну отправьте человека в Кащенко для обследования и возможно лечения. Выдайте ей соответствую справочку... Ну не сможет она с этой справкой выехать за границу, управлять автомобилем, совершать сделки с недвижимостью и т.п. до следующего обследования... Вот увидите - сразу пойдёт на поправку!
Даже на завод устроится работать.
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9k
Nero 24 минуты назад
Девки конечно дуры полные. Но и до маразма всё доводить глупо. Власть только делает им рекламу, и опускается до их уровня.
Вот интересно. А если кто то из этих блогерш снимет свою жопу возле храма, но в другом направлении, на фоне соседних зданий, не имеющих отношенияк религии...
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888
Hallo FreeSpace Полчаса назад
опять оскорбились ?
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Ну и сральник!!!
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160k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Это та тропинка, где воен.техника и Парад проходит 9 МАЯ?
Я бы этой шл**е, 10 лет сторгоча дал, чтобы другим как эта блогерха, неповадно было.
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3k
Едондер пуп 37 минут назад
Это жопа, товарищи!
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2k
Заряд бодрости 39 минут назад
как задолбал уже этот культ жопы и трусов до подмышек...
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3k
Дмитрий 44 минуты назад
Я уже примерно в такой же теме писал, что соразмерное наказание , в данном случае, только розги. А в конкретном именно этом случае, прям самое лютое наказание по рабочему месту.
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10k
Majul 46 минут назад
Видосики ее никто не смотрит, вот и решила похайпиться на модной теме. Ума то нет. Позорище
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66k
7guest 46 минут назад
Когда в Лондоне у раввина спросили «что случится, если сфоткаться с голой жопой на фоне синагоги» тот ответил - «ты простудишься».
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33k
Опаньки 49 минут назад
То есть я правильно понимаю, что люди, подписанные каким-то образом и с какой-то целью на нее в ТГ оскорбились приспущенным штанам на фоне исторического объекта (даже не правительственного и не религиозного) и пошли жаловаться в этих ваших интернетах?
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3k
A 50 минут назад
Лишь бы товар засветить
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3k
Григорий Бабкин 51 минуту назад
А почему не выгнать их обратно в хохлостан? Пусть там жопой торгуют.
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2k
Mowgley 54 минуты назад
Если всех [мат] пересажают, скучно станет
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25k
Мойша 55 минут назад
А мелким проступкам надо давать административный арест с трудотерапией по уборке улиц. А то иш, типа отсидела в уютной камере, что дома, и всё?
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8k
Перст Указующий 58 минут назад
тем временем в других странах:
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1k
сеньор Леонсио Час назад
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