Московский суд арестовал порноактрису за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля

На этот раз обошлось без чувств верующих.
Очередная
модель эскортница нашла на свою задницу приключений, сфотографировав её на фоне одной из кремлёвских башен. За публикацию вульгарного снимка Тверской суд Москвы назначил Ксении Дамовой, известной в порноиндустрии под псевдонимом Рита Фокс (Rita Fox), 14 суток административного ареста. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").
«Всем привет. Новости такие: все-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство», - написала не очень-то расстроенная Рита в своем ТГ-канале.
На фотографию девушки на фоне Кремля обратили внимание пользователи Сети, которые и пожаловались на снимок в интернет-приёмную ГУ МВД по Москве.
Напомним, что за последний месяц это уже четвертое дело за вульгарные снимки на фоне знаковых мест. И Рите Фокс повезло, что она "раскрепостилась" не перед храмом, и получила наказание не за оскорбление чувств верующих.
29 октября Тверской суд на 10 месяцев отправил в колонию таджикского блогера Руслана Бобиева и московскую "модель" Анастасию Чистову за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного. 30 октября полицейские задержали инстаграмщицу Ирину Волкову, которая ещё летом опубликовала фото с оголёнными ягодицами рядом с Исаакиевским собором в Петербурге. 23 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело на вебкам-модель Лолиту Богданову (Lola Bunny), позировавшую с голой грудью на фоне Храма Василия Блаженного. Всех привлекли/привлекут по ч.1 ст. 148 УК ("публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Впрочем, две последние, поскольку они раскаялись, скорее всего, отделаются крупным штрафом.
Журналисты издания Znak.com провели среди россиян опрос, и выяснили, поддерживают ли они суровые наказания за обнаженные фотографии у храмов.
А как вы считаете, следует ли возбуждать уголовные дела за такие проступки или достаточно "административки" и штрафа? Или правоохранительным органам вообще не следует обращать внимание на проделки блогеров?
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Вот интересно. А если кто то из этих блогерш снимет свою жопу возле храма, но в другом направлении, на фоне соседних зданий, не имеющих отношенияк религии...
А теперь ее жопой пестрит весь интернет. И для нее 14 суток это совсем маленькая плата за хайп, это ей гораздо больше дивидендов принесёт.
Гораздо проще игнорировать. Нет хайпа - нет смысла свои жопы оголять где ни попадя.
Я бы этой шл**е, 10 лет сторгоча дал, чтобы другим как эта блогерха, неповадно было.
Заказ из за бугра.
И эти фотки будут мелькать здесь, вот увидите..