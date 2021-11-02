"Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть свастику с детской горки

Неравнодушный парень, заметив, как подросток с розовыми волосами исписал маркером горку, не прошел мимо и вмешался. В результате "мамкиному герою" пришлось отмывать свои художества собственной футболкой.
В соцсетях активно распространяется видео, которое хорошо бы показывать любителям порчи общественного имущества. Поклонник "Токийских мстителей" расписал детскую горку свастикой и надписями, но не подозревал, что рядом окажется неравнодушный человек, которому эта картинная галерея придется не по вкусу.
Процесс убеждения тинейджера остался за кадром, однако взгляды, которые он бросал на своего "учителя" красноречиво говорят сами за себя.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Источник:
- 14 родителей, постигающих искусство воспитания детей
- Жена, роди их обратно! Поймут мужики, у которых есть дети
- Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей
- 23 обескураживающих примера старого подхода к воспитанию детей
- Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания
Понравилось22