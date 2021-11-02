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"Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть свастику с детской горки

"Насвинячил - убирай": прохожий заставил любителя аниме оттереть свастику с детской горки (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 13:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аниме   воспитание   дети   детская площадка   подростки   хулиганство   
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Неравнодушный парень, заметив, как подросток с розовыми волосами исписал маркером горку, не прошел мимо и вмешался. В результате "мамкиному герою" пришлось отмывать свои художества собственной футболкой.

В соцсетях активно распространяется видео, которое хорошо бы показывать любителям порчи общественного имущества. Поклонник "Токийских мстителей" расписал детскую горку свастикой и надписями, но не подозревал, что рядом окажется неравнодушный человек, которому эта картинная галерея придется не по вкусу.


Процесс убеждения тинейджера остался за кадром, однако взгляды, которые он бросал на своего "учителя" красноречиво говорят сами за себя.


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Метки: аниме   воспитание   дети   детская площадка   подростки   хулиганство   
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11  комментариев
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9k
Vacony Полчаса назад
это не тинейджер.. не оскорбляйте нормальных.. это испарыш человеческий ... такая вонючая личинка
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25k
Vazari Минуту назад
Перманентный маркер оттереть без спирта или растворителя-невозможно.
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−91
духовные скобы 9 минут назад
не все так однозначно. видео не полное
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38k
Александр 10 минут назад
По коментариям смотрю - такие моралисты собрались, это не ребенок, это личинка, урод и прочее. Сами моралисты не были детьми и хрени не творили. Есть вопросы к мелкому - задайте его родителям. Мелкий свое наказание получил. Но глядя на комментарии тоже хочется стать фашистом и коментаторов немношко расстреляйть.
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9k
ScorpionDS 11 минут назад
Говоря он (она?) все еще оттирает свое творение ...
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65k
Viktor 17 минут назад
Побольше бы таких Учителей и города стали бы намного чище!

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57
Снежный Барс 20 минут назад
Гнида в розовой кофте. Какое же ущербное существо. Спасибо неравнодушным людям, которые не прошли мимо этого мразотного поступка
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337
23k
Ваня 22 минуты назад
пистюк малолетний, а мамке с папкой штрафину впаять не кислую...
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