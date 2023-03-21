"Много юаней". Хит от Игоря Сечина со встречи с китайскими товарищами распространяется по сети

Напомним, российский президент Владимир Путин на встрече с лидером Китая заявил сегодня, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил об уверенности в том, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах, - сообщает RT.