"Много юаней". Хит от Игоря Сечина со встречи с китайскими товарищами распространяется по сети

Корреспондент программы "Москва. Кремль" Павел Зарубин подошел к президенту нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“ Игорю Сечину узнать, какие китайские слова тот выучил со времени последнего визита китайской делегации, состоявшегося несколько лет назад.
"Вот несколько лет назад здесь тоже на визите и тоже китайском я спрашивал Вас какие китайские слова Вы может быть знаете и Вы тогда пошутили: "юань", - обращается на видео корреспондент программы "Москва. Кремль" Павел Зарубин к своему визави.
"Ещё что-нибудь, может быть выучили за это время?" - с надеждой спрашивает Павел Игоря Ивановича.
"Много юаней" - отвечает Сечин, задействовав все свои лингвистические способности:
Напомним, российский президент Владимир Путин на встрече с лидером Китая заявил сегодня, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер заявил об уверенности в том, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах, - сообщает RT.
«Китайские юани, в первую очередь, позволяют России достичь меньшей зависимости от санкций США и Европы, поскольку снижается использование валют этих стран и территорий, одновременно расширяется торговля в КНР. Во-вторых, если говорить об использовании юаня в качестве средства оплаты с регионами Азии и Африки, речь идёт о стратегическом развитии», — прокомменитировал RT слова российского президента аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.
По словам Раманинова, регионы Азии и Африки — «гигантский потенциальный рынок численностью более 6 млрд граждан».
«Использование китайского юаня, валюты второй экономики мира, позволит России наращивать экономические связи с другими регионами, в другой парадигме, где нет такого главенства политики США и ЕС», — заключил он.
Источник:
- Кремль принял на работу полярную сову, следующий на очереди ― ястреб
- Московский суд арестовал порноактрису за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля
- Блогерам, пробежавшим по машине ДПС, могут дать реальный тюремный срок
- В Москве ураганный ветер сорвал зубец с кремлевской стены
- 25 главных достопримечательностей Московского кремля
Южные китайцы не понимают северных..
не говоря уж про письменность, где просто физически невозможно знать достаточное количество иероглифов.