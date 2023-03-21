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"Много юаней". Хит от Игоря Сечина со встречи с китайскими товарищами распространяется по сети

"Много юаней". Хит от Игоря Сечина со встречи с китайскими товарищами распространяется по сети

Автор:
21 марта 2023 22:28
Сообщество : Факты
Метки: Игорь Сечин   Кремль   Павел Зарубин   много юаней   роснефть   юани   
6834
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Корреспондент программы "Москва. Кремль" Павел Зарубин подошел к президенту нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“ Игорю Сечину узнать, какие китайские слова тот выучил со времени последнего визита китайской делегации, состоявшегося несколько лет назад.

"Вот несколько лет назад здесь тоже на визите и тоже китайском я спрашивал Вас какие китайские слова Вы может быть знаете и Вы тогда пошутили: "юань", - обращается на видео корреспондент программы "Москва. Кремль" Павел Зарубин к своему визави.

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"Ещё что-нибудь, может быть выучили за это время?" - с надеждой спрашивает Павел Игоря Ивановича.

"Много юаней" - отвечает Сечин, задействовав все свои лингвистические способности:

Напомним, российский президент Владимир Путин на встрече с лидером Китая заявил сегодня, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Об этом он заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил об уверенности в том, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах, - сообщает RT.

«Китайские юани, в первую очередь, позволяют России достичь меньшей зависимости от санкций США и Европы, поскольку снижается использование валют этих стран и территорий, одновременно расширяется торговля в КНР. Во-вторых, если говорить об использовании юаня в качестве средства оплаты с регионами Азии и Африки, речь идёт о стратегическом развитии», — прокомменитировал RT слова российского президента аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

По словам Раманинова, регионы Азии и Африки — «гигантский потенциальный рынок численностью более 6 млрд граждан».

«Использование китайского юаня, валюты второй экономики мира, позволит России наращивать экономические связи с другими регионами, в другой парадигме, где нет такого главенства политики США и ЕС», — заключил он.

Источник:

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Метки: Игорь Сечин   Кремль   Павел Зарубин   много юаней   роснефть   юани   
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67  комментариев
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6k
HUBLOT 8 часов назад
Посмотрите на эту харю. Много рублей, много долларов, теперь много юаней... Он сожрёт всё.
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Serj81 36 минут назад
Просто противная мразь
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99
Obrval Час назад
Сдаётся мне, надо учить китайский.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
у укровыродков да и не только..пылает..вот когда Китай начнет оружие поставлять за нефть...посмотрим на ваши поганые рожи...и кто чей придаток.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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50
All_Ex 3 часа назад
меня больше удивляет, как они на клавиатуре печатают и смски отправляют
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16k
Vital Idol 5 часов назад
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−25
Asoflex789 6 часов назад
Были сырьевой колонией Запада. Теперь китезов
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1k
Tevet 7 часов назад
по морде лица видно, что это очееень порядочный человек
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8k
Владимир 7 часов назад
Даже комментировать ничего не надо насчет его лица. Всё понятно сразу.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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96
cl1 7 часов назад
Были баксы в расчетах, станут юани. А в кармане, как не было баксов, так и не будет юаней.
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4k
Трям 7 часов назад
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Obrval Трям Час назад
Даже страшно подумать, кто рядом с ним на этой картинке.
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8k
mbr 8 часов назад
Вот нифига не так.
Южные китайцы не понимают северных..
не говоря уж про письменность, где просто физически невозможно знать достаточное количество иероглифов.

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7k
newegg 8 часов назад
Китайские юани, возможно, позволяют России достичь меньшей зависимости от санкций США и Европы. И попасть в полную зависимость от Китая.
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34k
russger 8 часов назад
Встретились один и тот же человек в возрасте 20, 40 и 60 лет

Ссылка youtu.be
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11k
Shtoppi 8 часов назад
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14k
Алексей 8 часов назад
Интересно, расчеты Китая с Россией по энергоресурсам, в какой валюте предполагаются?
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159
twincam 8 часов назад
Сечин Петросянит ))))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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68796



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