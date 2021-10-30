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Очередную блогершу задержали за эротическую фотосессию на фоне собора

Очередную блогершу задержали за эротическую фотосессию на фоне собора (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2021 12:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Исаакиевский собор   блогерша   видео   задержание   фото   
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Девушка уверена, что её подставила микрофинансовая организация, распространив снимки в Сети.

Полиция Санкт-Петербурга установила личность и задержала 31-летнюю инстаграмщицу Ирину Волкову, чьи "вульгарные" видео и фото с оголённой задницей на фоне Исаакиевского собора вчера распространились в Сети.

Напомним, что буквально вчера таджикский блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены Тверским судом к 10 месяцам колонии общего режима за фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Очевидно, Волковой светит та же ч. 1 ст. 148 УК ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Но скорее всего, девушка отделается штрафом - она же мать.

UPD: как и предполагалось, Следственный комитет завел на Волкову уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ.


"Подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", - прокомментировали решение о возбуждении уголовного дела в региональном СК.

Источник:

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Метки: Исаакиевский собор   блогерша   видео   задержание   фото   
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118  комментариев
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1k
Dutch 3 часа назад
Так грязно и премерзко выглядят наколки на девушках. Просто какое-то шлачище помойное...
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1k
Владимир Теленков 5 минут назад
ощущение что есть какая то программа забивания новостной летны чтобы максимально отвлечь людей от реальных проблем с экономикой и пандемией

типа - ну вот сейчас мы будем показательно наказывать людей за очень двоякие поступки, людям будет из-за чего побузить и у них не будет времени на реальный пздц вокруг
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2k
Наблюдатель 11 минут назад
Да что ж ты страшная такая такая, такая страшная....
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6k
SR 11 минут назад
Вот, сразу видно, полиция работает в поте лица. Голые задницы в интернете отлавливать - это вам не преступников ловить... Тут отвага, смелость и смекалка нужны.
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545
vijilante 13 минут назад
А слабо на фоне мечети ?!
Миллионы "лайков" бы набрала !
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8k
Максим 13 минут назад
скоро пернуть нельзя будет в пост
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8k
Максим 13 минут назад
среднивековье возвращается. когда туристы в плавках ходят около церквей и храмов в разных городах , это норм это другое
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1k
max 14 минут назад
Если ты готова показать свою тощую сраку с сети, так почему бы уже не сняться в порнухе?
Девушки, хотите украсить тело ? -браслетик на ногу наденьте , на худой конец сделайте пирсинг на нос или на бровь. Но наколки, это стремно, они вас обесценивают. Лучше делайте приседания пару раз в неделю, минимум три подхода по двадцать повторений. Всем хороших выходных.
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4k
Неизвестно 14 минут назад
Ура,мы в средневековье!
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15k
Дядюшка Ау 15 минут назад
Конечно же микрофинансовая организация виновата. Шла себе девица по улице, а микрофинансовая организация взяла, да задрала ей подол, да еще и сфотала. Да, так и было. Пусть ГД примет закон, запрещающая микрофинансовым организациям оголять гениталии должников в общественных местах.
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550
Григорий Водениктов 15 минут назад
она тряпочкой в тату салоне работала? что за го.но на ней набито?
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21k
ПаганецЪ 23 минуты назад
Да, татухи на ней, конечно, стрёмные.
Но вот вопрос - а в чём криминал-то? Ну снялась с голой жопой на фоне здания (да, "радеющие за веру", мне абсолютно до лампочки, собор это или нет. Для меня это здание.). И что? Так-то это максимум административка. Ну, а если это забижает ваши тонкие чуйства, то ваш "господь" ТЕРПЕЛ И ВАМ ВЕЛЕЛ.
И, да, распяли его в своё время с подачи таких же, как вы.
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939
Ольга 24 минуты назад
Разрисована как урка. Мозгов у нее не было и не предвидится.
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6k
Wiedzmin Полчаса назад
фу блѢ
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340
Сергей Полчаса назад


почему эти не под следствием?
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9k
kaboza Полчаса назад
были плюсы в средневековье
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3k
Дмитрий 36 минут назад
А вот интересно! Что хуже- венчание "кукольных" императорских особ с почётным караулом в Исаакиевском соборе или задница какой то девки на фоне того же Исаакиевского собора! Можно ли между этими событиями провести какие то параллели?
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15k
Maks Es 36 минут назад
отцы и деды с храмов колокола скидывали и мракобесов-попов на лесоповале воспитывали, и ни черта ни Бога не боялись.
А вы словно жалкие рабы.
Что вы повторить можете? Отсосать чупачупс? Только не на фоне церкви, а то мало ли... Позорники...
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2k
Точка 38 минут назад
Выпороть до крови несколько раз, потом повторить, потом ещё повторить. Продолжать процедуры до зарождения серого вещества в черепной коробке. Должно помочь! Иначе так и будет своё дупло где попало фотографировать. Вызывая тем самым у прохожих пинательный рефлекс. Чтоб никто не сорвался в истеричные пинки, больную нужно от общества огородить и лечить!
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28k
LEPA 39 минут назад
Вот когда у человека с3,14здят машину или быдло сосед будет по коммуналке бегать с ножом,то этих полицаев хрен дождёшься,а тут очень резво опоросились. Если что,то на бабе и так клеймо ставить негде.
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65k
Максим 41 минуту назад
Выдра татуированная.. как вижу татушки на бабе в таком количестве, блевать хочется.. Уже на локтях стерла.. Плюс накладные ногти.. сама страшная, мда комплексов, как у РВСН
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