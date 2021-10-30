Очередную блогершу задержали за эротическую фотосессию на фоне собора

Девушка уверена, что её подставила микрофинансовая организация, распространив снимки в Сети.
Полиция Санкт-Петербурга установила личность и задержала 31-летнюю инстаграмщицу Ирину Волкову, чьи "вульгарные" видео и фото с оголённой задницей на фоне Исаакиевского собора вчера распространились в Сети.
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Провокационные снимки были сделаны ещё в августе этого года, но пользователи Сети внимание на них обратили лишь накануне. Сейчас с девушкой работают следственные органы
"Грешница" уверена, что под монастырь её подвела микрофинансовая организация, в которой та занимала 19 тысяч рублей
Судя по Instagram Ирины, девушка очень любит фотографироваться в стиле ню и оголяет филейную часть в любой непонятной ситуации
Напомним, что буквально вчера таджикский блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены Тверским судом к 10 месяцам колонии общего режима за фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Очевидно, Волковой светит та же ч. 1 ст. 148 УК ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Но скорее всего, девушка отделается штрафом - она же мать.
UPD: как и предполагалось, Следственный комитет завел на Волкову уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ.
"Подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", - прокомментировали решение о возбуждении уголовного дела в региональном СК.
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типа - ну вот сейчас мы будем показательно наказывать людей за очень двоякие поступки, людям будет из-за чего побузить и у них не будет времени на реальный пздц вокруг
Миллионы "лайков" бы набрала !
Девушки, хотите украсить тело ? -браслетик на ногу наденьте , на худой конец сделайте пирсинг на нос или на бровь. Но наколки, это стремно, они вас обесценивают. Лучше делайте приседания пару раз в неделю, минимум три подхода по двадцать повторений. Всем хороших выходных.
Но вот вопрос - а в чём криминал-то? Ну снялась с голой жопой на фоне здания (да, "радеющие за веру", мне абсолютно до лампочки, собор это или нет. Для меня это здание.). И что? Так-то это максимум административка. Ну, а если это забижает ваши тонкие чуйства, то ваш "господь" ТЕРПЕЛ И ВАМ ВЕЛЕЛ.
И, да, распяли его в своё время с подачи таких же, как вы.
почему эти не под следствием?
А вы словно жалкие рабы.
Что вы повторить можете? Отсосать чупачупс? Только не на фоне церкви, а то мало ли... Позорники...
Ты просто мерзкий лицемер. Твой прадед, нсли он ленинградец, с презрением смотрит на тебя с памятника!