Очередную блогершу задержали за эротическую фотосессию на фоне собора

Напомним, что буквально вчера таджикский блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены Тверским судом к 10 месяцам колонии общего режима за фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Очевидно, Волковой светит та же ч. 1 ст. 148 УК ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Но скорее всего, девушка отделается штрафом - она же мать.