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Криптомиллиардер и самый крупный мошенник заплатил самый крупный залог, чтобы переехать к маме

Криптомиллиардер и самый крупный мошенник заплатил самый крупный залог, чтобы переехать к маме

Автор:
22 декабря 2022 23:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сэм Фридман   арест   биржа   залог   крипта   мошенник   суд   
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Американский основатель криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах за мошенничество. 30-летнего парня ждет пожизненное заключение и конфискация имущества, а ведь так красиво начиналось.

Сэм был кровь от крови американской элиты. Оба его родителя — профессора Стэнфордской школы права, сам он получил образование в престижном MIT. В возрасте 21 года начал работать в статусной инвестиционной компании.

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Большие грязные деньги, как всегда, оказались связаны с большой политикой. Сэм в 2021-2022 потратил $39,2 млн в виде пожертвований политическим кандидатам. Из этой суммы 92% ушло демократам, в частности $5,2 млн на кампанию Джо Байдена. В это самое время co-CEO Бэнкмана-Фрида передал $23,6 млн республиканцам.

В историю Бэнкман-Фрид войдет как мошенник, который потерял порядка $10 млрд инвесторов и пользователей биржи FTX. И теперь вместо того, чтобы отправиться в тюрьму на пожизненный срок, он переедет в дом своих родителей в Калифорнии.

За это послабление из-за тяжелого и нестабильного психического здоровья, Бэнкман-Фрид заплатил рекордные 250 миллионов долларов. Это самый большой досудебный залог в истории США, да и в мировой, наверное, тоже. Сам суд над криптомиллиардером и одним из самых громких мошенников пройдет в следующем году в Нью-Йорке.

Источник:

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Метки: Сэм Фридман   арест   биржа   залог   крипта   мошенник   суд   
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15  комментариев
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2k
Pill 2 минуты назад
Дайте мне мне 250 миллионов, я просто её отдам за свою жизнь.
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4k
Frank Borman 12 минут назад
Ом вей. Опять антисемитизм начинается в Америке. Берни Мэдоффа посадили на 150 лет и он сдох в тюрьме, и этого на столько же посадят. Ну не любят в Америке, когда наглый еврейский поц прихватизирует деньги инвесторов. В отличие от некоторых других стран.
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4k
Барсук 18 минут назад
"Сэм в 2021-2022 потратил $39,2 млн в виде пожертвований политическим кандидатам..." /с/

Ну вот, наконец-то стали называть вещи своими именами.... а то взятки там всякие, коррупция...
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4k
Трям 21 минуту назад
Бля, ну почему мудакам доверяют постить темы, в которых они .нихуя не понимают? Его просто КИ-НУ-ЛИ!!!

Конечно он попизжевал чуток, но понимая слабую компетентность, его тупо натянул "бинанс" по самые помидоры, как конкурента и легкую добычу. Да он виноват. Но это все равно что обвинять инкассатора, перевозившего твои бабки, которого ограбили бандиты.
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9k
Dabus Полчаса назад
"Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида, и согласились сотрудничать со следствием

Издание ABC News со ссылкой на судебные документы пишет, что Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX. Ей грозит до 110 лет лишения свободы.

Ван признал вину по четырем пунктам и потенциально может провести в тюрьме 50 лет. 

По словам Уильямса, Бэнкман-Фрид сейчас находится под стражей сотрудников ФБР и направляется в США. Ранее власти Багамских Островов сообщили, что экс-главу FTX должны были отправить в Америку вечером 21 декабря.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно предъявила Эллисон и Вану обвинения в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что оба являлись «активными участниками» мошеннической схемы и имели «решающее значение» для ее успеха.

В SEC объяснили, что Эллисон незаконно использовала средства клиентов FTX в деятельности Alameda Research, а Ван «создал программный код», который позволял перенаправлять активы пользователей криптовалютной биржи на счета торговой компании"

https://forklog.com/news/kerolajn-ellison-i-geri-van-priznali-vinu-po-svyazannym-s-krahom-ftx-obvineniyamhttps://forklog.com/news/kerolajn-ellison-i-geri-van-priznali-vinu-po-svyazannym-s-krahom-ftx-obvineniyam
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7k
newegg Полчаса назад
Не вместо тюрьмы, а только до суда.
И если не явится в суд, простится со всем залогом.
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75
twincam Час назад
какое противное еврейское хлебало
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945
Антошка Час назад
Меня всегда интересовало, они залог возвращают потом, или что с ним происходит?
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8k
au3 2 часа назад
Вы обвиняетесь, что скомуниздили 10 млрд., но мы вас выпустим под залог 0,25млрд.
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Александр Невский
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