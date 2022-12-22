Криптомиллиардер и самый крупный мошенник заплатил самый крупный залог, чтобы переехать к маме

Американский основатель криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах за мошенничество. 30-летнего парня ждет пожизненное заключение и конфискация имущества, а ведь так красиво начиналось.
Сэм был кровь от крови американской элиты. Оба его родителя — профессора Стэнфордской школы права, сам он получил образование в престижном MIT. В возрасте 21 года начал работать в статусной инвестиционной компании.
Большие грязные деньги, как всегда, оказались связаны с большой политикой. Сэм в 2021-2022 потратил $39,2 млн в виде пожертвований политическим кандидатам. Из этой суммы 92% ушло демократам, в частности $5,2 млн на кампанию Джо Байдена. В это самое время co-CEO Бэнкмана-Фрида передал $23,6 млн республиканцам.
В историю Бэнкман-Фрид войдет как мошенник, который потерял порядка $10 млрд инвесторов и пользователей биржи FTX. И теперь вместо того, чтобы отправиться в тюрьму на пожизненный срок, он переедет в дом своих родителей в Калифорнии.
За это послабление из-за тяжелого и нестабильного психического здоровья, Бэнкман-Фрид заплатил рекордные 250 миллионов долларов. Это самый большой досудебный залог в истории США, да и в мировой, наверное, тоже. Сам суд над криптомиллиардером и одним из самых громких мошенников пройдет в следующем году в Нью-Йорке.
Источник:
- Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу о крупной взятке
- Московский суд арестовал порноактрису за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля
- Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей
- Владелец криптобиржи украл 190 миллионов рублей и хотел сбежать из России
- Московского криптоэнтузиаста кинули на миллион долларов
Ну вот, наконец-то стали называть вещи своими именами.... а то взятки там всякие, коррупция...
Конечно он попизжевал чуток, но понимая слабую компетентность, его тупо натянул "бинанс" по самые помидоры, как конкурента и легкую добычу. Да он виноват. Но это все равно что обвинять инкассатора, перевозившего твои бабки, которого ограбили бандиты.
Издание ABC News со ссылкой на судебные документы пишет, что Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX. Ей грозит до 110 лет лишения свободы.
Ван признал вину по четырем пунктам и потенциально может провести в тюрьме 50 лет.
По словам Уильямса, Бэнкман-Фрид сейчас находится под стражей сотрудников ФБР и направляется в США. Ранее власти Багамских Островов сообщили, что экс-главу FTX должны были отправить в Америку вечером 21 декабря.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно предъявила Эллисон и Вану обвинения в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что оба являлись «активными участниками» мошеннической схемы и имели «решающее значение» для ее успеха.
В SEC объяснили, что Эллисон незаконно использовала средства клиентов FTX в деятельности Alameda Research, а Ван «создал программный код», который позволял перенаправлять активы пользователей криптовалютной биржи на счета торговой компании"
https://forklog.com/news/kerolajn-ellison-i-geri-van-priznali-vinu-po-svyazannym-s-krahom-ftx-obvineniyamhttps://forklog.com/news/kerolajn-ellison-i-geri-van-priznali-vinu-po-svyazannym-s-krahom-ftx-obvineniyam
И если не явится в суд, простится со всем залогом.
Присесть на ПЖ при деньгах -глупо. А мальчишка не дурак.
Его мать, Barbara Helen Fried, профессор права в Стенфорде. К руководству Демпартии отношения не имеет.