Криптомиллиардер и самый крупный мошенник заплатил самый крупный залог, чтобы переехать к маме

За это послабление из-за тяжелого и нестабильного психического здоровья, Бэнкман-Фрид заплатил рекордные 250 миллионов долларов. Это самый большой досудебный залог в истории США, да и в мировой, наверное, тоже. Сам суд над криптомиллиардером и одним из самых громких мошенников пройдет в следующем году в Нью-Йорке.