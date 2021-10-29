FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 761 пост • 237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Суд в США признал дискриминацией увольнение белого мужчины и постановил выплатить ему компенсацию в $10 млн

Суд в США признал дискриминацией увольнение белого мужчины и постановил выплатить ему компенсацию в $10 млн (3 фото)

Автор:
29 октября 2021 07:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Белый   дискриминация   пол   расизм   суд   сша   увольнение   
1437
3

Дэвид Дюваль из штата Мичиган лишился руководящей должности из-за своего пола и расы. Его компания взяла курс на инклюзивность, и белый мужчина в новую политику никак не вписывался. Теперь бывшим работадателям из-за увольнения сотрудника придется разориться на весьма кругленькую сумму.


Дюваль был уволен в 2018 году с поста вице-президента по маркетингу и коммуникациям в фирме Novant Health. Тогда на его должность наняли сразу двух женщин — белую и чернокожую. В суде бизнесмен сумел доказать, что его "ушли" из--за неподходящей расы и пола, хотя компания утверждает, что увольнение состоялось по причине некомпетенции Дюваля. Заметим, однако, что на своей должности тот проработал пять лет, а после того, как фирма взяла курс на инклюзивность, функционал американца пришлось поделить между двумя сотрудницами. Видимо, объем выполняемой работы одной был не под силу.


×


В суде Северной Каролины согласились, что увольнение Дюваля действительно произошло из-за новой политики компании, а решающими факторами в этом деле стали раса и пол сотрудника Novant Health. Впрочем, руководство фирмы, которой присудили выплатить уволенному сотруднику компенсацию, готова подать апелляцию.


Интересно, а если бы на месте Дюваля был чернокожий? Согласились бы тогда в Novant Health с решением суда?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Ynews   Белый   дискриминация   пол   расизм   суд   сша   увольнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Ф Ив Час назад
Если апелляция будет отклонена, то создастся очень хороший прецедент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
153
PAVOR_zp 4 минуты назад
А что за "расизм" - "... белую и чернокожую..." ? Или "белую и черную" или...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
5010_BIRD Полчаса назад
Мужчина был на столько некомпетентным, что пришлось нанять двух женщин чтобы справлялись с его работой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Полчаса назад
Инклузивность - вот новый девиз американских энтерпразев. Афронегры, бабы, геи и лесби, трансгендеры и инвалиды - все должны быть репрезентованы в рядах компании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SerGProS Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 46 минут назад
чувак, мы будем за тебя болеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью "Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах "Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах Цензура или глупость: в антирасистском хите The Rolling Stones усмотрели расизм Цензура или глупость: в антирасистском хите The Rolling Stones усмотрели расизм Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена Учительницу из Калифорнии отстранили от работы за индейский танец Учительницу из Калифорнии отстранили от работы за индейский танец В Мичиганском университете профессора музыки отстранили от работы за показ "расисткого" фильма В Мичиганском университете профессора музыки отстранили от работы за показ "расисткого" фильма
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бросила кино и поселилась в тайге: куда пропала звезда 90-х Татьяна Скороходова
3
89
Бросила кино и поселилась в тайге: куда пропала звезда 90-х Татьяна Скороходова
Обычная многодетная семья в США
8
181
Обычная многодетная семья в США
Набирающие популярность в сообществах
У-дачный вечерний чат
0
19
У-дачный вечерний чат
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
0
16
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#дтп#люди#авто аварии#картинки#коронавирус#природа#дети
#фото#прикол#подборка#Разное#аварии#история#новости#познавательно#интересное#СССР
#интересно#кино#Ynews#Россия#автомобили#автомир#смешные#фильм#актеры#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться