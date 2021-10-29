Суд в США признал дискриминацией увольнение белого мужчины и постановил выплатить ему компенсацию в $10 млн

Дэвид Дюваль из штата Мичиган лишился руководящей должности из-за своего пола и расы. Его компания взяла курс на инклюзивность, и белый мужчина в новую политику никак не вписывался. Теперь бывшим работадателям из-за увольнения сотрудника придется разориться на весьма кругленькую сумму.
Дюваль был уволен в 2018 году с поста вице-президента по маркетингу и коммуникациям в фирме Novant Health. Тогда на его должность наняли сразу двух женщин — белую и чернокожую. В суде бизнесмен сумел доказать, что его "ушли" из--за неподходящей расы и пола, хотя компания утверждает, что увольнение состоялось по причине некомпетенции Дюваля. Заметим, однако, что на своей должности тот проработал пять лет, а после того, как фирма взяла курс на инклюзивность, функционал американца пришлось поделить между двумя сотрудницами. Видимо, объем выполняемой работы одной был не под силу.
В суде Северной Каролины согласились, что увольнение Дюваля действительно произошло из-за новой политики компании, а решающими факторами в этом деле стали раса и пол сотрудника Novant Health. Впрочем, руководство фирмы, которой присудили выплатить уволенному сотруднику компенсацию, готова подать апелляцию.
Интересно, а если бы на месте Дюваля был чернокожий? Согласились бы тогда в Novant Health с решением суда?
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