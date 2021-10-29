Суд в США признал дискриминацией увольнение белого мужчины и постановил выплатить ему компенсацию в $10 млн





Дюваль был уволен в 2018 году с поста вице-президента по маркетингу и коммуникациям в фирме Novant Health. Тогда на его должность наняли сразу двух женщин — белую и чернокожую. В суде бизнесмен сумел доказать, что его "ушли" из--за неподходящей расы и пола, хотя компания утверждает, что увольнение состоялось по причине некомпетенции Дюваля. Заметим, однако, что на своей должности тот проработал пять лет, а после того, как фирма взяла курс на инклюзивность, функционал американца пришлось поделить между двумя сотрудницами. Видимо, объем выполняемой работы одной был не под силу.



