Таджикскому блогеру и его подруге дали по 10 месяцев колонии

Тверской суд Москвы ни на месяц не скостил срок, который вчера потребовал прокурор.
Тверской суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и московскую "модель" Анастасию Чистову на 10 месяцев колонии общего режима за скандальное фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве.
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На заседании по делу Бобиева и Чистовой, которое проходило вчера, прокурор потребовал для парочки по 10 месяцев колонии, что довольно гуманно, поскольку по ч. 1 ст. 148 УК им грозило до 12 месяцев заключения. Суд не стал вступать "в прения" с гособвинителем и оставил наказание, как есть.
После отсидки Руслана Бобиева, настоящее имя которого Руслани Талабджон Муроджонзода, ждет депортация на родину.
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Нужно вдовесок заствить его такое-же фото на фоне мечети сделать.
После отсидки,эта парочка едет в Душанбе.
На фоне соборной мечети:
Она в кокошнике.
Он в форме милиции таджикистана,стоя на коленях прижимается лицом к ее паху...
Те, кто скажут - а вон Моргенштерн, Бузова, Инстасамка - те долбойобы, потому что они пользуются тем, что вы долбойобы и живут припеваючи за счет вас, долбойобов.
По принципу , это где-то на другой планете , в другом городе , в интернете но не со мной ..... пиз"дец , одноклеточные !