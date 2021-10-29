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Таджикскому блогеру и его подруге дали по 10 месяцев колонии

Таджикскому блогеру и его подруге дали по 10 месяцев колонии (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 14:39
Сообщество : Криминал
Метки: блогеры   оскорбление чувств верующих   скандал   суд   таджик   фото   
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Тверской суд Москвы ни на месяц не скостил срок, который вчера потребовал прокурор.

Тверской суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и московскую "модель" Анастасию Чистову на 10 месяцев колонии общего режима за скандальное фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве.

На заседании по делу Бобиева и Чистовой, которое проходило вчера, прокурор потребовал для парочки по 10 месяцев колонии, что довольно гуманно, поскольку по ч. 1 ст. 148 УК им грозило до 12 месяцев заключения. Суд не стал вступать "в прения" с гособвинителем и оставил наказание, как есть.


После отсидки Руслана Бобиева, настоящее имя которого Руслани Талабджон Муроджонзода, ждет депортация на родину.

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Метки: блогеры   оскорбление чувств верующих   скандал   суд   таджик   фото   
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26  комментариев
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4k
Core Полчаса назад
Мелочь, а приятно
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89k
сапер Водичка 2 минуты назад
И плять эту следом за чуркой депортировать !
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10k
котегRUS 9 минут назад
Почаще надо этих утырков на место ставить и пожёстче
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10k
Majul 10 минут назад
Молодцы. Только маловато дали.
Нужно вдовесок заствить его такое-же фото на фоне мечети сделать.
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8k
Тудаблин 11 минут назад
Тупость наказуема.
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2k
Чучело Мяучело 11 минут назад
Может как пуськи откинутся и за бугор свалят, как борцы с режимом? Надежда есть
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24k
Dobry vojak Svejk 11 минут назад
Хорошая новость. Одним бараном в стране станет меньше. Эту дуру с ним отправьте, пусть там сосёт.
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29k
MatveiVainrub 11 минут назад
Токарю токарево , а блогеру блогарево . Всё по чесноку - затосука миллион лайков набрал .
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35k
kalinser 12 минут назад
Предлагаю продолжение!
После отсидки,эта парочка едет в Душанбе.
На фоне соборной мечети:
Она в кокошнике.
Он в форме милиции таджикистана,стоя на коленях прижимается лицом к ее паху...
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32k
Mamin Sibiriak 13 минут назад
Да за само слово "блогер" нужно срок давать. Заипали уже недоумки с неначатым средним образованием и понтами как у короля Саудовской Аравии - трёх слов без ошибок написать не может, а туда же, жизни учить.

Те, кто скажут - а вон Моргенштерн, Бузова, Инстасамка - те долбойобы, потому что они пользуются тем, что вы долбойобы и живут припеваючи за счет вас, долбойобов.
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88
Feud 14 минут назад
Блогерша надолго запомнит надетый китель.
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57k
pynh 21 минуту назад
Что за статья-то?
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3k
Дмитрий 22 минуты назад
Анастасия Чистова. Из портфолио: "Модель. Имею опыт работы ртом. Ранее судима....За опыт работы ртом."
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35k
kalinser 23 минуты назад
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578
liveevil 24 минуты назад
Справедливость восторжествовала!
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13k
куджо 24 минуты назад
А где же депортация
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432
Куртуазный Маньерист 24 минуты назад
Таджикскому блогеру и его подруге дали по 10 месяцев колонииПосмотреть
Таджикскому блогеру и его подруге дали по 10 месяцев колонии
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45k
zloykoyot Полчаса назад
Ну чё, болхеры, кто следующий попиариться решит?
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