Таджикскому блогеру и его подруге дали по 10 месяцев колонии

На заседании по делу Бобиева и Чистовой, которое проходило вчера, прокурор потребовал для парочки по 10 месяцев колонии, что довольно гуманно, поскольку по ч. 1 ст. 148 УК им грозило до 12 месяцев заключения. Суд не стал вступать "в прения" с гособвинителем и оставил наказание, как есть.





После отсидки Руслана Бобиева, настоящее имя которого Руслани Талабджон Муроджонзода, ждет депортация на родину.