Турецкое жало обагрилось русской кровью: ВСУ применили Bayraktar для атаки на позиции ДНР

Вооружёнными силами Украины (ВСУ) впервые в боевой обстановке был использован ударный дрон турецкого производства - Байрактар ТБ2. Беспилотник нанёс удар по позициям Народной милиции Донецкой народной республики.
О результативности атаки турецкой боевой машины, недавно появившейся на вооружении ВСУ, редакции Vesti.ua, во вторник, 26 октября, рассказал журналист Юрий Бутусов.
По его сообщению, расположение 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны Донецкой республики. «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил Бутусов.
ВС ДНР не смогли вовремя обнаружить и сбить дрон, утверждает Бутусов. Приказ на боевое применение Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, дополнил журналист.
Об эскалации боевых действий, теперь с помощью боевого беспилотного летательного аппарата турецкого производства, также сообщил и волонтёр Роман Доник. Им же опубликовано видео атаки с борта дрона.
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Беспилотник Bayraktar TB2 способен преодолеть под управлением оператора 150 км, находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км. Максимальная скорость полёта боевой машины 222 - крейсерская скорость - 130 км/час. Как правило, БПЛА имеет на вооружении 4 управляемые противотанковые ракеты, либо авиационные бомбы.
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В сообщении украинского хенерала сообщается, что "беспилотник не пересекал линию соприкосновения".
А из видео следует, что он практически над этой гаубицей висит. Фигурка убегающего человека в начале видео (интересно, почему он убегает, если "дрон никто не заметил") - в помощь для понимания масштаба размеров.
Т.е. гаубица в соответствии с видео находится ЗА линией соприкосновения, причем С УКРАИНСКОЙ стороны.
Короче, очередное промоушн-видео про грозную армию.
В помойку.
В то же время потери среди «Панцирей» составили девять комплексов около 118 миллионов долларов в денежном эквиваленте."
https://lenta.ru/news/2021/03/11/podschitali/https://lenta.ru/news/2021/03/11/podschitali/
Видимо, у украинцев появилось много лишних денег.
А перед каждым американцем любому украинцу полагается делать Ку! и присесть, приспустив штаны.
Собственно, Байрактары и в Сирии пачками валят.
Нахрена сюда вообще бред этого дегенерата тащить?
Т.е. как обычно, брешут.
PS Про использование российских ядерных минометов на Донбассе мы тоже уже от украинских главкомов слышали.
Там расстояние до пушки вообще не меняется практически с точки съемки. Угол наклона можешь сам посчитать.
Их почему-то решили не трогать.
И в Сирии, и в Ливии их сбивают регулярно. Даже армяне на древней советской технике смогли несколько штук Байрактаров в Карабахе угробить.
Ох, наивный.
facepalm
Давайте я скажу, что оператор БПЛА африканец Мбвомбобмво. Равносильное заявление будет.
"ответка" на артобстрел будет такой артобстрел, а не точечное тыкание рядовых бойцов, голову то включите. Или везде русские мерещатся