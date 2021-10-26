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Турецкое жало обагрилось русской кровью: ВСУ применили Bayraktar для атаки на позиции ДНР

Турецкое жало обагрилось русской кровью: ВСУ применили Bayraktar для атаки на позиции ДНР (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 22:45
Сообщество : Военное
Метки: Bayraktar   ВСУ   ДНР   Украина   видео   впервые   политика   удар   
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Вооружёнными силами Украины (ВСУ) впервые в боевой обстановке был использован ударный дрон турецкого производства - Байрактар ТБ2. Беспилотник нанёс удар по позициям Народной милиции Донецкой народной республики.

О результативности атаки турецкой боевой машины, недавно появившейся на вооружении ВСУ, редакции Vesti.ua, во вторник, 26 октября, рассказал журналист Юрий Бутусов.


По его сообщению, расположение 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны Донецкой республики. «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил Бутусов.

ВС ДНР не смогли вовремя обнаружить и сбить дрон, утверждает Бутусов. Приказ на боевое применение Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, дополнил журналист.

Об эскалации боевых действий, теперь с помощью боевого беспилотного летательного аппарата турецкого производства, также сообщил и волонтёр Роман Доник. Им же опубликовано видео атаки с борта дрона.


Беспилотник Bayraktar TB2 способен преодолеть под управлением оператора 150 км, находиться в воздухе от 12 до 24 часов и поражать цели на расстоянии до 8 км. Максимальная скорость полёта боевой машины 222 - крейсерская скорость - 130 км/час. Как правило, БПЛА имеет на вооружении 4 управляемые противотанковые ракеты, либо авиационные бомбы.

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Метки: Bayraktar   ВСУ   ДНР   Украина   видео   впервые   политика   удар   
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653
Дед Мазай Час назад
Безпилотные самолёты... Радио-управляемые танки... Может ну его уже втюхивать миллионы в железки, чтобы они друг друга уничтожали? Не выгоднее ли двум министрам обороны по телефону в морской бой сыграть?
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440
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Давно пора вс днр и лнр разрешить убивать хохлов. Думается мне, что если Вован даст добро, то вся эта бендеровская мразота будет перебита за неделю.
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27k
Peacemaker1873 51 минуту назад
Не место ли посту в антифишках? И да, я украинец, но это провокация на политический срачь.
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28k
Антон 53 минуты назад
Донбасс давно понял за 7 лет, что в Россию его не примут. Кремль договариваться с Украиной не хочет, так как там пересекаются интересы Байденов. В итоге люди будут продолжать страдать.
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27k
lem02 56 минут назад
Гаубица трофейная, конечно?
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1k
Атомный Крот 57 минут назад
Ой, дебилы-фейкометы.

В сообщении украинского хенерала сообщается, что "беспилотник не пересекал линию соприкосновения".

А из видео следует, что он практически над этой гаубицей висит. Фигурка убегающего человека в начале видео (интересно, почему он убегает, если "дрон никто не заметил") - в помощь для понимания масштаба размеров.

Т.е. гаубица в соответствии с видео находится ЗА линией соприкосновения, причем С УКРАИНСКОЙ стороны.


Короче, очередное промоушн-видео про грозную армию.

В помойку.
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1k
Атомный Крот Час назад
"бойцам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, на вооружении которой находятся российские «Панцири», удалось уничтожить как минимум 47 турецких ударных беспилотников. При этом, подчеркнул Яворски, в данном случае речь идет только о документально подтвержденных случаях на самом же деле сбитых Bayraktar могло быть еще больше. В денежном эквиваленте эти потери составили порядка 245 миллионов долларов, уточнил автор.

В то же время потери среди «Панцирей» составили девять комплексов около 118 миллионов долларов в денежном эквиваленте."

https://lenta.ru/news/2021/03/11/podschitali/https://lenta.ru/news/2021/03/11/podschitali/

Видимо, у украинцев появилось много лишних денег.

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-(0)_(0)- Час назад
А что, с-500 в военторг еще не подвезли?
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3k
Дмитрий Час назад
Можно сказать только то, что вот это уже очень серьёзно... Это 100 %! Как бы...даже лучше в слух не говорить...
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1k
Атомный Крот Час назад
Бутусов брешет как всегда.

Нахрена сюда вообще бред этого дегенерата тащить?
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15k
Maks Es Час назад
мне одному показалось, что гаубица эта развалилась ещё до взрыва?
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3k
Нескучный сад Час назад
Ну что же... Ждём ассиметричного (а может быть и симметричного) ответа от ДНР. Заодно пощупаем этого турка на устойчивость к современным средствам обнаружения и поражения российского производства.
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20
Vladimir Tulupov Нескучный сад Час назад
Диванный ждун с щупом.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−77
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215
Максим Максимов vikklu 45 минут назад
ПРУФ - в студию, иначе ты - ОПУЩЕНЫЙ 3,143ДЮК
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