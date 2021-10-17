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Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь взять интервью у политолога из Грузии

Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь взять интервью у политолога из Грузии (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   грузия   интервью   политика   смешно   телевидение   язык   
2079
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1
На Украинском телевидении русский язык запрещен. Но как в таком случае общаться с грузинами, которые на мове не розмовляют?

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Метки: Украина   грузия   интервью   политика   смешно   телевидение   язык   
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21  комментарий
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36
Виталий Шаров Час назад
Ну дебилы же,что тут еще сказать.. Я о тех уродах,которые приняли этот абсурдный "языковый" закон,тем самым усложнив жизнь себе и своим соотечественникам.
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5k
Анна Петрикова 6 секунд назад
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4k
aleksei 13 минут назад
Грузин молодец, мог бы еще нахрен на грузинском послать
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−141
Ааам 14 минут назад
а вна Расасии если на немецком по русскому ТВ болтать то можно?))) Кацапы смешные )))
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2k
Vlamir 18 минут назад
В библейской истории из за такой ситуации вавилонская башня не была достроена!
Правда там боги вопрос замутили, а здесь тупые политики!
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4k
tamin 22 минуты назад
Обожралась журналюги. Даже не подготовились
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−1
Oksana Voloshina Полчаса назад
Это абсолютная непраада
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5k
Александр Полчаса назад
П.и.з.д.е.ц!
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13k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Гур 39 минут назад
Помнится ещё до майдана на укртв одна дамочка с Маратом Башаровым в такую ситуацию попала...
Ссылка youtu.be
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−55
А. А. 59 минут назад
В истории было, что-то подобное.
- Про кого вы должны забыть?
- Про Герострата!
- Кого вы не должны вспоминать?
- Герострата!
- Кто должен сгинуть в небытии?
- Герострат! Герострат! Геростраааат!
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36
Konstantin Kapanadze 59 минут назад
Русский отменили а Английский не выучили
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561
SLON Час назад
Полный п.из.дёжь.
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954
Палыч Час назад
Дикари.
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10k
котегRUS Час назад
укропы сами себя опустили ниже плинтуса...уж лучше бы языки себе поотрезали, чтобы не дай Бог слово русское не сказать
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Театр абсурда. Хороший пример когда люди открещиваются от своей истории, хотя большинство людей там просто обманули.
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