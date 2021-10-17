Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь взять интервью у политолога из Грузии

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На Украинском телевидении русский язык запрещен. Но как в таком случае общаться с грузинами, которые на мове не розмовляют?
Ведущие телеканала «Украина 24» в прямом эфире, интервьюируя грузинского политолога Гелу Васадзе в ситуации, складывающейся вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, попали в неловкую ситуацию. Эксперту стали задавать вопросы на украинском языке, а когда тот попытался ответить по-русски, его перебили, заметив, что этот язык на местном ТВ не используется.
— Какой будет политическая жизнь и — в принципе — какой будет жизнь Саакашвили в ближайшие шесть лет? - задают вопрос журналисты
— Давайте по-русски! - предлагает Васадзе.
— Мы не можем перейти в новостях на русский язык! Если вы нас не понимаете, то...
— А мне вам на грузинском отвечать? - удивляется грузинский политолог, заявив, что ему, как ответственному человеку, сложно отвечать, если он плохо понимает вопрос.
— Давайте по-русски! - предлагает Васадзе.
— Мы не можем перейти в новостях на русский язык! Если вы нас не понимаете, то...
— А мне вам на грузинском отвечать? - удивляется грузинский политолог, заявив, что ему, как ответственному человеку, сложно отвечать, если он плохо понимает вопрос.
Напомним, что в 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»., который стал обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, а также учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и СМИ. Несмотря на недовольство многих граждан страны этим положением, 15 июля Конституционный суд (КС) Украины признал эту норму законной и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения.
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