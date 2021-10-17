Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь взять интервью у политолога из Грузии

— Какой будет политическая жизнь и — в принципе — какой будет жизнь Саакашвили в ближайшие шесть лет? - задают вопрос журналисты

— Давайте по-русски! - предлагает Васадзе.

— Мы не можем перейти в новостях на русский язык! Если вы нас не понимаете, то...

— А мне вам на грузинском отвечать? - удивляется грузинский политолог, заявив, что ему, как ответственному человеку, сложно отвечать, если он плохо понимает вопрос.