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По центру Киева прошли сторонники Ку-клукс-клана

По центру Киева прошли сторонники Ку-клукс-клана (3 фото)

Автор:
01 ноября 2021 16:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   ку-клукс-клан   национализм   националисты   расизм   
1331
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Белые простыни и колпаки с прорезями для глаз на голове. Обычный митинг на Украине.

По центру Киева прошлись клоуны сторонники Ку-клукс-клана. Для большего эффекта они замотались в простыни, как после бани, и выкрикивали речевки.

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С собой они тащили плакаты с надписями «Белая сила» и «ККК вернулся!»

После этого они устроили гламурную фотосессию на Крещатике. Опять же, с радостными криками и зигованием. Раздавали ли они автографы всем желающим - не сообщается.


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Метки: Украина   ку-клукс-клан   национализм   националисты   расизм   
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22  комментария
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1k
Сергей Час назад
чувак, что ты имеешь против ККК ?
ты ниггер?
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332
MerryGoRound 3 минуты назад
Как стало известно - это очень дурная, но все таки не акция реальных ККК а просто идиотское переодевание на Хэллоуин! Но кого волнуют факты, да? Легче же настрочить очередной патриотный говновброс и устроить срач....
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769
Миша 13 минут назад
Ну с речевками понятно, умеют. А как же их браты из Гейропы и США, выступающие против расизма... Не поймутс ведь, корм урежут, и ваапще
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261
Chaim Kushnir 59 минут назад
молодцы же, вперед, в полную европу!) Уровень тупости, накрывшей всю страну большой мохнаткой только поражает. КАк настолько можно отупеть за несколько лет? Не просто отупеть, а отупеть до состояние больного шизофренией скота.
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270
Andrey Час назад
Ну а что вы хотели ? Это вам не Америка - неграм ноги не моют , и не Россия- в Одессе обезьяны бородатые вон попробовали на свадьбе стрельнуть,так менты всю свадьбу мордой в пол положили !
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270
Andrey Крайт 4 минуты назад
Да ради бога, ошивайтесь на здоровье , мы вам не запрещаем !
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2k
Александр Алехин Час назад
А это точно Киев? Зачем вообще проводить демонстрацию на парковке?
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332
MerryGoRound Александр Алехин Минуту назад
Потому что это не демонстрация и не акция, как утверждают наши пропагандоны, а банальное тупо провокационное переодевание на Хэллоуин!
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
nobody® 2 часа назад
Хэллоуин же
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3k
Outcast 3 часа назад
Для Украины это норма. У них что не день так очередной перформанс или инсталляция. Помнится даже дарт Вейдер в президенты собирался.
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270
Andrey Outcast Час назад
Ну и что в этом плохого ? Главное что в школах детей не убивают !
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8k
Кенвуд 3 часа назад
Ждем парад маньяков, зоофилов и педофилов. Почему-то не удивлюсь
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63k
Нанук Паналык 3 часа назад
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