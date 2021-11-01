По центру Киева прошли сторонники Ку-клукс-клана

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Белые простыни и колпаки с прорезями для глаз на голове. Обычный митинг на Украине.
По центру Киева прошлись
клоуны сторонники Ку-клукс-клана. Для большего эффекта они замотались в простыни, как после бани, и выкрикивали речевки.
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С собой они тащили плакаты с надписями «Белая сила» и «ККК вернулся!»
После этого они устроили гламурную фотосессию на Крещатике. Опять же, с радостными криками и зигованием. Раздавали ли они автографы всем желающим - не сообщается.
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