Интересные факты о фильме "Скалолаз"

На съёмках, Ренни Харлин лично проверял страховочное оборудование. Только тогда, когда всё было проверено и протестировано, режиссёр начинал съёмку.

В титрах к фильму есть пояснение, касающееся поломки альпинистского снаряжения в начале фильма. В титрах сказано, что сделано это всё лишь для зрелищности, а на самом деле, такого с оборудованием произойти не могло.