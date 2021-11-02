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Интересные факты о фильме "Скалолаз"

Интересные факты о фильме "Скалолаз" (7 фото)

Автор:
02 ноября 2021 09:32
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   роль   скалолаз   факты   фильм   
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Ренни Харлин закончил работу над "Крепким орешком" и получил предложение снять "Скалолаза". От предложения этого режиссёр некоторое время отказывался, ему казалось, что сценарии этих фильмов слишком похожи. Но вот студия хотела видеть в режиссёрском кресле именно Харлина и убедить его всё же удалось.

Не в восторге от сценария был и Сильвестр Сталлоне. Мотивация актёра заключалась в собственном страхе высоты, от которого Сталлоне планировал избавиться по ходу съёмок "Скалолаза". По словам самого Сильвестра, цель была достигнута.

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На съёмках, Ренни Харлин лично проверял страховочное оборудование. Только тогда, когда всё было проверено и протестировано, режиссёр начинал съёмку.

В титрах к фильму есть пояснение, касающееся поломки альпинистского снаряжения в начале фильма. В титрах сказано, что сделано это всё лишь для зрелищности, а на самом деле, такого с оборудованием произойти не могло.

Но такое предупреждение фильм от критики не спасло. Альпинисты и все причастные долго ругали "Скалолаза" за его нереалистичность. В фильме были показаны приёмы, не применяющиеся в реальной жизни и неправильное использование оборудования. Вероятно, всё это было в угоду зрелищности.

Некоторые детали Ренни Харлин добавлял в фильм по ходу съёмок. Так, например, игрушки, падающей в пропасть в начале фильма, не было в сценарии. Игрушка тоже была добавлена для эффектности и драматизма.

Актрисе, которая должна была выскользнуть из руки главного героя, пришлось непросто. Выскальзывала она несколько часов, дубль за дублем. Сцена должна была быть идеальной, с точки зрения создателей фильма, но каждый раз получалось что-то не то. В итоге, идеал так и не был достигнут, пришлось идти на компромисс.

В роли главного злодея в фильме, Ренни Харлин хотел видеть Дэвида Боуи, но музыканту и режиссёру договориться не удалось. В итоге, роль досталась Джону Литгоу.

Бюджет фильма составил 70 миллионов долларов, в мировом прокате же "Скалолаз" собрал 255 миллионов. На первый взгляд даже удивительно, что мы не увидели сиквел.

На самом деле, сиквел планировался. Но во-первых, "Скалолаз" хорошо показал себя в мировом прокате, но в США успеха не имел. Во-вторых, карьера Сталлоне, во второй половине 90-х, складывалась не лучшим образом и фильмы с ним то и дело проваливались. В-третьих, задумка для сиквела таки была, но она предполагала съёмку на плотине Гувера и её реализация требовала огромного бюджета.

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Метки: актеры   интересно   кино   роль   скалолаз   факты   фильм   
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