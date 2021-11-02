Интересные факты о фильме "Скалолаз"

Ренни Харлин закончил работу над "Крепким орешком" и получил предложение снять "Скалолаза". От предложения этого режиссёр некоторое время отказывался, ему казалось, что сценарии этих фильмов слишком похожи. Но вот студия хотела видеть в режиссёрском кресле именно Харлина и убедить его всё же удалось.
Не в восторге от сценария был и Сильвестр Сталлоне. Мотивация актёра заключалась в собственном страхе высоты, от которого Сталлоне планировал избавиться по ходу съёмок "Скалолаза". По словам самого Сильвестра, цель была достигнута.
На съёмках, Ренни Харлин лично проверял страховочное оборудование. Только тогда, когда всё было проверено и протестировано, режиссёр начинал съёмку.
В титрах к фильму есть пояснение, касающееся поломки альпинистского снаряжения в начале фильма. В титрах сказано, что сделано это всё лишь для зрелищности, а на самом деле, такого с оборудованием произойти не могло.
Но такое предупреждение фильм от критики не спасло. Альпинисты и все причастные долго ругали "Скалолаза" за его нереалистичность. В фильме были показаны приёмы, не применяющиеся в реальной жизни и неправильное использование оборудования. Вероятно, всё это было в угоду зрелищности.
Некоторые детали Ренни Харлин добавлял в фильм по ходу съёмок. Так, например, игрушки, падающей в пропасть в начале фильма, не было в сценарии. Игрушка тоже была добавлена для эффектности и драматизма.
Актрисе, которая должна была выскользнуть из руки главного героя, пришлось непросто. Выскальзывала она несколько часов, дубль за дублем. Сцена должна была быть идеальной, с точки зрения создателей фильма, но каждый раз получалось что-то не то. В итоге, идеал так и не был достигнут, пришлось идти на компромисс.
В роли главного злодея в фильме, Ренни Харлин хотел видеть Дэвида Боуи, но музыканту и режиссёру договориться не удалось. В итоге, роль досталась Джону Литгоу.
Бюджет фильма составил 70 миллионов долларов, в мировом прокате же "Скалолаз" собрал 255 миллионов. На первый взгляд даже удивительно, что мы не увидели сиквел.
На самом деле, сиквел планировался. Но во-первых, "Скалолаз" хорошо показал себя в мировом прокате, но в США успеха не имел. Во-вторых, карьера Сталлоне, во второй половине 90-х, складывалась не лучшим образом и фильмы с ним то и дело проваливались. В-третьих, задумка для сиквела таки была, но она предполагала съёмку на плотине Гувера и её реализация требовала огромного бюджета.
Источник:
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