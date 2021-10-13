"Терминатор" - каким первоначально должен был быть фильм?

Сегодня мы вспомним знаменитый фильм "Терминатор" и возможно, что даже удивимся, когда узнаем каким же должен был быть этот отличный фантастический боевик.
Перво-наперво напомним историю идеи "Терминатора". Малоизвестный тогда режиссер Джеймс Кэмерон на съемках фильма "Пираньи 2: Нерест" (редкостная ерунда, кстати из проекта Кэмерона удалили еще до конца съемок) мучался от простуды. И вот в "температурном бреду" к этому талантливому парню пришла странная "картинка". Стальные блестящие роботы в виде скелетов размахивая мечами, бодро сокращали "человеков" на фоне дымящихся развалин.
Проснувшись Кэмерон тут же зарисовал железного парня с клинком, и начал размышлять куда же его лучше пристроить.
Так как из "Пираний" Кэмерона "попросили", режиссер использовал освободившиеся время чтобы написать сценарий. Насколько он был похож на то зрелище, которое мы увидели в итоге на экране? Смотрите сами:
Действие фильма разворачивалось исключительно в будущем. Выжившее после Большой войны человечество противостояло целой армии пугающе одинаковых роботов. Причем люди были вооружены огнестрельным оружием, а роботы мечами-топорами и прочими острыми вещицами.
Кэмерон перечитал получившийся сценарий, и понял что это будет слишком дорого. Все эти армии роботов, подходящие развалины и большая массовка людей. Ни одна студия не захочет вложить столько денег в рискованный проект, так что нужно было материал переделывать...
После долгих раздумий, режиссер решил сэкономить бюджет (которого у него еще не было ;)) в два раза. Первая половина фильма должна была разворачиваться в мрачном будущем (бои в развалинах и прочие прелести), а вторая в наше спокойное время в котором сразятся лучший воин Сопротивления и одна из боевых машин. Ну, и меч из арсенала киборга был удален - в нашем настоящем можно достать оружие и поинтереснее ;)
Прочитав для вдохновения несколько фантастических книг, Кэмерон определился с целью миссии пришельцев из будущего, этот квест собственно без особых изменений попал в окончательный сценарий фильма...
Студии сценарий понравился, но опять же вкладывать много денег желания не было - экономия должна быть экономной и все такое. Так что никаких массовых боевых сцен в будущем (и само показанное будущее на экране уменьшить до минимума) - хватит и десятка "кукол" в кадре, плюс танчик-другой...
Сценарий был снова переделан, и начался поиск подходящих актеров. Линда Хэмилтон на роль Сары Коннор нашли судя по всему, без особых проблем - мне не удалось найти информацию о том, кто же еще претендовал на эту роль.
А вот на роль киборга планировалось взять актера с незаметной внешностью, он согласно сценарию должен был затеряться в толпе, чтобы сподручнее подкрадываться к Саре Коннор. На эту роль планировалось взять таких актеров как Лэнс Хенриксен (он спустя несколько лет сыграет андроида Бишопа в другом фильме Кэмерона - "Чужие"), а так же актер и спортсмен О. Джей Симпсон. Ну, и если верить некоторым отдельным источником, то и Мел Гибсон мог стать терминатором. Так же на роль пробовался Сильвестр Сталлоне...
А вот на роль Кайла Ривза студия усиленно проталкивала малоизвестного, но очень крепкого парня, которого многие зрители узнали по фильму "Конан-варвар", Арнольда Шварценеггера. Кэмерон был категорически против "качка" в роли повстанца из голодного будущего, так что был настроен дать семикратному "Мистеру Олимпия" отказ. Но после недолгой беседы понял, что "Железного Арни" нужно точно брать, правда на роль зловещего киборга...
Повторюсь, что студия мало верило в проект и экономило где только можно. В результате было предложено завершить фильм взрывом бензовоза, который должен был уничтожить терминатора и обнявшейся парочкой (Сара и Кайл) - мол, все хорошо - наши победили. Но Кэмерон "с боем и скандалами" выбил таки продолжение в виде сцены на заводе...
Так же Кэмерон с боем убрал сцену, в которой терминатор должен был много кушать все подряд, чтобы его раны затягивались. Режиссер здраво рассудил, что он "снимает фантастику, а не компьютерную игру"...
Вот собственно, каким мог быть "Терминатор" который мы знаем. Посмотрели бы первоначальную версию?;)
Источник:
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