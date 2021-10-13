"Терминатор" - каким первоначально должен был быть фильм?

Сценарий был снова переделан, и начался поиск подходящих актеров. Линда Хэмилтон на роль Сары Коннор нашли судя по всему, без особых проблем - мне не удалось найти информацию о том, кто же еще претендовал на эту роль.





А вот на роль киборга планировалось взять актера с незаметной внешностью, он согласно сценарию должен был затеряться в толпе, чтобы сподручнее подкрадываться к Саре Коннор. На эту роль планировалось взять таких актеров как Лэнс Хенриксен (он спустя несколько лет сыграет андроида Бишопа в другом фильме Кэмерона - "Чужие"), а так же актер и спортсмен О. Джей Симпсон. Ну, и если верить некоторым отдельным источником, то и Мел Гибсон мог стать терминатором. Так же на роль пробовался Сильвестр Сталлоне...





А вот на роль Кайла Ривза студия усиленно проталкивала малоизвестного, но очень крепкого парня, которого многие зрители узнали по фильму "Конан-варвар", Арнольда Шварценеггера. Кэмерон был категорически против "качка" в роли повстанца из голодного будущего, так что был настроен дать семикратному "Мистеру Олимпия" отказ. Но после недолгой беседы понял, что "Железного Арни" нужно точно брать, правда на роль зловещего киборга...