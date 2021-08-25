"Отчаянный" - 15 интересных фактов о боевике с Антонио Бандерасом и Сальмой Хайек

Он — бесстрашный герой, ведущий охоту на короля преступного мира. Но — исполнить приговор невозможно. Но — вновь на карту поставлена жизнь любимой, и начинается жестокое противостояние одиночки и армии вооруженных до зубов головорезов.
Ну, а начнем мы наш рассказ с фильма Роберта Родригеса под названием "Музыкант" (El mariachi), который был снят в 1993 году. Эта мексиканская лента снятая за 7 000 000 долларов, собрала только в американском прокате более 2 000 000 долларов. И режиссер Родригес решил переснять эту историю "интересно и богато", но теперь уже в Голливуде...
Новая версия фильма получила название "Отчаянный" (Desperado). Сценарий был сильно переделан (Родригес снова писал его "в одно лицо"). Ну, а студии Columbia Pictures Corporation и Los Hooligans Productions, выделили бюджет в 7 000 000 долларов.
Первоначальная версия сценария называлась "Стрелок" (El Pistolero), и уже позже была переименована в "Отчаянного", но в мексиканском кинопрокате лента все равно демонстрировалась под названием "Стрелок". Дело в том, американский зритель знал несколько фильмов под названием "Стрелок" и Columbia Pictures не хотелось чтобы творение Родригеса затерялось...
Сценарий готов, бюджет одобрен. Начался поиск актеров. Если с Антонио Бандерасом особых проблем не было, то вот на главную женскую роль рассматривалось несколько кандидаток. Как и совсем неизвестных, так и уже "засветившихся". Главную женскую роль могла сыграть Дженнифер Лопес, но в конце концов выбор режиссера пал на мексиканскую актрису Сальму Хайек. Интересный факт - рост Сальмы всего-навсего 157 сантиметров.
Ну, а на второстепенные роли были приглашены актеры, которые в дальнейшим еще будут неоднократно появляться в фильмах Родригеса - Чич Марин, Стив Бушеми и конечно же колоритнейший бывший преступник и чемпион по боксу шата Пенсильвания Дэнни Трехо.
Съемки проходили в Мексике (где же еще?;)) Так же в фильме "снялся" мексиканский бар под названием Corona Club.
Антонио Бандерас на съемках лично пел и играл на гитаре. Как по мне получилось хорошо!
Когда Квентин Тарантино проявил интерес к "Отчаянному", в сценарий тут же был вписан его персонаж.
Дэнни Трехо остался доволен работой в этом фильме, но в одном интервью посетовал что его замечательный персонаж, получил очень мало экранного времени...
А вы знали что персонажа Стива Бушеми в фильме зовут... Бушеми?;)
"Отчаянный был показан на Каннском кинофестивале, но к сожалению, вне конкурса, так что премии лента там не получила...
Пистолет на поясе с выдвижной кобурой, позже появился и в фильме "От заката до рассвета". Бережет Родригес свой реквизит!
С бюджетом 7 000 000 долларов "Отчаянный" собрал только в американском прокате более 25 000 000 долларов. Плюс отличные продажи на носителях.
Собственно после "Отчаянного" Антонио Бандерас и Сальма Хайек начали получать предложения от крупных голливудских киностудий.
В 2003 вышло прямое продолжение фильма, под названием "Однажды в Мексике". Хотя состав и был более звездный (добавились Джонни Депп, Микки Рурк, Ева Медес, Уиллем Дефо, Энрике Иглесиас), как на мое мнение продолжение вышло заметно хуже...
А вам понравился фильм "Отчаянный"?
Источник:
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Первая мысль: ну, здец! Когда успели столько наснимать и где найти время шоб посмотреть пропущенные 13 фильмов?
Автор, срочно подправь! Вся соль, что бюджет El mariachi не 7 000 000 (сем миллионов долларов, а 7000 (семь тысяч долларов).