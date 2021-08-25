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"Отчаянный" - 15 интересных фактов о боевике с Антонио Бандерасом и Сальмой Хайек

"Отчаянный" - 15 интересных фактов о боевике с Антонио Бандерасом и Сальмой Хайек (8 фото)

Автор:
25 августа 2021 08:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   отчаянный   роль   факты   фильм   
3181
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Он — бесстрашный герой, ведущий охоту на короля преступного мира. Но — исполнить приговор невозможно. Но — вновь на карту поставлена жизнь любимой, и начинается жестокое противостояние одиночки и армии вооруженных до зубов головорезов.


Ну, а начнем мы наш рассказ с фильма Роберта Родригеса под названием "Музыкант" (El mariachi), который был снят в 1993 году. Эта мексиканская лента снятая за 7 000 000 долларов, собрала только в американском прокате более 2 000 000 долларов. И режиссер Родригес решил переснять эту историю "интересно и богато", но теперь уже в Голливуде...

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Новая версия фильма получила название "Отчаянный" (Desperado). Сценарий был сильно переделан (Родригес снова писал его "в одно лицо"). Ну, а студии Columbia Pictures Corporation и Los Hooligans Productions, выделили бюджет в 7 000 000 долларов.


Первоначальная версия сценария называлась "Стрелок" (El Pistolero), и уже позже была переименована в "Отчаянного", но в мексиканском кинопрокате лента все равно демонстрировалась под названием "Стрелок". Дело в том, американский зритель знал несколько фильмов под названием "Стрелок" и Columbia Pictures не хотелось чтобы творение Родригеса затерялось...


Сценарий готов, бюджет одобрен. Начался поиск актеров. Если с Антонио Бандерасом особых проблем не было, то вот на главную женскую роль рассматривалось несколько кандидаток. Как и совсем неизвестных, так и уже "засветившихся". Главную женскую роль могла сыграть Дженнифер Лопес, но в конце концов выбор режиссера пал на мексиканскую актрису Сальму Хайек. Интересный факт - рост Сальмы всего-навсего 157 сантиметров.


Ну, а на второстепенные роли были приглашены актеры, которые в дальнейшим еще будут неоднократно появляться в фильмах Родригеса - Чич Марин, Стив Бушеми и конечно же колоритнейший бывший преступник и чемпион по боксу шата Пенсильвания Дэнни Трехо.


Съемки проходили в Мексике (где же еще?;)) Так же в фильме "снялся" мексиканский бар под названием Corona Club.


Антонио Бандерас на съемках лично пел и играл на гитаре. Как по мне получилось хорошо!


Когда Квентин Тарантино проявил интерес к "Отчаянному", в сценарий тут же был вписан его персонаж.


Дэнни Трехо остался доволен работой в этом фильме, но в одном интервью посетовал что его замечательный персонаж, получил очень мало экранного времени...


А вы знали что персонажа Стива Бушеми в фильме зовут... Бушеми?;)


"Отчаянный был показан на Каннском кинофестивале, но к сожалению, вне конкурса, так что премии лента там не получила...


Пистолет на поясе с выдвижной кобурой, позже появился и в фильме "От заката до рассвета". Бережет Родригес свой реквизит!


С бюджетом 7 000 000 долларов "Отчаянный" собрал только в американском прокате более 25 000 000 долларов. Плюс отличные продажи на носителях.


Собственно после "Отчаянного" Антонио Бандерас и Сальма Хайек начали получать предложения от крупных голливудских киностудий.


В 2003 вышло прямое продолжение фильма, под названием "Однажды в Мексике". Хотя состав и был более звездный (добавились Джонни Депп, Микки Рурк, Ева Медес, Уиллем Дефо, Энрике Иглесиас), как на мое мнение продолжение вышло заметно хуже...


А вам понравился фильм "Отчаянный"?

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Метки: актеры   интересно   кино   отчаянный   роль   факты   фильм   
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7k
ďim_13 3 часа назад
Сальма клёвая!
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Masha 2 часа назад
Как сказал Вуди Харрельсон - Когда боги решили спустить на землю копию своего божественного великолепия, они назвали ее Сальма Хайек.
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15k
Пумба 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Роман Ронд 3 часа назад
Читаю заголовок: Отчаянный-15
Первая мысль: ну, здец! Когда успели столько наснимать и где найти время шоб посмотреть пропущенные 13 фильмов?
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9k
Rihovich 3 часа назад
"...Роберта Родригеса под названием "Музыкант" (El mariachi), который был снят в 1993 году. Эта мексиканская лента снятая за 7 000 000 долларов, собрала только в американском прокате более 2 000 000 долларов."
Автор, срочно подправь! Вся соль, что бюджет El mariachi не 7 000 000 (сем миллионов долларов, а 7000 (семь тысяч долларов).
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Petr Chernyshev 3 часа назад
БандерОс? Хорошо, что в фамилии Сальмы вторую букву на У не заменили.
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Mixalych 4 часа назад
Однажды в Мексике вообще не зашло, а вот Отчаяного смотрел и пересматривал
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