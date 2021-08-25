"Отчаянный" - 15 интересных фактов о боевике с Антонио Бандерасом и Сальмой Хайек





Новая версия фильма получила название "Отчаянный" (Desperado). Сценарий был сильно переделан (Родригес снова писал его "в одно лицо"). Ну, а студии Columbia Pictures Corporation и Los Hooligans Productions, выделили бюджет в 7 000 000 долларов.





Первоначальная версия сценария называлась "Стрелок" (El Pistolero), и уже позже была переименована в "Отчаянного", но в мексиканском кинопрокате лента все равно демонстрировалась под названием "Стрелок". Дело в том, американский зритель знал несколько фильмов под названием "Стрелок" и Columbia Pictures не хотелось чтобы творение Родригеса затерялось...