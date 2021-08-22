"Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года

Восьмидесятые-девяностые года были настоящей эпохой расцвета кинобоевиков. Ну, а про качество многих фильмов говорит то, что эти ленты помнят, пересматривают, а иногда даже пытаются перезапустить, правда часто без особого успеха...
Сценарий фильма был написан Скоттом Розенбергом. На киностудии Touchstone Pictures творение оценили, и начали искать подходящих актеров.
Для основы сценария Розенберг взял заметку, в которой описывался бунт заключенных. Бунт оперативно охрана подавила, но сценарист решил показать, а что было бы если охрана не справилась?
Собственно главную роль мог сыграть Брюс Уиллис, но звезда "Крепкого орешка" затребовало такой гонорар, что студия отказалась. После перебора кандидатов, роль получил Николас Кейдж.
Главного героя могли сыграть такие актеры как Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне, Джонни Депп, Киану Ривз и Стивен Сигал...
Николас Кейдж после прочтения сценария взялся за ум, то есть за тело и решил согнал лишний вес, ну и поддерживал форму в перерыве между съемочным процессом.
Актер Джон Малкович негативно отзывался о работе над фильмом. По его словам, сценарий переписывали чуть ли не каждый день добавляя новые и убирая старые сцены...
А вот кто был в полном восторге от съемочной работы, так это Дэнни Трехо. Хвалил Дэнни и режиссера, и операторов и коллег-актеров.
В фильме могли сыграть такие известные голливудские актеры как Гэри Олдман, Рутгер Хауэр, Алек Болдуин, Питер Уэллер, Майкл Дуглас, Майкл Китон, Роберт Де Ниро, Джордж Клуни.
Фанаты подсчитали количество "фрагов" в этом фильме - сорок три...
Разрушенное здание Лас-Вегаса в фильме самое настоящее, а не уменьшенный макет, как это частенько бывало в фильмах. Здание казино Sands готовилось к сносу и грех было не воспользоваться таким замечательным случаем. Дубль мог быть один, и его сделали на славу -нос самолета все протаранил как надо по сценарию фильма!
По сценарию персонаж Кейджа был родом из южной части США, так что актер отправился пожить на несколько месяцев в Алабаму, чтобы перенять акцент. Мысли вслух - а нельзя ли было бы просто переписать этот пункт сценария?;)
Во кинопрокате Франции "Воздушная тюрьма" шла под другим названием - "Крылья ада".
Стив Бушеми в интервью 2010 года назвал своего персонажа Гарланда Грина одной из своих любимых ролей на киноэкране.
При бюджете в 75 000 000 долларов "Воздушная тюрьма" собрала в кинотеатрах мира более 224 000 000 долларов + хорошие продажи на видеокассетах.
Необычным лично я считаю тот факт, что этот боевик (не самый любимый кинокритиками жанр) номинировался на две премии "Оскар" ("Лучшая песня" и "Лучший звук"), но шансов получить статуэтки не было, так в том же году "Титаник" Джеймса Кэмерона забрал многие призы...
"Воздушная тюрьма" получила приз "Золотая малина" в номинации "Приз за пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью" - звучит очень глупо, не так ли? Так же фильм мог получить вторую "Золотую малину", за ту же песню с которой он номинировался на "Оскар" - How Do I Live.
Источник:
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