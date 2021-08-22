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"Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года

"Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года (5 фото)

Автор:
22 августа 2021 09:34
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   роль   съемки   факты   фильм   фото   
658
5


Восьмидесятые-девяностые года были настоящей эпохой расцвета кинобоевиков. Ну, а про качество многих фильмов говорит то, что эти ленты помнят, пересматривают, а иногда даже пытаются перезапустить, правда часто без особого успеха...

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Метки: актеры   интересно   кино   роль   съемки   факты   фильм   фото   
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Виталий 52 минуты назад
Классный фильм, он у меня на HDD в фулХД.
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