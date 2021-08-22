"Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года

Сценарий фильма был написан Скоттом Розенбергом. На киностудии Touchstone Pictures творение оценили, и начали искать подходящих актеров.

Для основы сценария Розенберг взял заметку, в которой описывался бунт заключенных. Бунт оперативно охрана подавила, но сценарист решил показать, а что было бы если охрана не справилась?

Собственно главную роль мог сыграть Брюс Уиллис, но звезда "Крепкого орешка" затребовало такой гонорар, что студия отказалась. После перебора кандидатов, роль получил Николас Кейдж.

Главного героя могли сыграть такие актеры как Дольф Лундгрен, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне, Джонни Депп, Киану Ривз и Стивен Сигал...