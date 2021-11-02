Почему Черчилль был вынужден путешествовать в личном саркофаге

Спойлер: эта история - один из тех замечательных случаев, когда кто-то в Интернете придумает "типа сенсацию", и тысячи пользователей мгновенно разносят её по всем площадкам как "факт". А ведь любые факты в Сети нужно проверять.

Так вот, возвращаясь к Черчиллю и полётам во время войны. Чтобы более-менее обезопасить пассажиров самолёта, лететь нужно было на довольно большой большой высоте (выше 8000 м). Систем регулирования давления, как в современных самолётах, тогда ещё не было. Так что для пассажиров такие перелёты были бы, мягко говоря, некомфортными.

Сэр Уинстон к моменту своего первого назначения на должность премьер-министра был далеко не юн, имел лишний вес, проблемы с сердцем и бронхами. К тому же за плечами у него уже был (как минимум) один инфаркт, а лечить все болезни он предпочитал виски и табаком. Так что, по мнению медиков, давление в самолёте могло убить Черчилля с куда большей вероятностью, чем гитлеровская авиация.

Дальше в этой истории обычно появляется следующее фото...