Почему Черчилль был вынужден путешествовать в личном саркофаге

Уинстону Черчиллю по долгу службы приходилось часто летать. Вторая мировая война в этом плане никаких поблажек премьер-министру не делала - надо значит надо. Зато приходилось учитывать немаленький "нюанс" - немецкие истребители и зенитки.
Спойлер: эта история - один из тех замечательных случаев, когда кто-то в Интернете придумает "типа сенсацию", и тысячи пользователей мгновенно разносят её по всем площадкам как "факт". А ведь любые факты в Сети нужно проверять.
Так вот, возвращаясь к Черчиллю и полётам во время войны. Чтобы более-менее обезопасить пассажиров самолёта, лететь нужно было на довольно большой большой высоте (выше 8000 м). Систем регулирования давления, как в современных самолётах, тогда ещё не было. Так что для пассажиров такие перелёты были бы, мягко говоря, некомфортными.
Сэр Уинстон к моменту своего первого назначения на должность премьер-министра был далеко не юн, имел лишний вес, проблемы с сердцем и бронхами. К тому же за плечами у него уже был (как минимум) один инфаркт, а лечить все болезни он предпочитал виски и табаком. Так что, по мнению медиков, давление в самолёте могло убить Черчилля с куда большей вероятностью, чем гитлеровская авиация.
Дальше в этой истории обычно появляется следующее фото...
...Которое сопровождается пояснением, что британский Институт авиационной медицины нашёл решение проблемы - эффективное и даже в чём-то остроумное.
На борту личного самолёта Уинстона Черчилля установили специальную герметичную капсулу-барокамеру, похожую на саркофаг. Внутри капсулы поддерживалось постоянное давление, как на высоте 1550 м над уровнем моря (это даже лучше, чем в салоне современного суперджета, и намного лучше, чем в Боинге 737).
Чтобы господину премьер-министру было удобно, внутри "саркофага" сделали мягкий матрас, установили телефон, освещение и систему вентиляции для очистки воздуха от табачного дыма.
И облетал, мол, сэр Уинстон в своём "саркофаге" половину воюющей планеты, с комфортом и в добром здравии. Даже в Ялту заглянул.
Всё замечательно в этой истории - Институт авиационной медицины действительно разработал для Черчилля капсулу-барокамеру с телефоном и вентиляцией. Вот только сам премьер-министр никогда ей не пользовался. Более того, капсула появилась после того, как Черчилль совершил один из самых опасных перелётов в своей жизни.
В ночь с 1 на 2 августа 1942 года британский премьер-министр вылетел из аэропорта Фарнборо в Москву в отсеке для бомб американского четырёхмоторного бомбардировщика В–24 Liberator "Commando". Пилот поднимал судно так высоко, как только было можно, чтобы оказаться вне зоны поражения зениток. Из всех щелей сифонил холодный разреженный воздух, никаких систем отопления в самолёте не было. Чтобы хоть как-то снизить риски для здоровья Черчилля, врач надел на него кислородную маску и требовал, чтобы тот ни на секунду её не снимал, даже во сне. Вместо этого сэр Уинстон проделал в ней дырку и весь полёт курил сигары, одну за другой.
21 час в воздухе, на ледяном сквозняке, на узкой полке в отсеке для бомб.
Через полгода после этого перелёта Институт авиационной медицины продемонстрировал капсулу-барокамеру, которая получила ироничное прозвище "яйцо Черчилля".
Но сэру Уинстону не нужно было металлическое яйцо - у него был полный комплект своих, стальных 😉 Без всяких барокамер с 1940 по 1945 годы он налетал 339 часов. Как сказал американский генерал Дуглас Макартур,
"Если бы в моем распоряжении находились все награды союзной армии, то первым делом я вручил бы Крест Виктории Уинстону Черчиллю. Ни один человек не заслуживает этой награды больше, чем он. Пролететь десятки тысяч миль над вражескими территориями может быть обязанностью юных пилотов, но не государственного деятеля".
Источник:
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