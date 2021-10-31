Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой Голливуда

Советская актриса Галина Логинова сегодня известна как мама голливудской звезды Милы Йовович. Красавица с нездешним взглядом прозрачных голубых глаз покорила мировой кинематограф и стала звездой глянцевых журналов.
28 октября Галине Логиновой исполнился 71 год. Много лет назад Галина вместе с маленькой дочкой уехала из Советского Союза. Сейчас, вспоминая свою жизнь, Галина с гордостью говорит о своих русских корнях. Она уверена, что именно своему происхождению она обязана той силой воли, которую она всегда ощущала в себе. Именно эта закалка помогла ей выдержать все жизненные испытания.
Галина Логинова родилась в семье советского офицера, школу заканчивала в Днепропетровске. После окончания школы броская красота и врожденный артистизм девушки помогли ей легко стать студенткой ВГИКа.
Первые свои роли она сыграла уже на втором курсе. Зрители запомнили ее работу в популярном сериале «Тени исчезают в полдень». В фильме «Много шума из ничего» она играла с Константином Райкиным. После окончания ВГИКа в 1973 году по распределению она приезжает на киевскую киностудию.
Выпускница института Галина Логинова уже популярная актриса. На киевской киностудии карьера молодой актрисы поначалу складывалась благополучно. Ей предлагают главные роли, как в фильме «Голубой патруль», она на хорошем счету у руководства студии, впереди прекрасные перспективы.
Но вскоре молодая амбициозная актриса превратилась в изгоя. На собраниях на студии обсуждают не творческие успехи, а «антиобщественное поведение» Галины Логиновой. Дело в том, что однажды на вечеринке она встретила Богдана Йововича – молодого врача из Югославии. Молодые люди влюбились друг в друга и решили пожениться.
И здесь не помогли ни слезы матери, ни беседы в «органах», ни давление на работе. В результате Галина получила негласный статус «неблагонадежной». Но вопреки всем она решилась родить ребенка. Жизнь молодой пары осложнило то, что закончился срок визы у мужа, и ему пришлось уехать. В 1980 году Галина добилась разрешения выехать с маленькой дочкой к мужу в Лондон. Обратно они уже не вернулись.
Семья обосновалась в США. И здесь Галина с горечью обнаружила, что о продолжении карьеры актрисы в Америке придется забыть.
Этот же тернистый путь прошла и Елена Соловей. Она с семьей эмигрировала из Советского Союза позже, в 1991 году. И в то время она была не просто состоявшейся актрисой, а настоящей суперзвездой. Уже тогда всем было ясно, что ее роли в фильмах «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино» вошли в историю советского кино. Но оказавшись в Америке, она обнаружила, что для Голливуда это ничего не значит. Лишь через 10 лет ей предложили небольшую роль в сериале «Клан Сопрано».
В Голливуде актрису Галину Логинову с ее ужасным акцентом никто не ждал. Вторым ударом стало то, что медицинский диплом мужа в Америке никому не нужен, и он должен начинать все с нуля.
Супругам пришлось познать горькую правду эмигрантской жизни. Сначала Галина упорно ходила на кинопробы, но все было бесполезно. Муж устроился страховым агентом, Галина перепробовала разные профессии, лишь бы дочка ни в чем не нуждалась. Приходилось работать горничной, экономкой, художником по костюмам.
Но даже это скромное благополучие пошатнулось, когда Боги, муж Галины, был осужден на 20 лет тюрьмы за махинации с медицинскими страховками. Галина была близка к отчаянию. Тогда Галина окончательно решила отказаться от своих надежд на актерскую карьеру в Америке.
Родителей часто упрекают, за то, что они стараются воплотить в своих детях собственные нереализованные амбиции. Галина поставила себе цель сделать карьеру своей дочери в Голливуде. Для этого ей пришлось забыть о собственной. Она как львица зубами и когтями вырывала у судьбы шансы для дочери.
Сначала фотографии дочери стали появляться в глянцевых журналах, вслед за этим девушке стали предлагать небольшие роли в кино. Популярность Милы постепенно росла. Галина стала для дочери не только менеджером и агентом в профессии, но и надежной опорой в трудные моменты жизни.
На заре актерской карьеры дочери мать не дала ей наделать глупостей. В октябре 1992 года 16-летняя Мила встретила на съемках актера Шона Эндрюса. Молодые люди влюбились друг в друга. К этому времени Мила уже чувствовала себя взрослой и сбежала со своим возлюбленным. Они поженились.
Мать кинулась на поиски и нашла молодоженов. Позже Галина рассказывала в интервью, что ей пришлось пойти на материнскую хитрость, но через месяц скоропалительный брак был аннулирован.
В 1997 году Мила Йовович прославилась в фильме Люка Бессона «Пятый элемент». Роль Лилу, представительницы далекой цивилизации из космоса, сделала молодую актрису звездой мирового масштаба. Она вышла замуж за Люка Бессона, но этот брак не продержался и двух лет.
Тем временем карьера дочери уверенно шла в гору. Казалось бы, Галина могла уже заняться своей жизнью. Муж Богдан Йовович отсидел в тюрьме 7 лет и вышел на свободу. Через три года супруги развелись.
Но Галину беспокоило то, что в профессии у дочери все складывается хорошо, а после развода со вторым мужем у Милы не было серьезных отношений. В 2002 году Мила Йовович снялась в главной роли фильма «Обитель зла». Режиссером был Пол Андерсон.
Материнский взгляд сразу заметил, что он серьезно увлечен своей молодой героиней. Но сама Мила не замечала его симпатии. Тогда мать пригласила Пола в гости к себе на семейное торжество.
Дочь увидела его в совсем другой обстановке. Между молодыми людьми появилось взаимное притяжение и доверие. С тех пор Мила Йовович и Пол Андерсон неразлучны. У супругов подрастают 3 очаровательные дочки.
Когда Галина Логинова оглядывается на свою жизнь, то вопреки всем трудностям испытывает большую ностальгию по советскому времени. Сейчас уже не встретишь тех душ, тех характеров, отношений между людьми. Она считает, что сегодня все стало очень поверхностным.
Но так или иначе Галина Логинова, наконец, получила возможность просто жить и наслаждаться ролью счастливой матери и бабушки.
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Учитывая наличие харвиванштейнов на пути можно только догадываться через что прошла и как Милка попала на большой экран.
А там ее подобрал большой любитель снимать своих жен французик Бессон.. и понеслось...
Такая вот прозаика.
И хрен с ними.