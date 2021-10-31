Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой Голливуда

Выпускница института Галина Логинова уже популярная актриса. На киевской киностудии карьера молодой актрисы поначалу складывалась благополучно. Ей предлагают главные роли, как в фильме «Голубой патруль», она на хорошем счету у руководства студии, впереди прекрасные перспективы.

Но вскоре молодая амбициозная актриса превратилась в изгоя. На собраниях на студии обсуждают не творческие успехи, а «антиобщественное поведение» Галины Логиновой. Дело в том, что однажды на вечеринке она встретила Богдана Йововича – молодого врача из Югославии. Молодые люди влюбились друг в друга и решили пожениться.