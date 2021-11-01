Зачем элитные итальянские стрелки уже более 100 лет носят чёрные перья на головных уборах?

Берсальеры — это знаменитый элитный итальянский poд войск стрелков, которые выделяются невероятно странным плюмажем на головном уборе в виде черных массивных перьев.
Вне зависимости от изменений внешнего вида берсальеров на протяжении целых веков, только один элемент их экипировки остаётся нетронутым. Да, вы угадали, речь идёт про черные перья. Берсальеры носили черные перья в своих шляпах в начале XIX века, продолжали носить их на своих касках весь XX век, а сегодня носят их в прикрепленном виде к тактическому/баллистическому шлему и кажется даже не собираются от них избавляться в ближайшем будущем.
Зачем элитным солдатам нужно носить огромные черные перья на своём шлеме? Разве это даёт хоть какое-нибудь преимущество на поле боя? Зачем они вообще были им нужны? Какую функцию эти перья выполняли или выполняют?
Небольшой экскурс в историю появления итальянских берсальеров
Принято считать, что берсальеры были созданы в 1836 году капитаном и итальянским аристократом Алессандро Ла Мармора, который за свой финансовый счёт целое десятилетие занимался изучением военного искусства разных стран с целью создания идеального легковооруженного стрелкового полка, который обладал бы высокой мобильностью, маневренностью и мог выполнять сложные боевые задачи даже в сложном ландшафте (горной или лесной местности).
Когда Ла Мармора в 1831 году смог добиться встречи с главным министром Маттео Анье де Женей, то он заполучил серьезные связи, позволившие ему уже через несколько лет подготовить и представить свой уникальный корпус стрелков самому королю Сардинского королевства. Уже в 1836 году, подготовленный отряд берсальеров был показан королю Карлу Альберту, который остался доволен увиденным и первым же указом учредил новый итальянский корпус cтpeлкoв — берсальеров, а самого капитана он назначил командующим этого корпуса и разрешил ему лично заниматься подготовкой солдат, параллельно выделив серьёзное финансирование.
Так и началась история этих знаменитых итальянских солдат
В 1836 году стрелки берсальеры официально вошли в состав пьемонтских вооруженных сил. К 1852 году в итальянской армии берсальеров насчитывалось уже целых 10 батальонов по четыре роты в каждом. 20 сентября 1870 года берсальеры заработали известность на родине, когда захватили Рим, освободив город от власти Папы и еще больше укрепив своё положение в борьбе за объединение Италии.
В первые годы своего основания, берсальеры действовали как застрельщики или ударные войска, переходя с места на место бегом, прикрывая медленно движущиеся линии и колонны. Продуманная система звуковых сигналов позволяла армии быстро развертывать подразделения берсальеров и эффективно командовать ими на поле боя или даже изредка использовать их в роли высокомобильных диверсантов, способных устроить засаду противнику и быстро отступить.
Во время Первой мировой войны некоторые берсальеры служили в велосипедных батальонах, чтобы эффективнее выполнять маневренные операции на полях сражений. Кстати, сам Бенито Мyccoлини в 1915—1917 годах воевал в полку берсальеров, где он даже смог прославиться среди своих товарищей, когда во время атак постоянно самым первым выскакивал из окопов с криками: «Да здравствует Великая Италия!».
Сегодня берсальеры - это элита итальянских специальных войск, которые известны своей ловкостью, точностью стрельбы и жесткими физическими стандартами. В отличие от американских рейнджеров, морских котиков, специальных тактических групп ВВС или российских специальных подразделений, итальянские берсальеры способны маневрировать как быстрые независимые подразделения на поле боя и выполнять различные боевые функции.
Но зачем они носят перья на голове?
Характерные перья берсальеры с XIX века крепили к шляпам с полями, которые назывались «вайра». Укрепленные шляпы «вайра» c полями носились немного скошено и служили для защиты головы от рубящих ударов саблей, а прикрепленный боковой cyлтaн из ярких чёрных перьев глухаря или фазана был необходим для стрелков, чтобы отбрасывать тени на глаз, которым берсальеры и прицеливались.
Летнее Солнце в Средиземном море могло быть очень ярким, жарким и неумолимым, а солнцезащитного козырька или солнцезащитных очков для стрелков в XIX веке не существовало. При ведении прицельной стрельбы, когда яркие лучи сильно ослепляли, берсальеры попросту корректировали шляпу, чтобы перья с неё падали на глаз и обеспечивали защиту зрению.
В настоящее время эти же перья являются почетным знаком, привлекающим новобранцев и укрепляющим дух гордого корпуса солдат. Можно сказать, что сегодня перья крепятся к баллистическим шлемам берсальеров, как дань уважения традиции и ключевой опознавательный знак этого элитного отряда, практически точно так же, как и современные английские гренадеры-гвардейцы носят длинные медвежьи шапки в карауле за пределами Букингемского дворца.
Сегодня берсальеры представляют собой грозную современную механизированную боевую группу, пользующуюся уважением мирового сообщества. Они доблестно проявили себя в многочисленных национальных и международных конфликтах. Цель Италии - иметь небольшие, хорошо сбалансированные вооруженные силы высокого качества и их пepнaтыe войска им в этом здорово помогают.
Источник:
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Афтырь , расскажи как этих [мат] ипали на территории России во время второй мировой . Или в таком же хвалебном ключе про войска СС расскажи , пропагандон ипучий .
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Спецназ для операций, а не для прямых боев. Использовать их как полевую боевую единицу, это как гвозди скальпелем забивать.