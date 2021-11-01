Зачем элитные итальянские стрелки уже более 100 лет носят чёрные перья на головных уборах?

Вне зависимости от изменений внешнего вида берсальеров на протяжении целых веков, только один элемент их экипировки остаётся нетронутым. Да, вы угадали, речь идёт про черные перья. Берсальеры носили черные перья в своих шляпах в начале XIX века, продолжали носить их на своих касках весь XX век, а сегодня носят их в прикрепленном виде к тактическому/баллистическому шлему и кажется даже не собираются от них избавляться в ближайшем будущем.

Зачем элитным солдатам нужно носить огромные черные перья на своём шлеме? Разве это даёт хоть какое-нибудь преимущество на поле боя? Зачем они вообще были им нужны? Какую функцию эти перья выполняли или выполняют?

Небольшой экскурс в историю появления итальянских берсальеров