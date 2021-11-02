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Что советские чукчи не поделили с американскими эскимосами

Что советские чукчи не поделили с американскими эскимосами (5 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   история   люди   факты   фото   чукча   эскимосы   
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Выяснить, когда и где именно появились на Севере эскимосский и чукотский народы — задача ученых. Скажем только, что многие антропологи видят между ними много сходства и относят их к одной расе, названной арктической.

Возможно, их предки были одним народом. Может быть, просто между этносами многие века происходил тесный культурный диалог, ведь расстояние между Аляской и Чукоткой небольшое, всего 90 км. Люди переходили с полуострова на полуостров и общались. Бывали периоды вражды, тогда чукчи уводили алеутских женщин и детей, делали их своими наложницами и рабами.


Какие на самом деле чукчи

Чукчи, живущие в глубине материка, занимаются оленеводством, а прибрежные промышляют морской охотой. Между чукчами и эскимосами велась борьба за право владения морской территорией и охоты на китов, тюленей и моржей.

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Хитрые чукотские воины были бесстрашны, умело устраивали засады и сливались с местностью, а если приходилось, то мастерски сражались с помощью копьев и ножей из китового уса. Гордые чукчи не сдавались в плен, предпочитая быть убитыми своими же товарищами. Их боялись и другие северные народы — эвены, коряки, якуты, ительмены, юкагиры. Русские цари в свое время пытались обложить их данью, но безуспешно. Шли войной, но чукчи побеждали. Веками этот немногочисленный народ никто не мог покорить и подчинить.

Холодное напряжение на Севере

Во время Второй мировой войны Штаты чувствовали угрозу со стороны японцев и пытались их опередить. Когда весной 1942 года Япония нанесла удар по Алеутскому архипелагу, американцы решили создать некую военную силу из местных жителей, чтобы охранять берега Аляски. Чтобы аборигены в случае войны не потерпели поражения, их обучали не только военным тонкостям, но и настраивали идеологически: всяк, кто сюда придет, есть враг. Соответственно, врагами стали и чукчи, которые уже не могли беспрепятственно переходить границу.

И хотя мировая война уже закончилась для всех, СССР чувствовал скрытую агрессию со стороны США на северо-востоке. В наших территориальных водах часто встречали американские военные корабли, а в небе — самолеты-разведчики. Ответным шагом Сталина было перебазировать на Чукотку один полк дальней авиации. Если нападут на нашу страну, мы тоже готовы были дать отпор. Некоторых даже посещали мысли: не отвоевать ли обратно Аляску? Хотя для строительства жилья военным пришлось год ждать стройматериалы, мужественные и закаленные бойцы переносили жуткие 45-градусные морозы и метели в армейских палатках.


Битва в Арктике

В 1947 году чукчи и эскимосы столкнулись, но уже не на копьях. Каждой враждующей стороне тайно передавали оружие, но конфликт не переходил в международный: власти обеих стран делали вид, что не знают о происходящем. Только когда число погибших перевалило за сотни, предприняли действия. Первым делом в 1948 году перекрыли границу между странами. Закрытой она была 45 лет. Во время перестройки взаимоотношения между арктическими народами возобновились, ведь не все враждуют, среди них много родственников.


Отношения сегодня

В настоящее время коренные жители этих полуостровов могут свободно пересекать границу: с 2015 года действует двусторонний безвизовый режим. Каждому желающему погостить в другой стране нужно в паспорте иметь вкладыш коренного жителя, и все. Надеемся, что добрососедские отношения чукчей и эскимосов только укрепятся.

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Метки: в мире   история   люди   факты   фото   чукча   эскимосы   
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Vlamir 17 минут назад
"Что советские чукчи не поделили с американскими эскимосами ?"
Полагаю, что - геологов для своих жен!
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