"Что советские чукчи не поделили с американскими эскимосами ?"

И хотя мировая война уже закончилась для всех, СССР чувствовал скрытую агрессию со стороны США на северо-востоке. В наших территориальных водах часто встречали американские военные корабли, а в небе — самолеты-разведчики. Ответным шагом Сталина было перебазировать на Чукотку один полк дальней авиации. Если нападут на нашу страну, мы тоже готовы были дать отпор. Некоторых даже посещали мысли: не отвоевать ли обратно Аляску? Хотя для строительства жилья военным пришлось год ждать стройматериалы, мужественные и закаленные бойцы переносили жуткие 45-градусные морозы и метели в армейских палатках.

Битва в Арктике

В 1947 году чукчи и эскимосы столкнулись, но уже не на копьях. Каждой враждующей стороне тайно передавали оружие, но конфликт не переходил в международный: власти обеих стран делали вид, что не знают о происходящем. Только когда число погибших перевалило за сотни, предприняли действия. Первым делом в 1948 году перекрыли границу между странами. Закрытой она была 45 лет. Во время перестройки взаимоотношения между арктическими народами возобновились, ведь не все враждуют, среди них много родственников.

Отношения сегодня